Hazelight Studios: Entwickler von Split Fiction arbeiten bereits am nächsten Spiel und versprechen Großes

Seit dem 6. März ist mit „Split Fiction“ das neueste Werk der Hazelight Studios erhältlich. Und den Koop-Spezialisten ist es erneut gelungen, einen echten Hit abzuliefern. Allein in der ersten Verkaufswoche konnten über 2 Millionen Exemplare abgesetzt werden, während die ausgezeichneten Test-Wertungen das Spiel zum bislang bestbewerteten Titel des Jahres machten.

Doch die Entwickler ruhen sich nicht auf ihrem Erfolg aus. Wie Josef Fares, seines Zeichens Oberhaupt von Hazelight und verantwortlicher Game Director, jetzt in der neuesten Ausgabe des „Friends Per Second“-Podcasts verraten hat, habe man bereits damit begonnen, am nächsten Spiel zu arbeiten. Da „Split Fiction“ erfolgreich veröffentlicht wurde, liegt der Fokus nun voll und ganz auf dem neuen Projekt.

Arbeit am neuen Projekt begann vor einem Monat

Wie Fares im Gespräch gestand, fühlt sich der Start des neuen Projekts dieses Mal aber etwas anders an, was vor allem an der positiven Resonanz zu „Split Fiction“ liegt. „Persönlich bin ich jedes Mal, wenn ein Spiel veröffentlicht wird, irgendwie damit fertig“, so der Entwickler. „Ich denke dann eher: ‚Okay, jetzt kommt das nächste Ding‘, aber das hier war etwas ganz Besonderes, weil es, würde ich sagen, unser bisher am besten aufgenommenes Spiel war.“

Fares weiter: „Aber um ehrlich zu sein, alle sind super glücklich, aber ich bin schon wieder voll auf das nächste Projekt fokussiert, mit dem wir schon angefangen haben, das wollte ich nur mal loswerden. Ich bin also super, super aufgeregt.“

Was genau die Fans vom nächsten Hazelight-Spiel erwarten können, hat Fares selbstverständlich noch nicht verraten. Schließlich haben die Arbeiten erst vor rund einem Monat begonnen und dementsprechend sei es noch „ziemlich früh“. Allerdings fügte er hinzu: „Bei Hazelight arbeiten wir nicht länger als drei oder vier Jahre an Spielen, und ich meine, drei oder vier Jahre sind nicht mehr so weit weg, dann werden wir mehr darüber reden.“

„Wir sind einfach überzeugt, dass unser nächstes Spiel noch besser wird“

Während des Podcasts kam Fares auch auf die hervorragenden Bewertungen von „Split Fiction“ zu sprechen und verriet: „Im Team gab es eine Art Ratespiel, bei dem man den Metacritic-Score erraten konnte. Und ein paar Leute haben es tatsächlich auf 91 getippt. Das war super.“ „Split Fiction“ ist das erste Spiel des Studios, das einen Metascore von mehr als 90 Punkten erreichen und damit auch eine dreizehnjährige Durststrecke von Publisher EA beenden konnte.

Doch Fares sprach auch darüber, wie sehr sich das Team darüber freut, mit dem nächsten Spiel möglicherweise ein noch besseres Ergebnis abzuliefern. „Wir haben im Team viel darüber geredet, und wir haben das Gefühl, dass die Leute das Spiel echt lieben“, meinte Fares.

„Aber wir wissen, dass wir noch viel mehr draufhaben. Das ist das Witzige. Wir haben nicht das Gefühl, dass wir uns jetzt fragen müssen, wie wir das noch übertreffen sollen. Wir sind einfach überzeugt, dass unser nächstes Spiel noch besser wird. Wartet einfach ab. Wir sind total zuversichtlich, was unser neues Projekt angeht. Die Stimmung im Team ist super, alle sind total motiviert.“

