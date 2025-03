The Last of Us Staffel 2: Gänsehaut garantiert – Die gruseligsten Gegner aus dem Spiel kommen

The Last of Us Staffel 2:

Die zweite Staffel von „The Last of Us“ wird deutlich mehr Infizierte bieten und wie die Macher bestätigt haben, wird mit den neuen Episoden auch einer der gruseligsten Gegner aus der Videospielvorlage seinen Weg in die Serie finden.

Fans von „The Last of Us“ müssen sich nur noch wenige Wochen gedulden, bis die zweite Staffel der erfolgreichen Serien-Adaption ihre Premiere feiern wird. Und die Vorfreude auf die neuen Folgen scheint ziemlich groß zu sein: Der zuletzt veröffentlichte Trailer konnte bereits einen Zuschauerrekord brechen.

Wie das finale Teaser-Video unter anderem andeutete, wird nicht nur ein wichtiges Element aus der Videospielvorlage Einzug in die Serie erhalten, auch die Anzahl der Infizierten wird deutlich nach oben geschraubt. Und wie die Verantwortlichen mittlerweile bestätigt haben, wird auch einer der gruseligsten Gegner seinen Weg in die zweite Staffel finden.

Neue Episoden mit deutlich mehr Infizierten

Im Gespräch mit dem Magazin Empire verriet Showrunner Craig Mazin: „Ich sage nur: Wer mehr von den Infizierten sehen will, sollte sich anschnallen.“ „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann fügte hinzu: „Man bekommt eine andere Evolution dieser Infektion zu sehen. Bestimmte Teile ihres Gehirns sind noch aktiv, daher sind sie intelligenter. Sie koordinieren sich, verstecken sich und tun Dinge, die wir von keinem anderen Infizierten in dieser Serie gesehen haben.“

Bei dieser Beschreibung dürften Spieler von „The Last of Us“ hellhörig geworden sein und ahnen, welche Infizierten die Macher angedeutet haben: die unheimlichen Stalker. Dabei handelt es sich um den seltensten Gegnertyp aus den Spielen. Im ersten Teil treffen Ellie und Joel lediglich im Keller des Hotels in Pittsburgh und in der Kanalisation auf diese Feinde. In der Fortsetzung tauchen sie dann schon öfter und leicht verändert in Seattle auf.

Die Stalker stellen eine Art Zwischenstadium dar: Sie verfügen über das Sehvermögen und die Geschwindigkeit der herkömmlichen Runner, sind aber so wild und aggressiv wie die Clicker. Sie gehen bevorzugt in Deckung und verstecken sich, um dann aus der Nähe angreifen zu können. Eine besondere Stalker-Variante ist zudem im Keller des Krankenhauses vorzufinden, der sich vom Rattenkönig ablöst.

Nach Staffel 2 geht es mit The Last of Us noch weiter

Wie die Stalker letztendlich in der Serie umgesetzt sein werden, können interessierte Zuschauer ab dem 13. April 2025 erfahren, wenn die zweite Staffel von „The Last of Us“ starten wird – doch ein paar Gänsehautmomente dürften vorprogrammiert sein. Hierzulande werden die neuen Folgen über Sky oder den Streamingdienst WOW zu sehen sein. Insgesamt wird die zweite Season 7 Folgen umfassen.

Doch nach der zweiten Staffel von „The Last of Us“ wird noch nicht Schluss sein: Die kommenden Episoden werden sich der Handlung aus dem zweiten Videospiel widmen, doch wie die Verantwortlichen bereits bekannt gegeben haben, wird eine Staffel nicht ausreichen, um sämtliche Ereignisse erzählen zu können. Stattdessen sind noch weitere Staffel geplant, die auch schon bestätigt wurden. „The Last of Us“-Fans können sich also auf ausreichen Nachschub freuen.

