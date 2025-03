Clair Obscur Expedition 33: Wurde von Final Fantasy und Soulslikes inspiriert

Mit "Clair Obscur: Expedition 33" erwartet uns im April ein neues JRPG von Sandfall Interactive. In einem Interview ging der Produzent und Mitgründer des Studios nun auf die Inspirationen für den Titel ein.

Die Entwickler von Sandfall Interactive wollen die Spieler ab dem 24. April mit „Clair Obscur: Expedition 33“ auf ein besonderes Abenteuer mitnehmen. Das Spiel kombiniert bekannte rundenbasierte Rollenspielelemente mit Echtzeit-Aktionen. „Clair Obscur: Expedition 33“ erscheint für PlayStation 5, Xbox Series X|S und den PC und ist ab Release auch über den Xbox Game Pass spielbar.

In einem Interview mit den Kollegen von GamesRadar spracht nun der Produzent und Mitgründer von Sandfall Interactive, François Meurisse, über Spiele, die die Arbeit an „Clair Obscur: Expedition 33“ beeinflussten. Neben der „Final Fantasy“-Reihe wurde dabei interessanterweise auch ein beinhartes Soulslike erwähnt.

FromSoftware inspirierte das Studio

Auf der derzeitig stattfindenden Game Developers Conference hatten die Kollegen von GamesRadar die Gelegenheit, mit François Meurisse über das kommende JRPG zu sprechen. Meurisse gab an, dass „Final Fantasy 10“ sowie „die früheren Versionen für PlayStation, wie 7, 8 und 9“ zu den größten Inspirationen für „Clair Obscur: Expedition 33“ gehörten.

„Das sind die großen Kindheitsspiele von Guillaume [Broche], unserem Game Director“, erklärte Meurisse. „Er wollte das Gefühl erzeugen, das seiner Meinung nach in modernen Final-Fantasy-ähnlichen Spielen vorherrschen würde, wenn sie weiterhin rundenbasiert geblieben wären. Allerdings hat er auch verschiedene Inspirationen gemischt.“

„Definitiv“ würden dazu „Final Fantasy“ und weitere JRPGs gehören, so der Produzent weiter. Die Verteidigung hätte man sich jedoch von einem ganz anderen Genre abgeschaut. „Das Verteidigungssystem ist eher von Sekiro und From-Software-Spielen inspiriert“, meinte Meurisse. „Es hat diese Art von Rhythmus-Element und eine Echtzeit-Komponente darin. Es basiert mehr auf Skill.“

Kommendes RPG will aber nicht nur imitieren

François Meurisse erzählte weiter, dass „Clair Obscur: Expedition 33“ auch weitere, „kleine“ Inspirationen enthält. So hätte man sich etwa die Idee, Aktionspunkte für Fähigkeiten in den Kämpfen zu haben, eher von Deckbuilding-Games als von RPGs abgeschaut.

Allerdings soll dies nicht bedeuten, dass das Spiel von Sandfall Interactive nur auf den Ideen anderer Titel beruht. Dies soll sich unter anderem deutlich am Artstil zeigen.

„Das Gameplay stammt aus dem Erbe der JRPGs, aber wir wollten von Anfang an unser eigenes Spiel mit unserer eigenen künstlerischen Inspiration entwickeln“, so Meurisse. „Vor allem beim Grafikstil wollten wir keine japanischen Spiele imitieren und mehr stilisierte Manga- oder Anime-ähnliche Grafiken erstellen. Wir wollten eine Kunstrichtung entwickeln, die auf unserem eigenen Einfluss basiert. So kamen wir auf diese Belle-Époque-Inspiration des frühen 20. Jahrhunderts mit Art-Déco-Elementen, gemischt mit High Fantasy. Wir brauchten einige Versuche, um unsere eigene Einzigartigkeit mit der Kunstrichtung zu finden. Aber es hat uns wirklich geholfen, unseren eigenen Unterschied zu schaffen.“

Quelle: GamesRadar, DualShockers

