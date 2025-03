Square Enix: Wie erfolgreich waren Final Fantasy 16 und Life is Strange Double Exposure?

Square Enix bringt regelmäßig neue Spiele hervor, die mal mehr und mal weniger erfolgreich sind. Zu diesen Titeln gehören unter anderem „Final Fantasy 16“ und „Life is Strange: Double Exposure“, die im Bericht eines japanischen Analysten auftauchen und unterschiedlich bewertet werden.

Verkaufsentwicklung von Final Fantasy 16

Laut einer Aussage des japanischen Marktforschers Hideki Yasuda haben sich die Gesamtverkäufe von „Final Fantasy 16“ auf „über 3,5 Millionen Einheiten“ summiert. Er beruft sich auf eine Aussage von Takashi Kiryu, Präsident von Square Enix Holdings, der sich während einer Gewinnbesprechung dazu geäußert haben soll.

Bereits eine Woche nach der Veröffentlichung des Spiels im Juni 2023 auf der PS5 wurden drei Millionen Auslieferungen und digitale Verkäufe gemeldet. Nicht klar ist daher, worauf sich die oben genannten 3,5 Millionen Verkäufe beziehen – an die Endkunden oder den Handel? Ebenfalls lässt sich dem Bericht nicht entnehmen, bis wann die Zahl erreicht war und wie weit die 3,5 Millionen überschritten wurden.

Dass seit dem Launch etwa 500.000 Verkäufe zusammenkamen, vor allem unter Berücksichtigung der im September 2024 nachgereichten PC-Version, lässt sich ohne ergänzende Informationen letztlich nicht zweifelsfrei bestimmen.

Ein Blick auf den Vorgänger ist dennoch aufschlussreich: „Final Fantasy 15“ wurde am ersten Tag fünf Millionen Mal ausgeliefert und digital verkauft. Später durchbrach das Rollenspiel die Marke von zehn Millionen Einheiten. Hiervon ist „Final Fantasy 16“ offenbar noch weit entfernt. Eine mögliche Veröffentlichung für Xbox Series X/S dürfte daran nur bedingt etwas ändern.

Unklarheiten um Life is Strange: Double Exposure

Im Gegensatz zu „Final Fantasy 16“ gibt es zu „Life is Strange: Double Exposure“ keine Verkaufszahlen. Der Bericht des Analysten Hideki Yasuda deutet jedoch darauf hin, dass der Titel „große Verluste“ für Square Enix verursacht haben könnte.

Den kürzlich veröffentlichten Finanzergebnissen für die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2024 (bis 31. März 2025) zufolge sank der Nettoumsatz der HD-Gaming-Sparte von Square Enix tatsächlich um 3,5 Prozent, was unter anderem auf die geringeren Einnahmen durch neue Titel zurückgeführt wird. In diesen Zeitraum fällt auch das im Oktober 2024 veröffentlichte „Life is Strange: Double Exposure“.

Das Betriebsergebnis sank um 4,4 Prozent, worauf sich Hideki Yasuda mit seinem Verweis auf „große Verluste“ bezogen haben könnte. Square Enix gab lediglich bekannt, dass die Verkäufe einiger neuer Spiele hinter den Erwartungen zurückgeblieben seien. Gleichzeitig wurde betont, dass der Erfolg von „Dragon Quest 3 HD-2D Remake“ dazu beigetragen habe, Verluste in diesem Bereich teilweise auszugleichen.

Dass „Life is Strange: Double Exposure“ kein großer Erfolg wurde, ist am Ende keine Überraschung. Ein Indiz für die wirtschaftlichen Herausforderungen des Spiels ist die Entlassungswelle beim Entwickler Deck Nine. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Erwartungen an den Verkauf nicht erfüllt wurden – vor allem nach einem Metascore von nur 73.

Insgesamt läuft es für Square Enix noch immer gut. Trotz rückläufiger Gewinne zeigt die jüngste Bilanz ein gestiegenes Nettovermögen und eine höhere Eigenkapitalquote, was auf eine stabilere Finanzsituation hindeutet. In der vergangenen Woche wies das Unternehmen zudem darauf hin, dass es die „Final Fantasy“-Serie seit ihrem Start im Jahr 1987 auf über 200 Millionen verkaufte Spiele bringt.

