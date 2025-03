PS5 & PS4: JRPG-Highlight vor Release spielen – Kostenlose Demo jetzt verfügbar

Die „Atelier“-Reihe von Koei Tecmo und Entwickler Gust zählt zu den traditionsreichsten und beliebtesten JRPG-Serien. Seit dem Debüt im Jahr 1997 mit „Atelier Marie: The Alchemist of Salburg“ hat sich das Franchise kontinuierlich weiterentwickelt und umfasst nun über 27 Hauptspiele, die in verschiedene Unterserien unterteilt sind. In Europa erlangte die Reihe erst ab 2006 eine breitere Bekanntheit, die sich in den darauffolgenden Jahren kontinuierlich steigerte.

Jetzt steht mit „Atelier Yumia: Die Alchemistin der Erinnerungen und das erträumte Land“ in wenigen Tagen der nächste Teil der Reihe bevor. Und passend dazu haben die Verantwortlichen eine kostenlose Demo veröffentlicht, die ab sofort im PS Store für die PS5 und PS4 zu Download erhältlich ist. Dadurch können interessierte Spieler das Abenteuer bereits vor dem offiziellen Release beginnen.

Demo zu „Atelier Yumia“ ab sofort im PS Store erhältlich

So umfasst die Demo zu „Atelier Yumia“ den kompletten Beginn des Spiels, angefangen vom Prolog bis hin zur Hauptquest „Pionierarbeit in der Ligneus-Region“. Dadurch bietet die Probierfassung mehrere Stunden an Inhalt, während sich die Spieler mit dem neuen und actionreichen Echtzeit-Kampfsystem, der Erkundung und dem Basenbau sowie der Alchemie – dem Herzstück des Spiels – vertraut machen können.

Wer nach dem Anspielen der Demo von „Atelier Yumia“ dazu entscheidet, die Vollversion zu erwerben, kann seinen Spielfortschritt nahtlos übernehmen und direkt nach dem Release am 21. März 2025 weiterspielen. Die Veröffentlichung des JRPG erfolgt neben der PS5 und PS4 auch für die Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch und den PC.

Ein hervorragender Einstiegspunkt für Neulinge der Atelier-Reihe

Im Vergleich zu vielen anderen JRPG liegt der Fokus in den „Atelier“-Spielen auf der Alchemie und der Charakterentwicklung anstatt auf epischen Schlachten, während in der Regel eine entspannte und friedliche Atmosphäre herrscht. In „Atelier Yumia“ übernehmen Spieler die Rolle der titelgebenden Alchemistin Yumia Liessfeldt, die sich auf die Suche nach ihrer verschwundenen Mutter begibt.

So ist „Atelier Yumia“ der erste Teil der Reihe, der eine weitläufige, offene Spielwelt bietet. Zudem wurde das Alchemie-System grundlegend überarbeitet, während mit dem Basenbau ein komplett neues Feature geboten wird. Auch das rundenbasierte Kampfsystem wurde für das neue Abenteuer überarbeitet und durch eine Echtzeit-Variante ersetzt.

Das „Atelier Yumia“ für Rollenspiel-Fans durchaus einen Blick wert ist, zeigen auch die ersten Test-Wertungen und so liegt der Metascore aktuell bei 80 Punkten. Vor allem die erfrischenden Neuerungen werden gelobt, auch wenn einige langjährige Fans bemängeln, dass das neue Spiel zu sehr von den traditionellen Alchemie-Elementen der Reihe abweichen würde. Doch für Neulinge scheint „Atelier Yumia“ der perfekte Einstieg in die Reihe zu sein.

