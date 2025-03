Deal der Woche: Überarbeitete Klassiker-Sammlung für PS5 und PS4 jetzt mit 25 Prozent Rabatt erhältlich

Schnäppchenjäger aufgepasst! Der PlayStation Store hat ein neues Angebot der Woche: Eine Sammlung von drei überarbeiteten Videospiel-Klassikern ist jetzt 25 Prozent günstiger. Perfekt für alle, die auf PS5 und PS4 ein wenig in Erinnerungen schwelgen oder etwas nachholen möchten.

Die Rede ist dabei von „Tomb Raider 4-6 Remastered“: Die Klassiker-Sammlung enthält technisch sowie spielerisch verbesserte Versionen von „Tomb Raider: The Last Revelation“, „Tomb Raider: Chronicles“ und „Tomb Raider: The Angel of Darkness“ und bietet somit drei Abenteuer der ikonischen Archäologin Lara Croft. Wer Interesse hat, kann das Angebot noch bis zum 27. März 2025 um 0:59 Uhr in Anspruch nehmen.

25 Prozent Rabatt auf Tomb Raider 4-6 Remastered

Wie bereits erwähnt bietet der Deal der Woche dieses Mal einen Rabatt in Höhe von 25 Prozent. Dadurch kostet „Tomb Raider 4-6 Remastered“ nur noch 22,49 Euro, anstatt der üblichen 29,99 Euro. Wenn man bedenkt, dass die Spielesammlung erst im Februar dieses Jahres veröffentlicht wurde, kein allzu schlechtes Angebot – zumal man drei Spiele zu einem Preis bekommt.

Grundsätzlich bietet „Tomb Raider 4-6 Remastered“ eine gute Gelegenheit, die in die Jahre gekommenen Abenteuer von Lara Croft nachzuholen oder zum ersten Mal zu erleben – doch vor allem Fans dürften mit den Neuauflagen ihren Spaß haben. In einigen Aspekten merkt man den Spielern nämlich nach wie vor ihr Alter an. Dennoch erzielte die Sammlung einen Metascore von 71 Punkten.

Gelobt wurden in erster Linie die visuellen Verbesserungen, und gerade die überarbeiteten Charaktermodelle, die detaillierteren Texturen und die verbesserte Beleuchtung wurden gelobt. Auf Wunsch lässt sich zudem jederzeit zwischen der Remaster-Grafik oder dem originalen Look wechseln.

Auch die Steuerung der Spiele wurde modernisiert, um ein zeitgemäßeres Erlebnis zu bieten. Dennoch sei die Bedienung im Vergleich zu den aktuelleren „Tomb Raider“-Spielen etwas ungelenk, sodass es mitunter zu Frustmomenten kommen kann. Und auch das Gameplay sei weit von der Agilität und Flexibilität einer modernen Lara Croft entfernt.

Drei Lara-Croft-Abenteuer zum Preis von einem

„Tomb Raider 4: The Last Revelation“ wurde erstmals 1999 für die PlayStation und den PC veröffentlicht. Auf der Suche nach dem Amulett des Horus führt es Lara Croft durch Ägypten. In zahlreichen Gräbern und Tempel gilt es Rätsel zu lösen und Fallen zu überwinden, während eine recht düstere Atmosphäre geboten wird und vor allem das Überleben im Vordergrund steht.

Im Jahr 2000 folgte „Tomb Raider 5: Chronicles“, das ebenfalls für die erste PlayStation und den PC erschien. Es handelt es sich um ein einzigartiges Spiel der Reihe, das keine durchgehende Handlung bietet. Stattdessen erlebt Lara Croft vier separate Abenteuer, die sie an unterschiedliche Orte führt. Dabei bietet jedes Setting seinen eigenen Stil und eigene Herausforderungen.

2003 folgte „Tomb Raider 6: The Angel of Darkness“, der erste Teil in der Seriengeschichte, der für die PS2 veröffentlicht wurde. Zudem versuchten die Entwickler die Serie mit dem Spiel, in dem Lara Croft in einen Mordfall verwickelt wird, in eine neue Richtung zu lenken. Dadurch gab es erstmals die Möglichkeit, mit anderen Charakteren zu interagieren und Entscheidungen zu treffen. Zudem bot das Spiel auch eine zweite spielbare Figur.

