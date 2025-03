Mortal Kombat 2: Erste Bilder zum Film zeigen Johnny Cage, Kitana und weitere Kämpfer

„Mortal Kombat 2“, die Fortsetzung des erfolgreichen Reboots von 2021, steht in den Startlöchern und wird in diesem Jahr in die Kinos kommen. Erste Bilder geben nun einen Einblick in die Besetzung und enthüllen die mit Spannung erwarteten Neuzugänge wie Johnny Cage, Kitana und Shao Kahn.

Die Prügelspiel-Reihe „Mortal Kombat“ brachte nicht nur zahlreiche Videospiele, sondern auch mehrere Filmumsetzungen hervor. Bereits 1995 lief die erste Adaption des Mortal-Kombat-Turniers, bei dem Kämpfer von der Erde gegen die Outworld antreten, in den Kinos. 2021 folgte mit „Mortal Kombat“ ein erfolgreicher Reboot der Filmreihe, der in diesem Jahr mit „Mortal Kombat 2“ fortgesetzt wird.

Am Ende des ersten Films trat der Ex-MMA-Kämpfer Cole Young und Nachfahre von Hanzo Hasashi alias Scorpion den Weg nach Los Angeles an, um neue Kämpfer für den nächsten Kampf gegen die Outworld zu rekrutieren. Darunter befindet sich auch der aus den Videospielen bekannte Johnny Cage, der jetzt gemeinsam mit weiteren Neuzugängen auf den ersten Bildern zu „Mortal Kombat 2“ zu sehen ist.

Bilder gewährt ersten Blick auf die Neuzugänge

Während Johnny Cage im ersten Film lediglich auf einem Plakat angedeutet wurde, tritt er in der Fortsetzung endlich in Erscheinung. Dargestellt wird er von Schauspieler Karl Urban („The Boys“). „Endlich seht ihr Johnny Cage“, sagte, „Mortal Kombat“-Schöpfer Ed Boon im Gespräch mit Entertainment Weekly. Laut Boon wird Cage im Film eine zentrale Rolle einnehmen, sein Auftreten sich aber von den Spielen unterscheiden. „Es gibt da so etwas wie einen Neuheitsfaktor“, deutete Boon an.

Neben Johnny Cage wird die Kämpferriege in „Mortal Kombat 2“ aber noch um weitere Neuzugänge erweitert. Dazu gehören auch Fan-Favorit Kitana, die von Schauspielerin Adeline Rudolph („Hellboy: The Crooked Man“) verkörpert wird, sowie den von Martyn Ford („Those About to Die“) dargestellten Shao Kahn.

Mortal Kombat 2 startet im Oktober in den Kinos

Neben den neuen Kämpfern werden in „Mortal Kombat 2“ aber auch bekannte Gesichter zurückkehren, darunter Ludi Lin als Liu Kang, Mehcad Brooks als Jackson „Jax“ Briggs, Jessica McNamee als Sony Blade, Tadanobu Asano als Lord Raiden, Joe Taslim als Sub-Zero und Hiroyuki Sanada als Scorpion. Alle warten darauf, am großen Turnier zwischen Erde und Outworld teilzunehmen.

Hier findet ihr unsere Kritik zum ersten „Mortal Kombat“-Film:

Und der Einsatz ist groß: Sollte das Erdreich gegen die Recken der Outworld verlieren, wäre es das zehnte Mal in Folge und Shao Kahn würde im Anschluss die Erde erobern und die Herrschaft an sich nehmen. Ob es tatsächlich dazu kommen wird, können interessierte Zuschauer ab dem 23. Oktober 2025 im Kino herausfinden. An diesem Tag wird „Mortal Kombat 2“ in Deutschland seine Premiere feiern.

