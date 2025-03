Baldur’s Gate: Wie steht es um die Zukunft? Fans dürfen gespannt sein

Die Veröffentlichung von „Baldur’s Gate 3“ liegt mittlerweile über anderthalb Jahre zurück. Das Rollenspiel des belgischen Entwicklerstudios Larian Studios wurde für die Tiefe sowie Komplexität vielfach ausgezeichnet und entwickelte sich zu einem großen Erfolg.

Larian Studios fokussiert sich künftig auf neue Projekte, sodass die Zukunft der populären Rollenspielreihe nebulös ist. Fest steht jedoch: Hasbro, das Unternehmen hinter der „Dungeons & Dragons“-Marke, hält die Rechte an „Baldur’s Gate“ und beschäftigt sich längst mit einer Fortsetzung. Während konkrete Details bislang nicht vorliegen, sollen in Kürze Informationen geteilt werden.

Eine Menge Pläne und Wege

Im Rahmen der diesjährigen Game Developers Conference äußerte sich Dan Ayoub, Senior Vice President of Digital Games bei Hasbro, zur Zukunft der Serie.

„Viele Leute“ seien nach Larians Werk „sehr an Baldur’s Gate interessiert“, bestätigte Ayoub in einem Interview mit IGN. Gleichzeitig machte er deutlich, dass sich das nächste Projekt noch in einem frühen Stadium befindet: „Wir arbeiten gerade an unseren Plänen für die Zukunft und überlegen, was wir damit machen werden. Und tatsächlich werden wir in Kürze einiges haben, über das wir sprechen werden.“

Noch ist unklar, welches Team die Verantwortung für ein neues „Baldur’s Gate“ tragen wird. Nicht viele Studios verfügen über die erforderliche Erfahrung und das entsprechende Know-How, um ein komplexes CRPG dieser Größenordnung zu entwickeln.

Ayoub äußerte sich ebenfalls nicht dazu, ob es sich beim nächsten Projekt um ein vollwertiges neues „Baldur’s Gate“ oder um eine Art Crossover handelt. Allerdings gab er zu verstehen, dass er sich ein „Baldur’s Gate 4“ wünscht, die Entwicklung jedoch noch eine Weile dauern könnte.

Unter Zeitdruck stehe man letztlich nicht: „Es ist eine wenig beneidenswerte Position. Ich meine, wir sind nicht in Eile. Oder? Das ist die Sache, wir werden sehr maßvoll vorgehen… Wir haben eine Menge Pläne, eine Menge verschiedener Wege, um es anzugehen.“

Larian Studios zieht sich zurück

Während Hasbro die Weichen für die Zukunft von „Baldur’s Gate“ stellt, richtet Larian Studios den Blick auf neue Projekte. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Post-Launch-Phase von „Baldur’s Gate 3“ hat das Studio bestätigt, dass man sich nahezu vollständig einem neuen Spiel widmen wird.

Bereits im vergangenen Jahr betonte CEO Swen Vincke, dass Larian nicht an „Baldur’s Gate 4“ arbeiten werde. „Faerûn Adieu zu sagen“ sei der nächste Schritt des Studios.

„Swen und das Team konzentrieren ihre volle Aufmerksamkeit auf die Entwicklung ihres nächsten Titels“, hieß es seitens Larian. Um eine Störung des Entwicklungsprozesses zu vermeiden, beabsichtigt das Studio, für einen bestimmten Zeitraum eine Mediensperre einzuhalten.

