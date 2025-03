PS Plus Extra/Premium März 2025: Neuzugänge für PS5 und PS4 sind da

PlayStation-Plus-Abonnenten erhalten auch in diesem Monat neue Spiele für die Stufen Extra und Premium. Während PS Plus Essential bereits zuvor aktualisiert wurde, folgten heute die Neuzugänge für die erweiterten Abo-Modelle. Neben mehr oder weniger aktuellen Spielen für PS4 und PS5 sind auch einige Klassiker unter den Titeln.

Die neuen Spiele für PS Plus Extra und Premium im März 2025

Zu den Neuzugängen gehört unter anderem “UFC 5” für PS5. Auch das Action-Adventure “Prince of Persia: The Lost Crown” ist nun über das Abo für PS4 und PS5 verfügbar. Nachfolgend die Übersicht.

PS Plus Extra:

UFC 5 | PS5

| PS5 Prince of Persia: The Lost Crown | PS4, PS5

| PS4, PS5 Captain Tsubasa: Rise of New Champion s | PS4

s | PS4 Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy | PS4, PS5

| PS4, PS5 Arcade Paradise | PS4, PS5

| PS4, PS5 Bang-On Balls: Chronicles | PS4, PS5

| PS4, PS5 You Suck at Parking | PS4, PS5

| PS4, PS5 Syberia – The World Before | PS4, PS5

PS Plus Premium:

Arcade Paradise VR | PS VR2

| PS VR2 Armored Core | PS4, PS5

| PS4, PS5 Armored Core: Project Phantasma | PS4, PS5

| PS4, PS5 Armored Core: Master of Arena | PS4, PS5

Und nicht verpassen: Auch die März-Neuzugänge für PS Plus Essential stehen zum Download bereit:

Wie üblich gilt: Spiele in den Stufen PS Plus Extra und Premium sind über einen längeren Zeitraum im Abo, können aber nicht mit einer Aufnahme in die persönliche Bibliothek langfristig gesichert werden. Neuzugänge für PS Plus Essential hingegen verweilen nur einen Monat lang im Angebot, lassen sich aber für eine längerfristige Nutzung in die persönliche Bibliothek packen.

Vorschau: PS Plus im April 2025

Auch für den kommenden Monat stehen erste Details fest. Die Ankündigung der PS Plus Essential-Spiele ist voraussichtlich für den 26. März 2025 geplant, bevor sie am 1. April freigeschaltet werden. Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium werden am 9. April bekannt gegeben und stehen ab dem 15. April zur Verfügung – sofern Sony am gewohnten Muster festhält.

Darüber hinaus sind zwei Neuzugänge für PS Plus im April bestätigt: “Blue Prince” und “Lost Records: Bloom & Rage – Tape 2” (Tape 1 ist bereits verfügbar) werden Teil des Line-ups.

Ebenfalls ist bekannt, welche Spiele im April 2025 das Abo verlassen werden:

Damit lässt Sony Interactive Entertainment frühzeitig wissen, welche Games Abonnenten innerhalb der kommenden Wochen beenden sollten.

PlayStation Plus ist ein Abonnementdienst, der in drei Stufen verfügbar ist: Essential, Extra und Premium. Während Essential monatliche Spiele, Online-Multiplayer und Rabatte bietet, erweitert Extra das Angebot um eine umfangreiche Spielebibliothek. Premium ergänzt dieses Portfolio um Klassiker, Cloud-Streaming (auch für PS Portal) und zeitlich begrenzte Testversionen.

