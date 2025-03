Silent Hill 2 Remake: Bloober spricht von kniffligen Entscheidungen

Im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf der Game Developers Conference 2025 blickte Creative Director Mateusz Lenart noch einmal auf die Arbeiten am Remake von "Silent Hill 2" zurück. Dabei sprach Lenart unter anderem über die Art und Weise, wie Bloober Team klassische Elemente des Originals neu aufleben ließ.

In Zusammenarbeit mit Konami veröffentlichte Bloober Team im vergangenen Oktober das Remake zu „Silent Hill 2“. Nachdem dieses sowohl bei den Kritikern als auch den Spielern sehr gut ankam, ließen Erfolgsmeldungen ebenfalls nicht lange auf sich warten.

Bis Ende Januar verkaufte sich die Neuauflage des legendären Horror-Klassikers mehr als zwei Millionen Mal. Im Zuge einer Podiumsdiskussion auf der Game Developers Conference 2025 sprach Creative Director Mateusz Lenart über die Arbeiten am „Silent Hill 2“-Remake und die von Bloober Team verfolgten Ziele.

Laut Lenart ging es den Entwicklern vor allem darum, die Erinnerungen an das originale „Silent Hill 2“ aus dem Jahr 2001 wiederzubeleben, ohne die entsprechenden Momente und Mechaniken 1:1 zu kopieren.

Geschichte der wichtigste Aspekt des Remakes

Da ein simples 1:1-Remake, das lediglich eine verbesserte Grafik spendiert bekommt, heutzutage nicht mehr funktionieren würde, entschieden sich Konami und Bloober Team dazu, auch im spielerischen Bereich Hand anzulegen. Eine Entscheidung, die zur neuen Über-die-Schulter-Kamera und der modernen Steuerung führte.

Aller technischen und spielerischen Verbesserungen des Remakes zum Trotz, war die Geschichte von „Silent Hill 2“ laut dem Creative Director der wichtigste Aspekt des Survival-Horror-Abenteuers. Daher stand für das Team von Anfang an fest, dass die Handlung nicht zu sehr verändert werden sollte.

„Uns war von Anfang an klar, dass die Geschichte dieses Spiels der wichtigste Aspekt ist. Diese wollten wir nicht zu sehr verändern“, ergänzte Lenart. „Gleichzeitig wussten wir, dass es schwierig sein würde, diese Geschichte in der modernen Ära zu präsentieren, ohne Änderungen an Mechaniken oder Kämpfen vorzunehmen.“

„Eine unserer ersten Entscheidungen war es, die Kamera auf eine reguläre Over-the-Shoulder-Perspektive umzustellen“, fuhr er fort und merkte an: „Wir wussten, dass wir mit dieser Änderung einen gewissen Stil des Originalspiels verlieren würden.“

Ein kreatives Risiko, das sich unter dem Strich jedoch auszahlen sollte.

Arbeitet Bloober Team an einem weiteren Silent Hill-Projekt?

Ende Februar kündigten Konami und Bloober Team an, dass die beiden Unternehmen ihre Zusammenarbeit verlängerten und an einem neuen Projekt arbeiten. Schnell vermuteten die Spieler natürlich, dass sich hinter dem Ganzen ein weiteres „Silent Hill“-Abenteuer verstecken könnte.

Denkbar wären sowohl ein Remake zu einem Klassiker wie „Silent Hill 3“ oder ein ganz neuer Ableger der ikonischen Horror-Serie. Ob wir uns in der Tat auf ein neues „Silent Hill“ einstellen dürfen, ist allerdings noch unklar.

Offiziell bestätigt wurde dahingehend nämlich noch nichts.

