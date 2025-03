Gamesbranche in der Krise: Zeiten gigantischer Budgets gehen zu Ende, meint Saber Interactive

Gamesbranche in der Krise:

In einem Interview sprach Matt Karch, der CEO von Saber Interactive, über die kriselnde Gamesbranche. Laut Karch sei es für die Entwickler und Publisher an der Zeit, endlich umzudenken. Vor allem im Bereich der Kosten.

Die letzten Monate machten deutlich, dass sich die Krise der Gamesbranche im Jahr 2025 nahtlos fortzusetzen scheint. Alleine in den ersten beiden Wochen des neuen Jahres wurden gleich drei Studios geschlossen.

Darüber hinaus kündigten mehrere Publisher und Studios Entlassungen an. Auch die PlayStation Studios waren nach der Einstellung mehrerer Live-Service-Projekte betroffen. Im Interview mit Stephen Totilo von Game File sprach kürzlich Matt Karch über die aktuelle Entwicklung der Gamesbranche. Laut dem CEO der „Space Marine 2“-Macher von Saber Interactive sei es an der Zeit, dass bei den Entwicklern und Publishern endlich ein Umdenken einsetzt.

Vor allem die stetig steigenden Kosten und mittlerweile ausufernden Budgets großer Triple-A-Produktionen sorgen dafür, dass der Unterhalt von Studios immer teurer wird. Im schlimmsten Fall könnte daher schon ein einziger Flop zur Schließung eines Studios führen.

Saber-CEO sieht Branche am Scheideweg

In dem Interview nannte Karch das Studio Volition als Beispiel. Nachdem das 2022 veröffentlichte „Saints Row“ weder qualitativ noch kommerziell den internen Erwartungen entsprach, zog der Mutterkonzern Embracer im Sommer 2023 die Reißleine und gab die Schließung von Volition bekannt.

Auch wenn Karch natürlich Mitgefühl mit den entlassenen Angestellten von Volition zeigte, kam das Aus des 1996 gegründeten Studio für ihn nicht überraschend.

„Das Saints Row-Team ist weg. Warum sind sie weg? Sie waren viel zu teuer für das, was sie waren. Sie wussten nicht, was sie da entwickelten. Es gab bei ihnen keine klare Richtung. Das konnte einfach nicht gut gehen. Und wer hätte nach diesem Desaster ihr nächstes Spiel finanzieren sollen?“, so der CEO von Saber Interactive.

Er fügte hinzu: „Die Zeiten, in denen man Spiele mit Geld bewirft, sind vorbei. Außer vielleicht es sind die GTAs dieser Welt. Diese Branche muss einfach erwachsen werden. Wenn sie es nicht tut, ist das gesamte Business in Gefahr. Und das bedeutet leider, dass es zu Entlassungen kommt.“

So möchte Saber Interactive seine Kosten reduzieren

Um die eigenen Kosten zu senken und Einschnitte wie Entlassungen zu vermeiden, möchte Saber Interactive Teams beziehungsweise Niederlassungen in kostengünstigeren Teilen der Welt anstatt in den USA aufbauen und unterhalten.

Nachdem sich „Warhammer 40.000: Space Marine 2“ für das Studio und den Publisher Focus Entertainment zu einem kommerziellen Erfolg entwickelten, kündigten die Verantwortlichen kürzlich einen Nachfolger an.

„Warhammer 40.000: Space Marine 3“ erscheint für den PC, die PS5 sowie die Xbox Series X/S und wird laut der offiziellen Ankündigung auf den Stärken des zweiten Teils aufbauen. „Spieler können sich auf eine fesselnde Kampagne, einen Mehrspielermodus und Innovationen freuen, die die Standards für Third-Person-Actionspiele neu definieren“, erklärte John Bert, der stellvertretende CEO von Focus Entertainment Publishing.

Weitere Details zum Nachfolger sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

