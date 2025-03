Helldivers 2: Kriegsanleihe „Grenzwertige Gerechtigkeit“ und Patch 01.002.200 angekündigt

Mit der neuen Kriegsanleihe „Grenzwertige Gerechtigkeit“ hält der Stil des Wilden Westens Einzug in „Helldivers 2". Spieler können sich auf neue Waffen, Panzerungen und Ausrüstungen einstellen. Der Changelog zum Patch 01.002.200 liefert weitere Details.

Das neueste Update für „Helldivers 2“ führt mit der Kriegsanleihe „Grenzwertige Gerechtigkeit“ eine Reihe neuer Inhalte ein. Diese thematische Erweiterung verleiht dem Spiel einen Hauch von Wildwest-Flair, indem sie neue Waffen, Ausrüstungen und kosmetische Anpassungen einführt.

Spieler schlüpfen in die Rolle interstellarer Sheriffs, um im Kampf für die Demokratie auf den entlegensten Kolonien Recht und Ordnung durchzusetzen. Neben den neuen Inhalten, die am 20. März 2025 freigeschaltet werden, beinhaltet das Update 01.002.200 zahlreiche Anpassungen an der Spielbalance sowie Optimierungen und Fehlerbehebungen

Neue Waffen und Ausrüstungen für die intergalaktischen Gesetzeshüter

Die „Helldivers 2“-Kriegsanleihe „Grenzwertige Gerechtigkeit“ bringt mehrere neue Waffen mit sich, die an klassische Wildwest-Schießeisen erinnern. Dazu gehört das R-6-Deadeye-Repetiergewehr, das mit hoher Präzision und Durchschlagskraft überzeugen soll. Ebenfalls neu ist der LAS-58-Talon-Revolver, eine Energiewaffe, die dank eines speziellen Kühlmechanismus feuern kann, ohne zu überhitzen.

Zusätzlich erhalten Spieler das TED-63-Dynamit, das mit einem einstellbaren Timer versehen ist und sich sowohl gegen feindliche Einheiten als auch zur taktischen Umgestaltung der Umgebung einsetzen lässt. Das LIFT-860-Hover-Paket ermöglicht es Helldivern, sich über das Schlachtfeld zu erheben, ohne ihre Schussfähigkeit einzuschränken.

Neue Panzerungen erweitern die Möglichkeiten der „Helldivers 2“-Spieler. Das GS-17-Grenzmarschall-Set bietet eine robuste Standardpanzerung mit Anleihen an den Wilden Westen, während das GS-66-Gesetzgeber-Set mit zusätzlichem Bandelier und Cowboyholster den Sheriff-Look komplettiert. Der passive Panzerungseffekt „Revolverheld“ sorgt für schnelleres Nachladen und eine reduzierte Rückstoßkraft bei Sekundärwaffen.

Ein weiteres kosmetisches Extra ist der Über-Sheriff-Spielertitel, mit dem sich Spieler von „Helldivers 2“ als Hüter der interstellaren Gerechtigkeit ausweisen können. Neue Spielerkarten und der Booster Probenextraktor, der gelegentlich zusätzliche Ressourcen von besiegten Feinden generiert, runden die Kriegsanleihe ab.

Gameplay-Änderungen und Balance-Anpassungen

Das „Helldivers 2“-Update 01.002.200 bringt zudem umfangreiche Anpassungen an bestehenden Waffen mit sich. Zahlreiche Primärwaffen, darunter das StA-52-Sturmgewehr, erhalten eine erhöhte Feuerrate oder mehr Schaden. Verschiedene Maschinenpistolen, wie die SMG-32 oder die MP-98-Knight, wurden ebenfalls angepasst, um ihre Effizienz zu verbessern. Der EXO-45-Patriot-Exoanzug und der EXO-49-Emancipator-Exoanzug sind fortan einmal häufiger einsetzbar.

Auch feindliche Einheiten haben Anpassungen erhalten. Automaton-Landungsschiffe verfügen nun über verstärkte Panzerung, was sie widerstandsfähiger gegen Angriffe macht. Illuminaten-Warpschiffe sind jetzt mit aktiven Schilden ausgestattet, während die KI-Optimierung dafür sorgt, dass Gegner in großen Gruppen schneller und koordinierter reagieren.

Das Update für „Helldivers 2“ adressiert zudem zahlreiche technische Probleme und Fehler, die das Spielerlebnis beeinträchtigt haben. Dazu gehören Absturzursachen, Kollisionsprobleme und Optimierungen im Netzwerk-Code, um Verbindungsabbrüche zu reduzieren.

Auch der soziale Bereich des Spiels wurde optimiert. Spieler in Regionen mit geringer Aktivität sollten nun mehr verfügbare Lobbys sehen. Und Matchmaking-Probleme, die zu unerwarteten Verbindungen führten, wurden reduziert.

Das war längst nicht alles: Der vollständige Changelog zum „Helldivers 2“-Update 01.002.200 umfasst deutlich mehr Punkte.

Auch jenseits des Videospiels passiert etwas: So ist ein offizielles Brettspiel zu „Helldivers 2“ geplant, das von der Community mitfinanziert werden soll. Selbst ein Film wurde angekündigt.

