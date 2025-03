Dystopische Welt: PS5-Demo versetzt Spieler nach Ostdeutschland

PS5-Besitzer dürfen kostenlos in das kommende „Karma: The Dark World" hineinschnuppern. Spieler schlüpfen in die Rolle eines Spionageagenten in einer dystopischen Version Ostdeutschlands im Jahr 1984.

Die chinesischen Indie-Entwickler von Pollard Studio haben mit „Karma: The Dark World“ ein Psycho-Horrorspiel geschaffen, das Spieler in eine düstere, von totalitärer Kontrolle geprägte Welt versetzt. Der Titel erscheint am 27. März 2025 für PS5 (samt Pro-Support) und PC.

Bereits jetzt steht im PlayStation-Store eine spielbare Demo zur Verfügung, die einen Blick auf die erste Stunde gewährt. In dieser übernimmt der Spieler die Rolle von Daniel McGovern, einem ROAM-Agenten der Leviathan Corporation, der im Auftrag des sogenannten „Ideenbüros“ gegen des Verrats verdächtige Bürger ermittelt.

Ein Prolog führt in die dystopische Welt ein, bevor die eigentlichen Untersuchungen im geheimnisvollen Winston-Institut beginnen. Im PlayStation-Store wird die Demo mit im Schnitt 3,97 von 5 Sternen bewertet.

Dir Anspielfassung: Karma The Dark World Demo

Ein dystopisches Ostdeutschland als Schauplatz

„Karma: The Dark World“ spielt im Jahr 1984 in einer alternativen Version der ehemaligen DDR, die von der Leviathan Corporation mit umfassender Überwachung und strengen gesellschaftlichen Regeln kontrolliert wird. Der Konzern setzt bewusstseinsverändernde Substanzen ein und verspricht den Bürgern eine bessere Zukunft – doch nur, wenn sie sich dem System unterwerfen.

Spieler erkunden in „Karma: The Dark World“ diese düstere Umgebung aus der Perspektive von McGovern, der als Spion Informationen sammelt und Verdächtige verhört. Dabei nutzt er nicht nur klassische Ermittlungswerkzeuge, sondern taucht mithilfe einer speziellen Technologie in die Erinnerungen seiner Zielpersonen ein. Diese Sequenzen offenbaren surreal verzerrte Umgebungen und psychologische Herausforderungen, die die Grenze zwischen Realität und Einbildung verschwimmen lassen sollen.

Während der Ermittlungen deckt McGovern verborgene Wahrheiten auf, die nicht nur seine Zielpersonen betreffen, sondern auch ihn selbst. Die Handlung soll sich dabei dynamisch entwickeln, während der Protagonist zunehmend mit den Schatten seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert wird. Jede Entscheidung kann den Verlauf der Geschichte beeinflussen und neue Geheimnisse ans Licht bringen.

PS5-Pro-Optimierung für mehr Details

„Karma: The Dark World“ wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und bietet laut Hersteller eine detailreiche Umgebung mit intensiven Lichteffekten und realistischen Reflexionen.

Auf der PlayStation 5 Pro profitieren Spieler von zusätzlichen Verbesserungen wie PSSR-Unterstützung, 60 FPS bei 4K-Auflösung sowie erweiterten Reflexionseffekten.

„Karma: The Dark World“ erscheint am 27. März 2025 für PS5 und PC. Die Standardversion wird zum Preis von 24,99 Euro erhältlich sein. Interessierte Spieler können den Titel im PlayStation-Store im Auge behalten.

Weitere Meldungen zu KARMA: The Dark World.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren