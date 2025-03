GTA 6: Mehr Chance als Risiko? PlayStation-Indie-Chef reagiert auf Befürchtungen

Die Gaming-Welt blickt gespannt auf die Veröffentlichung von “GTA 6”. Das nächste große Open-World-Abenteuer von Rockstar Games soll im Herbst 2025 für PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und könnte innerhalb der Branche einen neuen Maßstab setzen.

Doch nicht alle blicken dem Release nur mit Begeisterung entgegen. Während Analysten von einem Milliarden-Geschäft sprechen, fürchten kleinere Studios, dass ihr eigenes Spieleangebot im Schatten des Rockstar-Blockbuster dem Untergang geweiht ist.

Das beste, fantastischste und größte Spiel des Jahres

Greg Rice, der bei Sony Interactive Entertainment die Abteilung PlayStation Creators leitet, kennt die Sorgen vieler Entwickler. In einem Gespräch mit GamesRadar erklärte er: „[GTA 6 wird] mit Sicherheit das beste, fantastischste und größte Spiel des Jahres. Ich höre viele Entwickler, die sich Sorgen machen, dass es den ganzen Platz wegnimmt: Ich möchte nicht in der GTA-Woche oder gar im GTA-Monat auf den Markt kommen, denn das ist alles, was gespielt wird.“

Diese Befürchtung ist freilich nicht unbegründet: Spiele der „GTA“-Reihe erreichen traditionell enorme Verkaufszahlen und binden Spieler oft über Jahre hinweg an ihr Open-World-Universum. Rice zufolge ist aber auch die Übermacht von „GTA 6“ begrenzt: „Es wird Spiele geben, die um die GTA-Zeit herum erfolgreich sein werden, weil sie völlig anders sind“, glaubt er.

Außerdem sieht der Chef von PlayStation Creators eine wirtschaftliche Chance für die Branche: „Ich bin sicher, dass es viele Spieler gibt, für die [GTA 6] das einzige Spiel ist, das sie spielen“, meint Rice. Es werde aber auch „die Gelegenheit sein, in die neue Konsolengeneration einzusteigen und zu sehen, was da sonst noch ist.“

Weiter erklärte er: „Es wird also definitiv ein großer wirtschaftlicher Aufschwung für die Spieleindustrie sein und ein Titel, der mehrere Milliarden Dollar einbringen wird. Doch ich glaube nicht, dass es eine Konkurrenz für [Indie-Spiele] ist.“

Auch andere Experten erwarten einen Aufschwung

Die Hoffnung, dass “GTA 6” der gesamten Branche zugutekommen könnte, wird von mehreren Analysten geteilt. Matt Piscatella, Analyst bei Circana Games, sieht den Rockstar-Titel sogar als Schlüsselfaktor für die Rückkehr des Gaming-Markts auf einen Wachstumspfad.

In einem Interview mit dem Limit Break Network erklärte er, dass die Veröffentlichung von „GTA 6“ zusammen mit der Nintendo Switch 2 zu einem Anstieg der Marktausgaben führen dürfte.

„Wenn diese beiden Dinge in diesem Jahr passieren und sie die Erwartungen für dieses Jahr erfüllen, dann können wir meiner Meinung nach mit einem Wachstum der Gesamtmarktausgaben für Videospielprodukte im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich rechnen“, lautete die Einschätzung.

Weitere Meldungen zu GTA 6:

Die Spielebranche stand in den vergangenen Jahren vor erheblichen Herausforderungen wie Studio-Schließungen und Entlassungen. Ob sich diese positiven Prognosen bewahrheiten, bleibt abzuwarten – zumal es in der Vergangenheit durchaus Gerüchte über eine Verschiebung von „GTA 6“ gab.

Weitere Meldungen zu GTA 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren