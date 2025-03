Split Fiction: Spieler meistern die ultimative Herausforderung und erhalten Einladung von Josef Fares

„Split Fiction“ hält mit „Laser Hell“ ein geheimes Level bereit, das selbst die Entwickler an ihre Grenzen bringt. Zwei Spielern gelang nun das Unmögliche: Sie meisterten die Herausforderung und wurden von Josef Fares persönlich zu Hazelight eingeladen, um einen exklusiven Einblick in das nächste Projekt des Studios zu erhalten.

Hazelight ist bekannt für seine fesselnden Koop-Abenteuer und auch das kürzlich erschienene „Split Fiction“ ist ausschließlich für zwei Spieler konzipiert. Die Spiele des Studios sprechen dabei eine breite Zielgruppe an und eignen sich ideal, um sie gemeinsam mit Freunden oder Partnern zu erleben, die weniger Erfahrung mit Videospielen haben.

„Split Fiction“ bietet jedoch auch ein geheimes Level, dass wahrscheinlich nur die wenigsten Spieler beenden werden. Alleine der Zugang gestaltet sich schwierig. Doch den beiden chinesischen Speedrunnern E1uM4y und Sharkov ist es als erste weltweit gelungen, diese Herausforderung zu meistern. Ihre Belohnung: Der Respekt von Hazelight-Chef Josef Fares und eine exklusive Einladung nach Schweden.

Speedrunner meistern schwieriges Level als Erste weltweit

Die ultimative Herausforderung in „Split Fiction“ (via GamesRadar) trägt den passenden Titel „Laser Hell“: Um Zugang zu erhalten, muss in einem Aufzug eine Binärsequenz eingegeben werden, die laut einem YouTuber nicht mal im Code des Spiels sichtbar ist. Im Anschluss gilt es mehrere Räume mit tödlicher Laserfallen und Abgründen zu überwinden – präzise Plattforming-Skills sind also gefragt. Nach dem erfolgreichen Abschluss wartet ein In-Game-Video mit Josef Fares.

„Wow, unglaublich! Ihr müsst wissen, dass es in unserem Team kaum jemanden gibt, der das schafft. Wir haben lange gebraucht, um es fertigzustellen. Und ich sage euch, das ist eine unglaubliche Leistung, die ihr da vollbracht habt“, so Fares im Spiel. „Und ich spreche nicht zu euch, die sich das auf YouTube anschauen. Wenn ihr das auf YouTube seht, solltet ihr das Spiel spielen. Es ist eine wirklich schwere Herausforderung. Aber an alle, die tatsächlich im Spiel sind und dieses Video sehen: Ich bin total begeistert.“

Die Belohnung: Ein Blick auf Hazelights nächstes Spiel

Doch die eigentliche Belohnung kommt erst noch. Im Video sagt Fares weiter: „Ich sage euch eins: Wenn ihr mich im echten Leben irgendwo seht und ihr mir beweisen könnt, dass ihr diese Herausforderung tatsächlich geschafft habt, kann ich euch versprechen, dem Ersten, der das tut, werde ich einen Flug nach Schweden bezahlen und euch Aufnahmen von unserem nächsten Spiel zeigen.“

Gesagt, getan – In einem Beitrag auf X verkündete Fares: „Herzlichen Glückwunsch an ‚sharkOvO‘ und ‚E1uM4y‘ zum Abschluss der geheimen Herausforderung ‚Laser Hell‘ in Split Fiction. Sehr beeindruckend! Ich werde mein Versprechen halten und euch beide nach Schweden einladen, um einen ersten Blick auf unser nächstes Spiel zu werfen. Wir bleiben in Kontakt!“

Dass die Hazelight Studios bereits an ihrem nächsten Projekt arbeiten, gab Fares erst vor wenigen Tagen bekannt. Worum es sich dabei handelt, wollte er aber noch nicht verraten. Doch die Entwickler geben sich optimistisch und Fares sagte: „Wir sind einfach überzeugt, dass unser nächstes Spiel noch besser wird.“

Weitere Meldungen zu Split Fiction.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren