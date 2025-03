Indie-Offensive 2025: Possessor(s) erscheint für die PS5 – Weitere potenzielle Indie-Hits vorgestellt

Auch Freunde von Indie-Titeln kommen in dieser Woche auf ihre Kosten. So lieferte uns Sony heute Updates zu gleich fünf potenziellen Indie-Hits. Darunter die offizielle Ankündigung von "Possessor(s)" für die PS5.

In einem aktuellen Special richteten sich Sony beziehungsweise der offizielle PlayStation Blog heute an Fans von Indie-Titeln und stellten gleich fünf vielversprechende Titel vor.

Den Anfang machte die Bestätigung von „Possessor(s)“, das 2025 für die PS5 erscheint. „Possessor(s)“ beschreiben die Entwickler von Heart Machine als einen rasanten Action-Side-Scroller. Zu den spielerischen Besonderheiten zählt eine Kampfmechanik, die von Plattform-Kampfspielen inspiriert ist.

Des Weiteren spricht das Team von einer Geschichte, die mittels ihrer gefährlichen Charaktere erzählt wird, und einer weitläufigen, überfluteten Stadt, in der ihr einem surrealen interdimensionalen Schrecken auf den Grund geht.

„In Possessor(s) betretet ihr die dystopischen Ruinen von Sanzu City und kämpft um euer Leben als Mensch, von dem ein Dämon Besitz ergriffen hat. Das Paar aus Mensch und Dämon versucht gemeinsam, in dieser Hölle zu überleben, und stellt sich dem Kampf mit anderen dämonischen Hybriden“, heißt es weiter.

Forever Skies erhält einen Releasetermin

Weiter geht es mit „Forever Skies“ aus dem Hause Far From Home, das sich auf dem PC bereits seit 2023 im Early-Access befindet und in der Vollversion auch für die PS5 erscheint. Wie Sony und Far From Home heute bekannt gaben, erfolgt der Release für die PS5 am 14. April 2025. Zur Einstimmung auf die vor euch liegenden Abenteuer steht ein neuer Trailer zur Ansicht bereit.

Des Weiteren weisen die Entwickler auf die Möglichkeit hin, „Forever Skies“ ab sofort vorzubestellen. Spieler, die jetzt vorbestellen, erhalten den „Supporter Pack“-DLC und einen 72-stündigen Early Access als Vorbesteller-Boni. Spielerisch versteht sich „Forever Skies“ als ein First-Person-Survival-Spiel auf einer postapokalyptischen, ruinierten Erde.

„Baue, verbessere und fliege ein Hightech-Luftschiff alleine oder mit bis zu 3 Freunden. Sammle Rohstoffe, stelle Werkzeug her und überlebe auf der Oberfläche, während du ein Heilmittel für die Menschheit suchst“, führen die Entwickler zum Gameplay aus.

The Knightling: Trailer stellt die Spielwelt vor

Am 28. August 2025 erscheint „The Knightling“ für die PS5. Spielerisch haben wir es mit einem Fantasy-Abenteuer in einer offenen Welt zu tun, in der wir uns in der Rolle eines Ritters auf die Suche nach Sir Lionstone begeben. Nur mit einem legendären Schild ausgestattet, bahnt ihr euch einen Weg durch die Länder von Clesseia und versucht, zu einem Helden zu werden.

Im Laufe eures Abenteuers verbessert ihr eure Fähigkeiten im Kampf, stellt euch zahlreichen mächtigen Widersachern und nutzt die einzigartigen Fähigkeiten eures Schildes, um euch in der Welt von „The Knightling“ fortzubewegen.

Der frisch veröffentlichte Trailer liefert euch Eindrücke aus der Spielwelt und ermöglicht zudem einen Blick auf die unterschiedlichen Fähigkeiten eures Schildes.

Ruffy and the Riverside verspricht sympathische Plattformer-Kost

„Ruffy and the Riverside“ entsteht beim Indie-Studio Zockrate und findet am 26. Juni 2025 den Weg auf die PS5. Die Entwickler stellen uns einen handgezeichneten 3D-Plattformer in Aussicht, der mit einer einzigartigen Mechaniken daherkommt und für frischen Wind im Genre sorgen soll.

„Mit dem Flip verwandelst du Eis in Lava oder die Sonne in den Mond, während du unzählige Rätsel löst und Objekte mühelos nach deinem Willen manipulierst. Du kannst Felsen in Holz verwandeln, um ein Boot zu bauen, einen Wasserfall zur Kletterranke machen und vieles mehr“, erklärt Zockrate.

Darüber hinaus erkundet ihr in „Ruffy and the Riverside“ eine offene Welt voller Geheimnisse und Nebenmissionen, die immer wieder flüssige Übergänge zwischen 2D- und 3D-Gameplay bietet. Wie das Ganze in der Praxis aussieht, verdeutlicht euch der folgende Trailer.

Skate Story: Ein Solo-Projekt erscheint für die PS5

Ein weiteres Indie-Projekt, das Sony heute für die PS5 ankündigte, ist „Skate Story“, für das der Solo-Entwickler Sam Eng verantwortlich ist. Begleitet wurde die Ankündigung für die PS5 von der Veröffentlichung eines Gameplay-Trailers, der uns Eindrücke aus der Welt von „Skate Story“ liefert.

Das Gameplay zeigt einen Dämonen aus Glas, den ihr bei seiner Reise durch die Unterwelt spielt. Euer Ziel besteht darin, zum Mond zu gelangen und ihn zu verschlucken. „Skate schnell, um bösartige Dämonen zu vernichten, einem vergesslichen Frosch zu helfen und andere gequälte Seelen auf deinem Weg vom zerbrechlichen Anfänger zum hartgesottenen Skater zu retten“, heißt in der offiziellen Beschreibung weiter.

„Kämpfe dich durch die Hölle und entdecke die größte Schwäche des Teufels: Demut, Ausdauer und einen ekelhaft süßen Backside Tailslide.“

Weitere Meldungen zu Forever Skies, Possessor(s), Ruffy and the Riverside, Skate Story, The Knightling.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren