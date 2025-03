PS Plus Extra/Premium: Im April 2025 verlassen weitere Games das Abo – Liste veröffentlicht 

Sony aktualisiert regelmäßig das Spieleangebot von PlayStation Plus Extra und Premium. Neben der Aufnahme neuer Titel bedeutet das auch den Wegfall bestimmter Spiele.

In den Morgenstunden wurde bekannt, welche Games im April 2025 das Abo verlassen werden. Wie üblich erfolgt die Entfernung voraussichtlich zeitgleich mit der Freischaltung neuer Titel.

Diese Spiele fliegen im April 2025 aus PS Plus

Die Liste der betroffenen Spiele wurde zunächst für den japanischen Markt veröffentlicht, ist aber erfahrungsgemäß nahezu identisch mit den europäischen und nordamerikanischen Versionen.

Die folgenden Titel werden demnach aus dem Katalog der PS-Plus-Stufen Extra und Premium entfernt:

Animal Well

Tales of Kenzera: Zau

Nour: Play With Your Food

Deliver Us Mars

Miasma Chronicles

Stray Blade

Kena: Bridge of Spirits

Slay The Spire

Ob es bei diesen Spielen bleibt oder noch weitere Titel hinzukommen, ist aktuell nicht bekannt. In der Vergangenheit wurde die Liste der entfernten Spiele teilweise nachträglich erweitert.

Wann verlassen die wegfallenden Titel den Katalog von PS Plus Extra und Premium?

Die Entfernung der genannten Spiele erfolgt in der Regel am Tag der Freischaltung neuer Titel in PS Plus Extra und Premium. Für den April 2025 wird dies Mitte des Monats der Fall sein.

Hier lohnt ein Blick auf die voraussichtlichen Termine für April 2025:

PS Plus Essential

Ankündigung am 26. März 2025

Freischaltung am 1. April 2025

PS Plus Extra/Premium

Ankündigung am 9. April 2025

Freischaltung am 15. April 2025

Bis zum 15. April 2025 haben Abonnenten demnach Zeit, die oben genannten Titel zu spielen. Sony markiert die betroffenen Games üblicherweise einige Wochen zuvor im PlayStation-Store, sodass Nutzer die „letzte Chance“ zur Nutzung erkennen können. Eine offizielle Bestätigung für den europäischen Markt wird im Laufe des Tages erwartet.

Extra/Premium im März 2025: Neue Spiele im PS-Plus-Abo

Parallel zur Entfernung werden monatlich neue Titel in das Angebot aufgenommen. Bereits heute sind folgende Spiele über PS Plus Extra und Premium verfügbar:

PS Plus Extra

UFC 5 (PS5)

(PS5) Prince of Persia: The Lost Crown (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Captain Tsubasa: Rise of New Champions (PS4)

(PS4) Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Arcade Paradise (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Bang-On Balls: Chronicles (PS4, PS5)

(PS4, PS5) You Suck at Parking (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Syberia – The World Before (PS4, PS5)

PS Plus Premium

Arcade Paradise VR (PS VR2)

(PS VR2) Armored Core (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Armored Core: Project Phantasma (PS4, PS5)

(PS4, PS5) Armored Core: Master of Arena (PS4, PS5)

Die genannten Neuzugänge werden im Laufe des Vormittags freigeschaltet. Sobald sie im Abo sind, werden wir mit einer gesonderten Meldung darüber berichten.

Weitere Meldungen zu PlayStation Plus:

PlayStation-Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst von Sony, der Spielern monatlich Gratis-Games, exklusive Rabatte im PlayStation-Store und Zugang zu Online-Multiplayer-Funktionen bietet. Der Dienst ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Extra und Premium. Die teuerste Version kostet pro Jahr 151,99 Euro.

Während die Essential-Stufe grundlegende Vorteile wie Online-Gaming und monatliche Spiele bietet, erweitert Extra das Angebot um eine umfangreiche Bibliothek an PS4- und PS5-Spielen. Die Premium-Stufe beinhaltet zusätzlich Cloud-Streaming, exklusive Spieltestversionen und eine Sammlung klassischer Spiele von älteren PlayStation-Generationen. Mehr zu PS Plus verrät unsere Übersicht über die drei Stufen.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren