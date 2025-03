Assassin’s Creed Shadows: Das sind die besten Fähigkeiten für Naoe – Guide, Tipps

Achtung, es folgen Spoiler: Mit „Assassin’s Creed Shadows“ erfüllt Ubisoft vielen Fans der beliebten Spielereihe einen lange gehegten Traum, schließlich wagt das Franchise endlich den Sprung ins feudale Japan. In der Rolle von Naoe und Yasuke gehen Spieler im Action-Adventure einem Mysterium auf den Grund, das etwas mit einer gewissen Organisation zu tun hat.

Um all den Unholden, denen ihr im Laufe des Abenteuers begegnet, das Handwerk zu legen, müssen unsere beiden Protagonisten immer stärker werden. Zum Glück verdienen die zwei Hauptfiguren allerlei Erfahrungspunkte, die ihr gleich in verschiedenen Fähigkeitsbäumen investieren dürft. So macht ihr aus Naoe die perfekte Assassine und aus Yasuke einen unaufhaltsamen Samurai.

Wie könnt ihr Naoe und Yasuke verbessern?

Um Naoe und Yasuke zu verbessern, benötigt ihr neben Waffen und Rüstungen in erster Linie zwei Dinge: Kenntnispunkte und Wissen. Für erfolgreich abgeschlossene Herausforderungen und Missionen erhaltet ihr Erfahrungspunkte (XP). Überschreiten diese einen gewissen Wert, steigen beide Charaktere im Level auf und erhalten einen Kenntnispunkt. Diese wiederum investiert ihr in jeweils sechs Kenntnisbäumen, um Skills, Gadgets und Boni zu erhalten.

Damit ihr die besten Fähigkeiten in „Assassin’s Creed Shadows“ freischalten könnt, reichen Kenntnispunkte allerdings nicht aus. Hierfür benötigt ihr Wissenspunkte, die ihr für unterschiedliche Aktivitäten in der Spielwelt erhaltet. Habt ihr eine vorgegebene Anzahl an Wissenspunkten gesammelt, steigt euer Wissensrang und gewährt euch Zugriff auf neue Kenntnisse. So werdet ihr dazu angehalten, regelmäßig die Spielwelt aufmerksam zu erkunden.

Diese Kenntnisse solltet ihr für Naoe freischalten

Naoe liefert euch das klassische „Assassin’s Creed“-Gameplay mit einem deutlichen Fokus auf Stealth, also lautloses und unauffälliges Vorgehen. Die Kenntnisse, die ihr für sie freischaltet, unterstützen deshalb primär genau diese Skills unserer ausgebildeten Kunoichi (weiblichen Ninja). Zudem gibt es auch Skills, die im offenen Kampf nützlich sind.

Katana-Kenntnisse

Flutwelle: Schneller Schlag, der 25% Fähigkeiten-Schaden verursacht

Schneller Schlag, der 25% Fähigkeiten-Schaden verursacht Ausweichangriff: Drückt nach dem erfolgreichen Ausweichen R1 für einen Gegenangriff; beide Rang 1

Drückt nach dem erfolgreichen Ausweichen R1 für einen Gegenangriff; beide Rang 1 Generator: Erfolgreiche Ausweichangriffe füllen 25% eines Adrenalinsegments

Erfolgreiche Ausweichangriffe füllen 25% eines Adrenalinsegments Gegenangriff: Drückt L1 im letzten Moment, um „Abwehren“ in einen Gegenangriff umzuwandeln; beide Rang 2

Drückt L1 im letzten Moment, um „Abwehren“ in einen Gegenangriff umzuwandeln; beide Rang 2 Vernichten: Schlagt einen Gegner und fügt ihm 75% Fähigkeiten-Schaden zu & stößt ihn zurück

Schlagt einen Gegner und fügt ihm 75% Fähigkeiten-Schaden zu & stößt ihn zurück Zweite Welle: Flutwelle kann nun 2x hintereinander eingesetzt werden; beide Rang 3

Flutwelle kann nun 2x hintereinander eingesetzt werden; beide Rang 3 Rascher Schritt: Gegenangriff kann nun bei Hagelangriffen ausgeführt werden

Gegenangriff kann nun bei Hagelangriffen ausgeführt werden Keine Gnade: Erfolgreiche Ausweichangriffe machen den Gegner verwundbar

Erfolgreiche Ausweichangriffe machen den Gegner verwundbar Übertreffen: Verstrickung bewirkt nun auch bei großen Gegnern den vollen Effekt

Verstrickung bewirkt nun auch bei großen Gegnern den vollen Effekt Wachsamkeitsbrecher: Naoe teilt neun Treffer aus, die jeweils 10% Fähigkeiten-Schaden sowie Rüstungsdurchbruch verursachen und den Gegner zurückschleudern; alle Rang 4

Naoe teilt neun Treffer aus, die jeweils 10% Fähigkeiten-Schaden sowie Rüstungsdurchbruch verursachen und den Gegner zurückschleudern; alle Rang 4 Nebelwand: Nach dem Wegstoßen eines Gegners wirft Naoe automatisch eine Rauchbombe; Rang 5

Nach dem Wegstoßen eines Gegners wirft Naoe automatisch eine Rauchbombe; Rang 5 Dritte Welle: Flutwelle kann nun 3x hintereinander eingesetzt werden

Flutwelle kann nun 3x hintereinander eingesetzt werden Hartgesotten: Gegenangriff kann jetzt bei unaufhaltbaren Angriffen durchgeführt werden; beide Rang 6

Kusarigama-Kenntnisse

Wilder Ausbruch: Naoe stürzt sich auf einen Gegner und landet vier Treffer, die je 20% Fähigkeiten-Schaden zufügen

Naoe stürzt sich auf einen Gegner und landet vier Treffer, die je 20% Fähigkeiten-Schaden zufügen Verstrickung: Bevor Naoe einen Gegner mit einem Haltungsangriff trefft, haltet R1 oder R2 gedrückt, um ihn zu verstricken; beide Rang 1

Bevor Naoe einen Gegner mit einem Haltungsangriff trefft, haltet R1 oder R2 gedrückt, um ihn zu verstricken; beide Rang 1 Großer Fang: Verstrickung entfaltet nun auch bei großen Gegnern den vollen Effekt

Verstrickung entfaltet nun auch bei großen Gegnern den vollen Effekt Offene Wunde: Finaler Wilder-Ausbruch-Treffer macht den Gegner verwundbar; beide Rang 2

Finaler Wilder-Ausbruch-Treffer macht den Gegner verwundbar; beide Rang 2 Sturmwindhauch: Naoe wirbelt das Kusarigama herum, fügt mit jedem Treffer 8% Fähigkeiten-Schaden zu und wirft Gegner zurück; Rang 3

Naoe wirbelt das Kusarigama herum, fügt mit jedem Treffer 8% Fähigkeiten-Schaden zu und wirft Gegner zurück; Rang 3 Andauernder Sturm: Sturmwindhauch erzeugt jetzt vier zusätzliche Wirbel

Sturmwindhauch erzeugt jetzt vier zusätzliche Wirbel Katalysator: Drückt nach einem Kombo-Abschluss R1/R2, um einen weiteren Treffer hinzuzufügen

Drückt nach einem Kombo-Abschluss R1/R2, um einen weiteren Treffer hinzuzufügen Schlangenbiss: Naoe wirft einen Gegner mit der Kette der Waffe zu Boden und fügt ihm so 40% Fähigkeiten-Schaden zu

Naoe wirft einen Gegner mit der Kette der Waffe zu Boden und fügt ihm so 40% Fähigkeiten-Schaden zu Tauziehen: Wenn Naoe einen Gegner zu sich heranzieht, führt sie einen mächtigen Angriff aus, der 50% Fähigkeiten-Schaden verursacht; alle Rang 4

Wenn Naoe einen Gegner zu sich heranzieht, führt sie einen mächtigen Angriff aus, der 50% Fähigkeiten-Schaden verursacht; alle Rang 4 Harter Fall: Nach dem Aufstehen ist der Gegner benebelt; Rang 5

Nach dem Aufstehen ist der Gegner benebelt; Rang 5 K.O.: Erhöht die Dauer des Niederschlagens um 10 Sekunden; Rang 6

Tantou-Kenntnisse

Schattenstich: Naoe wirft das Tantou, sprintet nach vorn und sticht auf einen Gegner ein, um ihn verwundbar zu machen und mit jedem Treffer 40% Fähigkeiten-Schaden zuzufügen

Naoe wirft das Tantou, sprintet nach vorn und sticht auf einen Gegner ein, um ihn verwundbar zu machen und mit jedem Treffer 40% Fähigkeiten-Schaden zuzufügen Sprungschlag: Drückt die Kreis-Taste und den Linken Analogstick in eine Richtung, während ihr R1/R2 gedrückt haltet, um Naoe einen Satz in Richtung eines Gegners machen und zuschlagen zu lassen; beide Rang 1

Drückt die Kreis-Taste und den Linken Analogstick in eine Richtung, während ihr R1/R2 gedrückt haltet, um Naoe einen Satz in Richtung eines Gegners machen und zuschlagen zu lassen; beide Rang 1 Fluchtschlag: Drückt die Kreis-Taste, während ihr R1 oder R2 gedrückt haltet, um zuzuschlagen und direkt danach einen Ausweichschritt zu machen

Drückt die Kreis-Taste, während ihr R1 oder R2 gedrückt haltet, um zuzuschlagen und direkt danach einen Ausweichschritt zu machen In den Rücken fallen: Leichte Haltungsangriffe, die den Rücken eines Gegners treffen, lösen Schwachstellenangriffe aus

Leichte Haltungsangriffe, die den Rücken eines Gegners treffen, lösen Schwachstellenangriffe aus Schattenschwall: Bevor Naoe getroffen wird, führt sie 20 Sekunden lang bis zu 7x automatisch einen Ausweichschritt aus; alle Rang 2

Bevor Naoe getroffen wird, führt sie 20 Sekunden lang bis zu 7x automatisch einen Ausweichschritt aus; alle Rang 2 Belebendes Töten: Schattenstich füllt pro Tötung 80% eines Adrenalinsegments

Schattenstich füllt pro Tötung 80% eines Adrenalinsegments Rückenbrecher: Haltungsangriffe hinter einem Gegner verursachen 100% Rüstungsstich; beide Rang 3

Haltungsangriffe hinter einem Gegner verursachen 100% Rüstungsstich; beide Rang 3 Endloser Schwall: Solange Schattenschwall aktiv ist, wird der Schaden nach jeder Tötung um 5% erhöht

Solange Schattenschwall aktiv ist, wird der Schaden nach jeder Tötung um 5% erhöht Schattenangriff: Erhöht die Wurfreichweite von Schattenstich um 10 Meter

Erhöht die Wurfreichweite von Schattenstich um 10 Meter Versteckte Hand: Naoe steckt ihr Tantou weg, um im Kampf mit der versteckten Klinge ein Attentat auszuführen: alle Rang 4

Naoe steckt ihr Tantou weg, um im Kampf mit der versteckten Klinge ein Attentat auszuführen: alle Rang 4 Versteckter Ansturm: +1 geleerte Gesundheitssegment(e) beim unbemerkten Angriff; Rang 5

+1 geleerte Gesundheitssegment(e) beim unbemerkten Angriff; Rang 5 Gebrochener Mut: Versteckte Hand kann weder geblockt noch pariert werden

Versteckte Hand kann weder geblockt noch pariert werden Gesunder Stich: Schwachpunkt-Angriffe im Rücken eines Gegners füllen 5% Gesundheit wieder her; beide Rang 6

Hilfsmittel-Kenntnisse

Kunai: Haltet L2 zum Zielen gedrückt und drückt R2, um ein Kunai zu werfen, das 400% Schaden verursacht

Haltet L2 zum Zielen gedrückt und drückt R2, um ein Kunai zu werfen, das 400% Schaden verursacht Rauchbombe: Haltet L2 zum Zielen gedrückt und drückt R2, um eine Rauchbombe zu werfen, die alle Sichtlinien unterbricht

Haltet L2 zum Zielen gedrückt und drückt R2, um eine Rauchbombe zu werfen, die alle Sichtlinien unterbricht Schneller Wurf: Haltet L2 zum Zielen gedrückt und drückt R1, um das ausgerüstete Hilfsmittel automatisch auf den nächsten Gegner/Gegenstand zu werfen; alle Rang 1

Haltet L2 zum Zielen gedrückt und drückt R1, um das ausgerüstete Hilfsmittel automatisch auf den nächsten Gegner/Gegenstand zu werfen; alle Rang 1 Andauernder Nebel: Erhöht die Dauer der Rauchbombe um 10 Sekunden

Erhöht die Dauer der Rauchbombe um 10 Sekunden Größere Taschen: Erhöht die maximale Kapazität aller Hilfsmittel um +1

Erhöht die maximale Kapazität aller Hilfsmittel um +1 Kunai-Attentatsschaden 1: Naoe entfernt +1 Gesundheitssegment mit Kunai

