US-Charts Februar: Starker Start für Monster Hunter Wilds

Die neuesten US-Verkaufszahlen für den Monat Februar wurden von den Experten des Marktforschungsunternehmens Circana veröffentlicht. Wie die Analysten angeben, waren vier der fünf erfolgreichsten Spiele im Februar neue Veröffentlichungen.

Der Spitzenplatz ging in den US-Charts im letzten Monat an Capcoms „Monster Hunter Wilds“. Und das, obwohl der Titel erst am 28. Februar auf den Markt gebracht wurde.

Das sind die erfolgreichsten US-Spiele im Februar

Während „Monster Hunter Wilds“ im vergangenen Februar „Call of Duty: Black Ops 6“ nach vier Monaten vom Spitzenplatz verdrängen konnte, folgte „Kingdom Come: Deliverance 2“ auf dem zweiten Platz.

Insgesamt schafften es im Februar ganze sechs Neuveröffentlichungen in die Top 10. Im Januar war in den gesamten Top 20 nur ein brandneuer Titel zu sehen. Zu den erfolgreichen Neuankömmlingen gehören neben den bereits aufgezählten Spielen auch „Civilization 7“, „PGA Tour 2K25“, „Avowed“ und „Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii“.

Rang Spiel 1 (Neu) Monster Hunter Wilds 2 (Neu) Kingdom Come: Deliverance 2 3 (Neu) Civilization 7 4 (Neu) PGA Tour 2K25 5 (2) NBA 2K25 6 (1) Call of Duty: Black Ops 6 7 (Neu) Avowed 8 (Neu) Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 9 (4) Grand Theft Auto 5 10 (3) Madden NFL 25 11 (8) Minecraft^^ 12 (Neu) EA Sports FC 25 13 (9) Marvel’s Spider-Man 2 14 (7) Red Dead Redemption 2 15 (12) Hogwarts Legacy 16 (10) EA Sports College Football 25 17 (14) Helldivers 2 18 (18) Elden Ring 19 (16) Dragon Ball: Sparking! Zero 20 (15) Astro Bot ^^) ohne Digitalverkäufe auf Nintendo

Das sind bis jetzt die erfolgreichsten US-Spiele 2025

Und wie sieht es bislang im Jahr 2025 aus? Auch darauf hat Circana eine Antwort. Der aktuelle Year-to-Date-Report zählt die bislang erfolgreichsten Spiele bis zum 1. März des aktuellen Jahres auf.

Rang Spiel 1 (Neu) Monster Hunter Wilds 2 (Neu) Kingdom Come: Deliverance 2 3 (Neu) Civilization 7 4 (1) Call of Duty: Black Ops 6 5 (2) NBA 2K25 6 (Neu) PGA Tour 2K25 7 (3) Madden NFL 25 8 (4) Grand Theft Auto 5 9 (6) EA Sports FC 25 10 (8) Minecraft^^ 11 (7) Red Dead Redemption 2 12 (9) Marvel’s Spider-Man 2 13 (Neu) Avowed 14 (10) EA Sports College Football 25 15 (5) Final Fantasy 7: Rebirth 16 (12) Hogwarts Legacy 17 (11) Donkey Kong Country Returns* 18 (Neu) Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii 19 (14) Helldivers 2 20 (18) Elden Ring *) ohne Digitalverkäufe, ^^) ohne Digitalverkäufe auf Nintendo

