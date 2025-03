ARK Survival Ascended: Story-Add-on „Lost Colony“ angekündigt – Release, Inhalte & Trailer

Den Start in die Woche nutzten der Publisher Snail und Studio Wildcard, um mit „Lost Colony“ eine umfangreiche Erweiterung zu „Ark: Survival Ascended“ anzukündigen.

In diesem Zusammenhang sprechen die Entwickler vom „ersten großen kanonischen Add-on“, das für spannende neue Geschichten sorgen wird. „Lost Colony“ enthält laut der offiziellen Beschreibung zahlreiche Anime-Sequenzen in Kinoqualität. Für die Produktion der Sequenzen ist das japanische Animationsstudio Mappa („Jujutsu Kaisen“, „Attack on Titan“) verantwortlich.

Mit von der Partie ist die Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh („Everything Everywhere All At Once“). Yeoh übernimmt ein weiteres Mal ihre Rolle als Mei Yin aus der „ARK: The Animated Series“. Auch Madeleine Madden (Helena Walker) und Auli’i Cravalho (Meeka) kehren im kommenden Add-on zurück.

Was hat die neue Erweiterung zu bieten?

Wie die Entwickler von Studio Wildcard betonen, wird „Lost Colony“ die Lücken der Geschichten schließen, die durch „ARK: Extinction“, „ARK: Genesis“ und der Welt von „ARK 2“ entstanden sind. In der Rolle von Mei Yin begeben sich die Spieler auf „eine intensive Reise in das Herz der Dunkelheit“

Dabei schalten sie mächtige Fähigkeitsbäume für die Charaktere frei, zähmen exotische Kreaturen, stellen Ausrüstung der „Verfluchten“-Stufe her und meistern fortschrittliche neue Bausysteme.

„Doch sei gewarnt“, ergänzen die Entwickler. „Die eisigen Einöden von Arat Prime sind nicht unbewohnt. Im Gegenteil: Die Stadt ist zu einem vom Krieg zerrissenen Schlachtfeld geworden, auf dem verdrehte, Element-gestärkte Fraktionen versuchen, das zu zerstören, was am Ende von ARK: Extinction erreicht wurde.“

„Gemeinsam mit Generationen von Helden wirst du Vergangenheit und Zukunft von ARK vereinen“, heißt es abschließend.

Wann erscheint Lost Colony?

Doch ab wann wird die neue Erweiterung zu „Ark: Survival Ascended“ erhältlich sein? Wie aus der offiziellen Ankündigung hervorgeht, werden sich interessierte Spieler noch ein wenig gedulden müssen. Aktuell peilen die Verantwortlichen von Snail und Studio Wildcard eine Veröffentlichung im November dieses Jahres an.

Vorbestellungen sollen ab Juni möglich sein. Details zu möglichen Boni, die auf Vorbesteller warten, nannte das Team noch nicht. Dafür wissen wir schon jetzt, zu welchem Preis „Lost Colony“ erscheint.

Auf dem PC, der PS5 und der Xbox Series X/S werden demnach 29,99 US-Dollar fällig.