Naoe entfernt +1 Gesundheitssegment mit Kunai Shinobi-Glocke: Haltet L2 gedrückt und drückt R2, um eine Shinobi-Glocke zu werfen, die Gegner in der Nähe ablenkt

Haltet L2 gedrückt und drückt R2, um eine Shinobi-Glocke zu werfen, die Gegner in der Nähe ablenkt Shuriken: Haltet L2 zum Zielen gedrückt und drückt R2, um ein Shuriken zu werfen, das 100% Schaden verursacht; alle Rang 2

Haltet L2 zum Zielen gedrückt und drückt R2, um ein Shuriken zu werfen, das 100% Schaden verursacht; alle Rang 2 Goldene Glocke: Der Glanz der nun goldenen Shinobi-Glocke lockt Gegner aus der Ferne an

Der Glanz der nun goldenen Shinobi-Glocke lockt Gegner aus der Ferne an Rüstungsstich: Kunai verursachen nun 50% Rüstungsstich; beide Rang 3

Kunai verursachen nun 50% Rüstungsstich; beide Rang 3 Abpraller: Shuriken können nun zwischen Zielen hin und her federn

Shuriken können nun zwischen Zielen hin und her federn Größere Taschen 2: Erhöht die maximale Kapazität aller Hilfsmittel um +1

Erhöht die maximale Kapazität aller Hilfsmittel um +1 Kunai-Attentatsschaden 2: Naoe entfernt +1 Gesundheitssegment mit Kunai; beide Rang 4

Naoe entfernt +1 Gesundheitssegment mit Kunai; beide Rang 4 Dreifachbedrohung: Naoe kann nun drei Shuriken gleichzeitig werfen zum Preis von einem; Rang 5

Naoe kann nun drei Shuriken gleichzeitig werfen zum Preis von einem; Rang 5 Größere Taschen 3: Erhöht die maximale Kapazität aller Hilfsmittel um +1

Erhöht die maximale Kapazität aller Hilfsmittel um +1 Haltbar: Kunai zerbrechen nicht mehr und können unendlich oft eingesammelt werden

Kunai zerbrechen nicht mehr und können unendlich oft eingesammelt werden Kunai-Attentatsschaden 3: Naoe entfernt +1 Gesundheitssegment mit Kunai; alle Rang 6

Shinobi-Kenntnisse

Schilfrohratmung: Liegt Naoe still im flachen Wasser, kann sie durch ein Schilfrohr atmen

Liegt Naoe still im flachen Wasser, kann sie durch ein Schilfrohr atmen Kletterhaken: Drückt L1 um den Kletterhaken zu werfen und sich daran hochzuziehen, zu schwingen, zu springen oder sich fallen zu lassen

Drückt L1 um den Kletterhaken zu werfen und sich daran hochzuziehen, zu schwingen, zu springen oder sich fallen zu lassen Greifen: Drückt die Dreieck-Taste, während Naoe unentdeckt ist, um einen Gegner zu greifen, ihn wegzuziehen oder bewusstlos zu schlagen; alle Rang 1

Drückt die Dreieck-Taste, während Naoe unentdeckt ist, um einen Gegner zu greifen, ihn wegzuziehen oder bewusstlos zu schlagen; alle Rang 1 Greif-Attentat: Drückt R1 nachdem Naoe einen Gegner gegriffen hat, um ihn zu töten

Drückt R1 nachdem Naoe einen Gegner gegriffen hat, um ihn zu töten Räuberleiter: Wenn Naoe ihren Greifhaken einsetzt, kann sie viel schneller klettern

Wenn Naoe ihren Greifhaken einsetzt, kann sie viel schneller klettern Überspringen: Drückt nach einer erfolgreichen Abwehr (L1) schnell die Kreis-Taste, um über einen Feind zu springen und ihn verwundbar zu machen

Drückt nach einer erfolgreichen Abwehr (L1) schnell die Kreis-Taste, um über einen Feind zu springen und ihn verwundbar zu machen Iganische Rolle: Drückt die Kreis-Taste, bevor Naoe auf dem Boden aufschlägt, um Fallschaden zu reduzieren; alle Rang 2

Drückt die Kreis-Taste, bevor Naoe auf dem Boden aufschlägt, um Fallschaden zu reduzieren; alle Rang 2 Blitztritt: Naoe schlägt die zwei ihr am nächsten stehenden Gegner nieder und fügt diesen je 15% Fähigkeiten-Schaden zu

