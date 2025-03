The Elder Scrolls 6: „Selbst wenn es großartig ist“ – Bethesda-Veteran über Hass & Hetze im Netz

The Elder Scrolls 6:

Auf der Game Developers Conference 2025 sprach der langjährige Bethesda-Mitarbeiter Nate Purkeypile über den Ton im Netz, der sich in den letzten Jahren drastisch verschärfte. Wie Purkeypile befüchtet, dürften Hasskommentare auch bei "The Elder Scrolls 6" nicht ausbleiben.

In einem im Februar veröffentlichten Interview sprach Jeff Gardiner, der damalige Projektleiter, über den katastrophalen Launch von „Fallout 76“. Dieser führte nicht nur zu reichlich Kritik im Netz. Auch Hassbotschaften und sogar Drohungen im realen Leben mussten die Entwickler über sich ergehen lassen.

Ein Thema, das der Bethesda-Veteran Nate Purkeypile auf der Game Developers Conference 2025 noch einmal aufgriff. Für den US-Publisher arbeitete Purkeypile in der Vergangenheit an mehreren „Fallout“-Projekten und wirkte zudem am Rollenspielhit „The Elder Scrolls 5: Skyrim“ mit.

Im Rahmen eines Vortrags erinnerte sich Purkeypile daran, dass „die Veröffentlichung von Fallout 76 für das gesamte Team eine wirklich harte Sache war“, da die Nutzer und Kritiker seinerzeit verdeutlichten, „wie schrecklich das Internet sein kann.“

Bethesda-Veteran über den Ton im Netz

Eine Aussage, bei der sich Purkeypile auf Beleidigungen, Hassbotschaften und Bedrohungen der Entwickler gleichermaßen bezog. Wie der langjährige Designer auf der Game Developers Conference 2025 ausführte, habe sich der Ton im Netz in den letzten Jahren weiter verschärft.

Daher sei zu befürchten, dass sich die Entwickler auch zur Enthüllung oder dem Release von „The Elder Scrolls 6“ auf Hass und Hetze im Netz einstellen sollten. Selbst dann, wenn deutliche werde, dass „The Elder Scrolls 6“ an den Erfolg der Vorgänger anschließt und zu einem großartigen Spiel wird.

„Auch wenn The Elder Scrolls 6 großartig wird, bin ich mir sicher, dass es wieder stundenlange YouTube-Videos und Morddrohungen geben wird“, sagte Purkeypile. „Wenn du ein Spiel herausbringst, das den Leuten nicht gefällt, wird dich das Internet behandeln, als würdest du Robbenbabys erschlagen.“

Eine Kritik, mit der Purkeypile nicht alleine dasteht. Zuletzt wandte sich beispielsweise Mark Darrah, einer der kreativen Köpfe hinter „Dragon Age“, an die Nutzer und bat diese darum, auf Beleidigungen und Drohungen zu verzichten. Schließlich wird laut Darrah gerne vergessen, dass sich hinter den Entwicklerteams Menschen mit Gefühlen und Familien befinden.

Die Infoflaute zu The Elder Scrolls 6 hält an

Da sich die Bethesda Game Studios zunächst auf die Fertigstellung von „Starfield“ konzentrierten, wurde es nach der Ankündigung von „The Elder Scrolls 6“ recht still um das Rollenspiel. Das letzte größere Update stammt aus dem Frühjahr 2024, als Bethesda Games darauf hinwies, erste Playtests erfolgreich absolviert zu haben.

Im letzten Monat kündigte der Publisher zudem eine Make-A-Wish-Wohltätigkeitsauktion an, die es euch ermöglicht, einen eigenen Charakter zu entwerfen und im Spiel zu verewigen. Der Erlös der Auktion kommt wohltätigen Zwecken zugute.

Wann wir mit weiteren Details oder gar der offiziellen Enthüllung von „The Elder Scrolls 6“ rechnen dürfen, ist weiterhin unklar. Geht es nach dem in der Regel zuverlässigen Insider und Leaker „eXtas1s“, dann soll die Präsentation des Rollenspiels nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Während „eXtas1s“ nicht näher ins Detail ging, schoss sich die Community natürlich schnell auf den Xbox Games Showcase 2025 im Juni als möglichen Schauplatz für die Enthüllung ein.

