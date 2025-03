Plants vs. Zombies: Bringt ein Remaster den Tower-Defense-Klassiker zurück?

Der Tower-Defense-Klassiker „Plants vs. Zombies“ von Electronic Arts und PopCap Games könnte womöglich als Remaster auf die aktuellen Plattformen zurückkehren. Das lässt jetzt ein Antrag auf Altersfreigabe für einen Titel namens „Plants vs. Zombies: Reloaded“ vermuten.

2009 veröffentlichte Entwickler PopCap Games mit „Plants vs. Zombies“ und landete einen wahren Überraschungshit. Das Spiel brachte frischen Wind in das Tower-Defense-Genre, konnte sich millionenfach verkaufen, wurde zu einem der erfolgreichsten Spieler seiner Art und für nahezu jede Plattform umgesetzt.

Es folgten zahlreiche Fortsetzungen und Spin-Offs, darunter auch die „Plants vs. Zombies: Garden Warfare“-Teile, die das Spielprinzip als Team-Shooter mit noch mehr Action in die Third-Person-Perspektive transportierten. Doch jetzt scheinen die Verantwortlichen das Original auf die aktuellen Plattformen zurückzubringen.

Kommt mit Plants vs. Zombies: Reloaded eine Neuauflage des Originals?

Obwohl das Projekt weder von Electronic Arts noch von PopCap Games offiziell angekündigt oder bestätigt wurde, scheint seine eine Remaster-Version des ersten Teils namens „Plants vs. Zombies: Reloaded“ in der Entwicklung befindet. Den entsprechenden Hinweis (via Gematsu) lieferte jetzt das USK-Pendant aus Brasilien, bei dem ein Antrag auf die Prüfung für eine Altersfreigabe für eben jenen Titel eingereicht wurde.

Neben dem Titel „Plants vs. Zombies: Reloaded“ wird im Antrag als alternativer Name auch „Plants vs. Zombies“ angegeben, was ein weiterer Hinweis darauf sein könnte, dass es sich um eine Neuauflage des Originalspiels handelt. Der Altersfreigabe nach soll der Release für die PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, den PC und für Android sowie iOS erfolgen. Weitere Details sind aktuell noch nicht bekannt.

Worum geht es bei Plants vs. Zombies?

„Plants vs. Zombies“ ist ein klassisches Tower-Defense-Spiel, bei dem man sein Haus vor einer Horde Zombies schützen muss. Dafür platziert man in seinem Vorgarten verschiedene Pflanzen, die die Untoten, die in Wellen erscheinen und immer stärker werden, aufhalten und vernichten können. Jede Pflanze verfügt über unterschiedliche Fähigkeiten, während man „Sonnenlicht“ sammelt, um neue Pflanzen freizuschalten.

Weitere Neuigkeiten auf PLAY3.DE:

Seinen Erfolg verdankt „Plants vs. Zombies“ vor allem seinem strategischen, aber leicht zu erlernenden Gameplay, seinem Humor und dem farbenfrohen Grafikstil. 2013 veröffentlichten PopCap und EA einen zweiten Teil als Mobile-Spiel für Smartphones, der bei den Spielern aufgrund von zahllosen Miktrotransaktionen nicht sonderlich gut aufgenommen wurde.

Erst im vergangenen Jahr folgte „Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia“, das ebenfalls für Android und iOS veröffentlicht wurde, aber nicht mehr an die alten Erfolge anknüpfen konnte.

Weitere Meldungen zu Plants vs. Zombies.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren