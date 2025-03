The First Berserker Khazan: Hardcore-Action-RPG soll „mehr als nur ein Soulslike“ sein

The First Berserker Khazan:

„The First Berserker: Khazan“ wird gerne mit den Spielen von FromSoftware verglichen, doch die Entwickler versprechen, dass es „mehr als nur ein Soulslike“ ist. So soll das Hardcore-Action-RPG vor allem ein „einzigartiges Kampferlebnis bieten“.

Über die Jahre hinweg hat Entwickler FromSoftware durch die eigenen Spiele das sogenannte Souslike-Genre etabliert, das sich vor allem durch einen hohen Schwierigkeitsgrad und eine bestimmte Kampfmechanik auszeichnet. Und aufgrund des Erfolgs eifern immer mehr Actionspiele diesem Ansatz nach.

Mit „The First Berserker: Khazan“ erscheint in diesem Monat ein weiteres Action-Rollenspiel, dass auf den ersten Blick ganz klar nach einem typischen Soulslike aussieht. Doch in einem aktuellen Interview beharrte Creative Director Junho Lee von Entwickler Neople, die ihr Spiel selbst als Hardcore-Action-RPG bezeichnen, jetzt darauf, dass „es mehr als nur ein Soulslike“ sei.

Entwickler versprechen ein einzigartiges Kampferlebnis

So verwies Lee jetzt im Gespräch mit GamesRadar zunächst einmal auf den „Dungeon & Fighter“-Ursprung von „The First Berserker: Khazan“. Das erste Spiel dieses Franchise wurde 2005 veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein MMO mit einzigartiger Sidescroller-2D-Action, während man sich im Laufe der Zeit auch auf andere Genres ausweitete. Das kommende Action-RPG scheint nun der nächste Schritt zu sein.

„Khazan wird oft als Soulslike kategorisiert, aber wir sehen darin mehr als nur ein Soulslike. Es ist ein einzigartiges Hardcore-Action-RPG, das die DNA von Dungeon & Fighter in sich trägt“, sagte Lee. Doch von der Hand weisen lassen sich die Ähnlichkeiten zu den Souslikes nicht: „Es stimmt, dass Khazan gewisse Gemeinsamkeiten mit Soulslike-Spielen hat, wie präzise Musteranalyse, strategische Kämpfe und ein lohnendes Gefühl von Herausforderung und Erfolg.“

Doch „The First Berserker: Khazan“ würde laut Lee weitaus mehr bieten und so verweist der Creative Director unter anderem auf die „schnelle, aufregende Action“, die man „mit einem ausgeprägten Skill-System kombiniert und so ein einzigartiges Kampferlebnis bietet.“

Streben nach Herausforderung und Erfolg sind Kernpfeiler

Zudem scheint Lee die Soulslike-Vergleiche nicht negativ aufzufassen. Vielmehr sieht er sogar etwas Positives darin: „Soulslike ist auch ein starker Begriff, der für viele Spieler sofort herausfordernde Kämpfe und ein komplexes Spieldesign in den Sinn ruft. Aus dieser Perspektive ist es eine sehr effektive Beschreibung.“

„Im Fall von Khazan bemerken Spieler bei Vergleichen mit Soulslike-Titeln nicht nur mechanische Ähnlichkeiten. Das Streben nach Herausforderung und Erfolg sowie ein immersives und komplexes Spieldesign sind Kernpfeiler unseres Ansatzes. Wir glauben, dass diese Vergleiche entstehen, weil Spieler genau diese Aspekte erkennen, die Khazan liefern möchte“, so Lee abschließend.

Erscheinen wird „The First Berserker: Khazan“ am 27. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Doch trotz des Hardcore-Ansatzes haben die Entwickler bereits klargestellt, dass man möglichst viele Spieler ansprechen möchte. „Spiele sollen fesselnd sein, nicht erschöpfend“, betonten die Macher. Aus diesem Grund wird das Action-RPG – im Vergleich zu vielen anderen Soulslikes – auch einen leichteren Schwierigkeitsgrad bieten.

Weitere Meldungen zu The First Berserker: Khazan.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren