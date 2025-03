Entwickler von Baldur’s Gate 3: Singleplayer-Spiele sind nicht tot – „Sie müssen nur gut sein“

In den letzten Jahren hat die Dominanz von Multiplayer- und Online-Spielen immer weiter zugenommen und Titel wie beispielsweise „Fortnite“ oder zuletzt auch „Marvel Rivals“ generieren für die Entwickler und Publisher enorme Einnahmen. Auch das Live-Service-Modell ist in der Vergangenheit immer beliebter geworden und stellt eine gute Methode dar, um Spieler langfristig binden und hohe Gewinne einfahren zu können.

Auf der anderen Seite wird die Entwicklung von qualitativ hochwertigen Singleplayer-Spielen immer teurer und Entwickler scheuen verstärkt das Risiko. Dennoch gibt es immer wieder hochgelobte und kommerziell erfolgreiche Titel wie „God of War“, „The Last of Us“, „Elden Ring“ oder „Baldur’s Gate 3“. Und auch Swen Vincke, Chefentwickler von „Baldur’s Gate 3“, bekräftigte jetzt: Einzelspieler-Spiele sind keineswegs tot.

Müssen Einzelspieler-Titel einfach nur gut sein?

Das Oberhaupt der Larian Studios meldete sich jetzt in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) zu diesem Thema zu Wort und schrieb: „Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der große Einzelspieler-Spiele für tot erklärt werden. Lasst eure Fantasie spielen. Das sind sie nicht. Sie müssen nur gut sein.“ Auch wenn der Erfolg eines Spiels selbstverständlich von mehr als nur von der Qualität bestimmt wird, lieferten die Entwickler mit „Baldur’s Gate 3“ bereits das beste Beispiel für Vinckes Aussage.

Das Einzelspieler-Rollenspiel wurde 2023 nach einer langen Early-Access-Phase veröffentlicht, konnte zahlreiche Höchstwertungen einfahren und wurde letztendlich auch zum besten Spiel des Jahres gekürt. Auch die Spieler bewerteten das Rollenspiel äußerst positiv und zeigten sich von der Welt, der Handlung und dem vielseitigen Gameplay begeistert. Zudem konnte sich das Spiel millionenfach verkaufen und so beweisen, dass auch Einzelspieler-Spiele profitabel sein können.

Wie geht es für die Larian Studios weiter?

Auch in Zukunft dürfen die Fans auf weitere Singleplayer-Abenteuer von Larian hoffen. Wie das Studio bereits Anfang Januar bekannt gegeben hat, arbeitet ein Großteil des Teams bereits am nächsten Projekt. Dabei wird es sich erneut um ein Rollenspiel handeln, doch auf „Baldur’s Gate 4“ sollten die Spieler nicht hoffen. Da man mit der „Dungeons & Dragons“-Lizenz abgeschlossen habe, möchte man sich jetzt neuen Dingen widmen.

Um die volle Aufmerksamkeit auf die Entwicklung des nächsten Spiels legen zu können, werden die Larian Studios für die nächste Zeit auch in eine „Mediensperre“ verfallen. Dementsprechend sollten die Fans vorerst nicht mit Ankündigungen oder Neuigkeiten rechnen. Da einem weiteren „Baldur’s Gate“ bereits eine Absage erteilt wurde, hofft ein Teil der Spieler auf eine mögliche Fortsetzung von Larians „Divinity“-Reihe. Allerdings könnte es sich auch um eine völlig neue IP handeln.

