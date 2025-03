The Last of Us Part 3: Jetzt doch? Gerüchte liefern erste Infos zu neuen Charakteren 

The Last of Us Part 3:

Obwohl Naughty Dogs Neil Druckmann „The Last of Us: Part 3“ erst kürzlich eine Absage erteilte, sind jetzt Gerüchte aufgetaucht, die erste Informationen zu neuen Charakteren und ihrer Geschichte liefern.

Obwohl „The Last of Us: Part 2“ mit einem offenen Ende viele Fragen aufwirft, hielt sich Naughty Dog bisher mit klaren Aussagen zu einer Fortsetzung zurück. Im Gegenteil: Während „The Last of Us“-Schöpfer Neil Druckmann einst von einem Konzept sprach, das zu einem dritten Teil führen könnte, erteilte er diesem Projekt erst Anfang März eine Absage.

In einem Interview dämpfte Druckmann die Erwartungen und sagte, dass er „nicht darauf wetten würde, dass es noch mehr von The Last of Us gibt“. Doch es könnte sich dabei auch um eine bewusste Täuschung handeln, um die Entwicklung des Spiels im Verborgenen voranzutreiben und die Fans zu überraschen. Nun sind nämlich Gerüchte aufgekommen, die andeuten, dass „The Last of Us: Part 3“ bereits in Arbeit sei und zudem erste Informationen liefern.

Eine neue Gruppe Überlebender

Ursprung der Gerüchte (via Comicbook) ist der bekannte und in der Regel recht zuverlässige Hollywood-Scooper Daniel Richtman alias DanielRPK. In einem Patreon-Beitrag hat er jetzt verraten, dass man bereits mit dem Casting für neue Rollen begonnen hat, was wiederum Details zur Story liefert. Demnach soll ein Teil von „The Last of Us: Part 3“ eine Gruppe Überlebender in den Mittelpunkt rücken, die am Rande einer Stadt in einem alten viktorianischen Haus gefangen ist.

Die Gruppe wird angeführt von einer Person mit dem Namen Val, doch ein Machtkampf mit einem Mann namens Mason droht die Gemeinschaft zu zerreißen. Mit Ezra wird eine weitere Person in diesen Konflikt hingezogen, die entscheiden muss, wem sie loyal ist. Eine weitere Rolle spielt die junge Frau Gracie, zu der aber keine genauen Details vorliegen. Komplettiert wird die Gruppe von Lucas, dessen Beziehung zu einer anderen Plünderin eine dunkle Wendung nehmen soll.

Ellie oder Abby könnten auf die Gruppe treffen

Wie diese neuen Charaktere letztendlich in das Gesamtbild von „The Last of Us: Part 3“ passen könnten, lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen. Die vielen Details, die bereits bekannt sind, lassen jedoch vermuten, dass die Spieler die Konflikte in der Gruppe miterleben könnte. Möglicherweise könnte sich auch Ellie oder Abby dieser Gruppe anschließen.

Aktuell sollten diese Gerüchte ohnehin mit der nötigen Portion Vorsicht genossen werden, auch wenn Richtman – vor allem mit Blick auf die Casting-Agenturen – als gut informiert gilt. Bis es offizielle Details zu „The Last of Us: Part 3“ von Naughty Dog geben wird, könnte es ohnehin noch sehr lange dauern. In der Vergangenheit bestätigte das Studio bereits, dass man sich vorerst anderen Projekten widmen wird.

Dazu gehört auch das neue Sci-Fi-Abenteuer „Intergalactic: The Heretic Prophet“, das im Rahmen der Game Awards 2024 im vergangenen Dezember erstmals enthüllt wurde. Darin werden die Spieler die Rolle der Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun übernehmen, die während ihrer Jagd nach einem Verbrechersyndikat auf dem Planeten Sempiria strandet. Das Problem: Seit über 600 Jahren gelang keinem Menschen die Flucht von diesem Himmelskörper.

Weitere Meldungen zu The Last of Us: Part 3.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren