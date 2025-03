Rust Console Edition: Grafisch generalüberholt – Teaser liefert Eindrücke aus der PS5-Version

Seit 2021 ist das Surival-Abenteuer "Rust" für die PS4 erhältlich. Aktuell arbeiten die Entwickler an einer grafisch rundum überarbeiteten Umsetzung für die PS5. Was auf der PS5 grafisch geboten wird, verrät ein frisch veröffentlichter Teaser-Trailer.

Im Frühjahr 2021 erschien der von den Facepunch Studios entwickelte Survival-Titel „Rust“ für die PS4 und die Xbox One. Aktuell arbeitet das Studio an einer Portierung auf die PS5 sowie die Xbox Series X/S, der der Publisher Double Eleven bislang keinen konkreten Termin spendierte.

Um euch schon jetzt einen Eindruck davon zu vermitteln, was „Rust“ auf den Konsolen der aktuellen Generation grafisch zu bieten hat, veröffentlichten die Entwickler einen Teaser mit Ingame-Szenen aus den PS5- und Xbox Series X/S-Versionen.

Der Teaser zeigt uns zunächst, wie „Rust“ auf den alten Konsolen aussieht. Anschließend wartet ein Blick auf das grafische Upgrade für die aktuellen Konsolen.

Entwickler versprechen baldige Neuigkeiten

Ergänzend zur Veröffentlichung des Teasers heißt es, dass die Facepunch Studios schon bald weitere Informationen zu den PS5- und Xbox Series X/S-Fassungen von „Rust“ veröffentlichen möchten. Möglicherweise beziehen sich die Entwickler hier auf den Releasetermin der Current-Gen-Portierung.

Auch technische Details wie die angestrebten Auflösungen und Framerates könnten gemeint sein. Sollten weitere Infos zur PS5- und Xbox Series X/S-Umsetzung folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

In „Rust“ beziehungsweise der „Rust: Console Edition“ führt euer Weg in eine gnadenlose Welt, in der euer einziges Ziel darin besteht, zu überleben. Genretypisch setzen eurem Charakter dabei Hunger, Durst, Kälte und allerlei Gegner zu. Um diesen Gefahren zu trotzen, errichtet ihr einen Unterschlupf oder schließt euch mit anderen Spielern zusammen.

Nachdem die Konsolenversion von „Rust“ zum Release mit diversen Bugs und technischen Problemen zu kämpfen hatte, besserten die Entwickler in den Monaten nach dem Launch mit entsprechenden Updates nach. Trotz allem konnte die „Rust: Console Edition“ die Spieler auf der PS4 nie ganz überzeugen.

Dies verdeutlicht unter anderem ein Blick in den PlayStation Store. Hier liegt die durchschnittliche Nutzerwertung aktuell bei 3,72 Sternen. Es bleibt abzuwarten, ob die grafisch generalüberholte PS5-Fassung bei der PlayStation-Community besser ankommt.

