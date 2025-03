Fallout 76: Werdet selbst zum Ghul – Neues Update „Der innere Ghul“ ab sofort erhältlich

Für „Fallout 76“ steht ab sofort das neue Update „Der innere Ghul“ zum Download bereit. Dadurch bekommen alle Ödländer die Chance, sich selbst in einen Ghul zu verwandeln und das Spiel auf eine neue Art und Weise zu erleben - inklusive frischer Gameplay-Mechaniken und exklusiven Fähigkeiten.

2018 veröffentlichte Bethesda mit „Fallout 76“ einen Online-Ableger der beliebten Rollenspiel-Reihe, in dem die Spieler gemeinsam oder alleine die postapokalyptische Welt erkunden können. Während das Spiel kurz nach dem Release noch aufgrund der Technik und einigen Gameplay-Mängeln kritisiert wurde, hat Bethesda im Laufe der Jahre deutlich nachgebessert.

Und ab sofort steht ein weiteres neues Update mit dem Titel „Der innere Ghul“ bereit. Und wie der Name schon vermuten lässt, bekommen die Spieler dadurch die Möglichkeit, sich selbst in eine Ghul zu verwandeln und die Abenteuer in „Fallout 76“ auf eine völlig andere Art und Weise zu erleben. Allerdings birgt das Leben als Ghul nicht nur Vorteile.

Das Leben als Ghul bietet Vor- und Nachteile

Um die Ghulifizierung in „Fallout 76“ zu vollziehen, müssen die Spieler die neue Questreihe „Auf ins Unbekannte“ starten. In einem neuen Abschnitt der Savage Divide sind treffen angehende Ghule auf Charaktere, die bei der Verwandlung helfen. Sobald die Quest abgeschlossen ist, kann man als Ghul durchs Ödland ziehen und außerdem auf die beiden neuen und exklusiven Fähigkeiten „Leuchten“ und „Verwilderung“ zugreifen.

Als Ghul müssen Hunger und Durst nicht mehr gestillt werden. Stattdessen besteht die Gefahr, den Verstand zu verlieren und in die grundlegende Natur dieser Wesen zurückzufallen. Deshalb sollte die Verwilderungsanzeige im Blick behalten werden, die je nach Füllstand sowohl Boni als auch Risiken mit sich bringt und nur durch Chems wieder aufgefüllt werden kann.

Die zweite Ghul-Fähigkeit ermöglicht es, aus der Strahlung Vorteile zu beziehen. So schadet die Radioaktivität nicht mehr, sondern erhöht die maximale Gesundheit und heilt erlittenen Schaden. Um das „Leuchten“ zu erhöhen, können verstrahlte Lebensmittel verzehrt werden. Alternativ ist es auch ausreichend, sich in verstrahlten Umgebungen aufzuhalten.

30 neue Skill-Karten bieten weitere Möglichkeiten

Neben den beiden Fähigkeiten bietet das Dasein als Ghul noch weitere Vorteile, die sich in Form von 28 neuen Standard- und 2 legendären Skill-Karten bemerkbar machen. Dadurch werden neue Builds ermöglicht oder bereits bekannter Spielweisen erweitert. Lediglich Skill-Karten, die mit Hunger, Durst oder der Fähigkeit „Medikamentenresistent“ im Zusammenhang stehen, können von Ghuls nicht mehr genutzt werden.

Außerdem sollten Ghule bedenken, dass trotz der Vorzüge auch einige Nachteile entstehen. So sind manche Fraktionen wie beispielsweise die Stählerne Bruderschaft den Ghulen feindselig gegenüber. Dadurch kann es vorkommen, dass einige Questreihen als Ghul nicht mehr zur Verfügung stehen. Eine Tarnung, den der neue NPC Jaye anbietet, kann allerdings Abhilfe schaffen.

Wer dennoch genug vom Leben als Ghul hat, kann sich über das Charaktermenü zurück in einen Menschen verwandeln. Die Quest, um ein Ghul zu werden, kann jedoch nur einmal abgeschlossen werden. Stattdessen kann man im Charaktermenü für 1.000 Atome erneut eine Verwandlung vollziehen.

Neben der Ghulifizierung bringt das neue Update für „Fallout 76“ noch weitere Verbesserungen und Neuerungen mit sich. Eine vollständige Übersicht über alle Inhalte bietet das Changelog auf der offiziellen Webseite. Die Aktualisierung trägt die Versionsnummer 1.7.18.22 und wiegt auf der PlayStation 36,8 Gigabyte.

Weitere Meldungen zu Fallout 76.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren