The First Berserker Khazan: Von Bloodborne bis Sekiro – So können Spieler ihren Stil selbst wählen

Mit „The First Berserker: Khazan“ steht ein neues Soulslike in den Startlöchern, das sich durch ein flexibles Gameplay auszeichnet. Die Entwickler versprechen, dass Spieler ihren Kampfstil frei wählen können: blitzschnelle Ausweichmanöver wie in „Bloodborne“ oder präzise Paraden im Stil von „Sekiro“.

Ende dieses Monats wird „The First Berserker: Khazan“ erscheinen, das Entwickler Neople selbst als Hardcore-Action-RPG bezeichnet. Aufgrund seiner Eigenschaften wird das Spiel auch gerne dem Soulslike-Genre zugeschrieben, was natürlich auch zutrifft. Doch die Macher haben bereits versichert, dass man „mehr als nur ein Soulslike“ sein möchte und dementsprechend auch ein einzigartiges Kampferlebnis bieten wird.

Außerdem möchte man den Spielern auch eine gewisse Flexibilität bieten, was die Verteidigungsoptionen betrifft. Demnach kann man selbst entscheiden, ob man sich auf das Ausweichen wie beispielsweise in „Bloodborne“ konzentriert, oder aber auf das gezielte Kontern von Angriffen setzt – so wie es in FromSoftwares „Sekiro“ vorausgesetzt wurde.

Entwickler bieten den Spielern verschiedene Spielstile

Das die Spieler ihren Spielstil in „The First Berserker: Khazan“ ein stückweit selbst bestimmen können, hat Creative Director Junho Lee jetzt im Gespräch mit GamesRadar verraten. Demnach ist das kommende Action-RPG „so konzipiert, dass Spieler sowohl Blocken als auch Ausweichen nutzen können und je nach Spielstil verschiedene Ansätze bietet“. Zudem stehen „Fähigkeiten und Gegenstände zur Verfügung“, um „diese Stile weiterzuentwickeln und zu verfeinern“.

Wie Lee erklärte, bietet das perfekte Parieren, das auch die Ausdauer der Gegner verringert, „eine stabile Möglichkeit, im Kampf zu bestehen, insbesondere gegen anhaltende gegnerische Angriffe“. Allerdings gibt es auch Attacken, die sich nicht blocken lassen, darunter „Griffe oder Angriffe mit hohem Ausdauerschaden, wodurch Blocken – oder sogar der Perfekte Block – in bestimmten Situationen wirkungslos wird“.

Das Ausweichen hingegen bietet immer die Möglichkeit, einem Angriff zu entgehen – kommt aber auch mit dem Risiko daher, einen Volltreffer zu kassieren. Dennoch kann dieses Risiko laut Lee für Spieler „die die Angriffsmuster ihrer Gegner kennen, sehr lohnend“ sein. Ein perfektes Ausweichen gewährt zudem „Bonuseffekte für Folgeangriffe und bietet vollständige Immunität gegen ausdauerraubende Angriffe, Elementarangriffe oder Griffe“.

The First Berserker: Khazan soll für alle unterhaltsam sein

Letztendlich können die Spieler in „The First Berserker: Khazan“ selbst entscheiden, welcher Spielstil ihnen am besten liegt – aber auch eine Kombination ist möglich. „In Khazan können Spieler die Verteidigungsstrategie wählen, die am besten zu ihrem Können und Spielstil passt. Sie können sich auch situationsabhängig anpassen, indem sie eine Kombination aus Blocken und Ausweichen verwenden, zur Neupositionierung sprinten oder ablenkungsbasierte Fähigkeiten wie Reflexion nutzen, um feindliche Angriffe zu kontern“, erklärte der Creative Director.

Abschließend hielt Lee fest, dass das Action-RPG „eine Balance zwischen offensivem und defensivem Gameplay erfordert und in einem zyklischen Fluss agiert“. Wenn man noch unerfahren ist, sei die Defensive „entscheidender“, würde aber trotzdem unterhaltsam bleiben, sodass Spieler die vielfältigen Möglichkeiten von Combos und Fähigkeiten voll ausschöpfen können. Und wenn „Spieler geschickter werden und sich größeren Herausforderungen stellen, sorgt das Spiel dafür, dass sie entsprechend belohnt werden und neue Wege finden, Spaß zu haben.“

„The First Berserker: Khazan“ wird ab dem 27. März 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich sein. Trotz des Soulslike-Ansatzes, möchten die Entwickler möglichst viele Spieler ansprechen und so ein „fesselndes, aber nicht erschöpfendes“ Erlebnis bieten. Außerdem hat man sich dazu entschieden, auch einen leichteren Schwierigkeitsgrad einzubauen.

