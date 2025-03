Lords of the Fallen 2: Preisgekrönter Komponist liefert den epischen Soundtrack

Lords of the Fallen 2:

„Lords of the Falle 2“ befindet sich derzeit in der Entwicklung und wie die Verantwortlichen jetzt bekannt gegeben haben, können sich die Spieler auf einen äußerst epischen Soundtrack freuen. So konnte der preisgekrönte Komponist Walter Mair, der zuletzt auch die Musik für „Call of Duty: Modern Warfare 3“ lieferte, verpflichtet werden.

Mit „Lords of the Fallen 2“ arbeitet Entwickler HexWorks bereits mit Hochdruck an einer Fortsetzung zum 2023 veröffentlichten Soulslike „Lords of the Fallen“. Nachdem man im Dezember des vergangenen Jahres einen wichtigen Meilenstein erreichen und die Vollproduktion beginnen konnte, haben die Verantwortlichen jetzt weitere Neuigkeiten.

Demnach können sich die Spieler auf einen epischen Soundtrack freuen, den es in „Lords of the Fallen 2“ auf die Ohren gibt. Wie bekannt gegeben wurde, konnte man sich die Dienste des preisgekrönten österreichischen Komponisten Walter Mair sichern, der bereits auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken kann und jetzt für die musikalische Untermalung des kommenden Action-Rollenspiels sorgen wird.

Walter Mair liefert die Musik für Lords of the Fallen 2

Wie Publisher CI Games in einer Pressemitteilung (via Gematsu) offiziell bekannt gegeben hat, möchte man mit „Lords of the Fallen 2“ „mehr kommerzielle Elemente, insbesondere im visuellen Design“ bieten, „um ein breiteres Spielerpublikum anzusprechen“. Dass der Soundtrack genauso wichtig ist, zeigt jetzt auch die Zusammenarbeit mit Walter Mair, der „für seine fesselnden Partituren“ bekannt ist.

Zuletzt lieferte Mair die Musik für „Call of Duty: Modern Warfare 3“, das für einen BAFTA Award, einen Ivor Novello Award und bei den GANG Awards der Game Developers Conference nominiert ist – unter anderem in den Kategorien „Audio des Jahres“, „Bester Film- und Zwischensequenzen-Sound“ und „Sounddesign des Jahres“.

Mairs weitere Arbeiten umfassen zudem die Apple-TV+-Serie „Liaison“, den Action-Thriller „The Bricklayer“, „Infinite“ sowie den Psycho-Horrorfilm „The Unfamiliar“. Außerdem konnte der Komponist bereits mehrere Auszeichnungen gewinnen, darunter auch zwei Telly Awards für die „Beste Originalmusik“ zu „Call of Duty: Mobile“ und die Netflix-Serie „Formula 1: Drive to Survive“.

Fortsetzung wird auf Grundlage des Fan-Feedbacks entwickelt

Viele Details sind zu „Lords of the Fallen 2“ noch nicht bekannt. Ryan Hill, seines Zeichens Marketing Director beim verantwortlichen Publisher CI Games, ließ lediglich verlauten, dass vor allem das gesammelte Feedback der Spieler zum ersten Teil im Mittelpunkt der Entwicklung stehen würde.

Aus diesem Grund sollen für die Fortsetzung die Features verdoppelt werden, die bei den Spielern besonders beliebt waren, während man den Ansatz „Qualität vor Quantität“ verfolgt. Erscheinen soll „Lords of the Fallen 2“ im nächsten Jahr, während der Start der Marketingkampagne noch in diesem Jahr erfolgen soll.

Neben „Lords of the Fallen 2“ arbeitet man zudem an „Sniper Ghost Warrior: Evolved“ und an einem bislang noch unangekündigten „Project H“. Beide Titel befinden sich aber noch in der Vorproduktion. Zudem wird man dieses Jahr noch weitere Updates und Verbesserungen für „Lords of the Fallen“ veröffentlichen und die Verkaufszahlen weiter optimieren.

