Assassin’s Creed Shadows: Ubisofts Weg aus der Krise? Das sagen die internationalen Wertungen

In den vergangenen Monaten hoben Analysten und Experten immer wieder die Bedeutung von „Assassin’s Creed Shadows“ für die Zukunft von Ubisoft hervor.

Nachdem Titel wie „XDefiant“ oder „Star Wars Outlaws“ die internen Erwartungen nicht erfüllen konnten, liegen die Hoffnungen des kriselnden Publishers nun auf „Assassin’s Creed Shadows“. Kurz vor dem Release fiel am heutigen Dienstagabend das Review-Embargo. Somit wissen wir endlich, ob das ambitionierte Projekt den hohen Erwartungen gerecht wird.

Nach aktuell etwas mehr als 60 Reviews bringt es das Abenteuer von Yasuke und Naoe auf Metacritic auf eine durchschnittliche Wertung von 82 Punkten. Zu den größten Pluspunkten gehören die spannend inszenierten Origin-Geschichten, der große Umfang sowie die stimmige Präsentation. Auch für spielerische Abwechslung ist dank der beiden Helden und der umfangreichen Charakteranpassung gesorgt.

Abzüge in der B-Note gibt es für die mitunter etwas zu statische Spielwelt sowie das spielerische Ungleichgewicht zwischen den beiden Helden. So spielt sich die Kunoichi Naoe schlichtweg facettenreicher und komplexer als der Samurai Yasuke, der sich vor allem auf seine beeindruckende Physis verlässt. Zudem kann es etwas dauern, bis die Geschichte wirklich in Gang kommt.

Das sagen die internationalen Magazine

Die Kollegen von Checkpoint Gaming vergeben neun von zehn Punkten. Im Fazit heißt es: „Ob schleichend und meuchelnd als Naoe oder in ehrenvollen Duellen als Yasuke. Die zwei Protagonisten sind eine geniale Ergänzung zu all dem, was wir an Assassin’s Creed lieben. Auch wenn mich die riesigen Open-World-Titel der jüngeren Vergangenheit nicht ganz überzeugen konnten, verlasse ich Assassin’s Creed Shadows mit neuer Begeisterung für die Serie. Dank einer überschaubareren Karte und einer großartigen Geschichte.“

Ebenfalls neun Punkte gibt es von The Sixth Axis. Das Fazit: „Assassin’s Creed-Fans haben eine gefühlte Ewigkeit auf einen Serienteil gewartet, der sie als Ninja ins feudale Japan eintauchen lässt. Zum Glück hat sich das Warten absolut gelohnt. Assassin’s Creed Shadows ist ein erstaunliches Meisterwerk. Gewaltig, unglaublich detailreich, akribisch recherchiert und enorm unterhaltsam. Ohne Zweifel gehört Shadows zu den besten Spielen dieser legendären Reihe.“

Etwas kritischer ging PlayStation Lifestyle mit „Shadows“ ins Gericht. Hier reichte es unter dem Strich lediglich für sieben von zehn Punkten. Der zuständige Redakteur „Es gibt definitiv noch Luft nach oben in Sachen Präsentation und Performance. Aber es lässt sich nicht leugnen, dass Assassin’s Creed Shadows in vielen Bereichen glänzt. Von der beeindruckend gestalteten Welt bis hin zu den zahlreichen fesselnden Quests und Nebenaktivitäten.“

„Hier gibt es jede Menge zu entdecken, ganz egal, ob man der Reihe in den letzten Jahren treu geblieben ist oder nicht“, heißt es weiter.

Testwertungen in der Übersicht (Auszug)

Gaming Trend – 100

CG Magazine – 90

Checkpoint Gaming – 90

GameSpew – 90

Gameshub – 90

TechRadar – 90

The Sixth Axis – 90

Gamingbolt -90

WellPlayed – 85

GamesRadar 80

PlaySense – 80

Stevivor – 80

Push Square – 80

The Gamer – 80

Slant Magazine – 80

Twinfinite – 80

VGC – 80

Press Start Australia – 75

Gamepressure – 70

PlayStation LifeStyle – 70

Metro – 70

New York Times – 65

„Assassin’s Creed Shadows“ erscheint am 20. März 2025 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