Naoe schlägt die zwei ihr am nächsten stehenden Gegner nieder und fügt diesen je 15% Fähigkeiten-Schaden zu Destabilisierendes Überspringen: Erhöht für 10 Sekunden nach einem Überspringen die Volltrefferwahrscheinlichkeit um 25%

Erhöht für 10 Sekunden nach einem Überspringen die Volltrefferwahrscheinlichkeit um 25% Geschärfte Sinne: Solange Naoe unentdeckt bleibt, verlangsamt sich für 8 Sekunden die Zeit um sie herum; alle Rang 3

Solange Naoe unentdeckt bleibt, verlangsamt sich für 8 Sekunden die Zeit um sie herum; alle Rang 3 Erweiterte Wahrnehmung: Erhöht die Dauer von Geschärfte Sinne um 4 Sekunden

Erhöht die Dauer von Geschärfte Sinne um 4 Sekunden Ninja-Fall: Iganische Rolle neutralisiert nun jeden Fallschaden; beide Rang 4

Iganische Rolle neutralisiert nun jeden Fallschaden; beide Rang 4 Hohes Überspringen: Naoe wirft nach erfolgreichem Überspringen ein Shuriken

Naoe wirft nach erfolgreichem Überspringen ein Shuriken Schneller K.O.: Naoe führt K.O. nach dem Greifen eines Gegners schneller aus; beide Rang 5

Naoe führt K.O. nach dem Greifen eines Gegners schneller aus; beide Rang 5 Voller Einblick: Nach einem erfolgreichen Attentat wird die Dauer von Geschärfte Sinne zurückgesetzt (nur 1x pro Aktivierung); Rang 6

Assassine-Kenntnisse

Adlerauge: Haltet R3 gedrückt, um Gegner um Naoe herum hervorzuheben

Haltet R3 gedrückt, um Gegner um Naoe herum hervorzuheben Attentat am Boden: Drückt R1, um ein Attentat auf gewöhnliche Gegner auszuführen, die sich am Boden befinden

Drückt R1, um ein Attentat auf gewöhnliche Gegner auszuführen, die sich am Boden befinden Shoujitür-Attentat: Falls Naoe ein Katana verwendet, kann sie damit ein Attentat auf einen Gegner ausführen, der hinter einer Shoukitür steht

Falls Naoe ein Katana verwendet, kann sie damit ein Attentat auf einen Gegner ausführen, der hinter einer Shoukitür steht Versteckte Klinge: Drückt R1, um Attentate auf gewöhnliche Gegner auszuführen; alle Rang 1

Drückt R1, um Attentate auf gewöhnliche Gegner auszuführen; alle Rang 1 Doppelattentat: Falls Naoe ein Tantou verwendet, kann sie mit einem Angriff zwei dicht beieinanderstehende Gegner töten

Falls Naoe ein Tantou verwendet, kann sie mit einem Angriff zwei dicht beieinanderstehende Gegner töten Attentatsschaden 1: Naoe entfernt mit einem Attentat +1 Gesundheitssegment; beide Rang 2

Naoe entfernt mit einem Attentat +1 Gesundheitssegment; beide Rang 2 Eifer 1: Erhöht Naoes Adrenalinsegmente um +1

Erhöht Naoes Adrenalinsegmente um +1 Verbesserte Sinne: Erhöht die Dauer des Adlerauge-Effekts nach der Deaktivierung

Erhöht die Dauer des Adlerauge-Effekts nach der Deaktivierung Verstärkte Klinge: Naoe kann die versteckte Klinge nun gegen große Gegner einsetzen; alle Rang 3

Naoe kann die versteckte Klinge nun gegen große Gegner einsetzen; alle Rang 3 Attentatsschaden 2: Naoe entfernt mit einem Attentat +1 Gesundheitssegment

Naoe entfernt mit einem Attentat +1 Gesundheitssegment Eifer 2: Erhöht Naoes Adrenalinsegmente um +1; beide Rang 4

Erhöht Naoes Adrenalinsegmente um +1; beide Rang 4 Die Hand des Kredos: Naoe kann die versteckte Klinge auch gegen Gegner einsetzen, die sie kommen sehen

Naoe kann die versteckte Klinge auch gegen Gegner einsetzen, die sie kommen sehen Schnelles Attentat: Falls Naoe ein Kusarigama verwendet, kann sie damit zu einem einzelnen Gegner aufschließen und ihm Attentatsschaden zufügen; beide Rang 5

Falls Naoe ein Kusarigama verwendet, kann sie damit zu einem einzelnen Gegner aufschließen und ihm Attentatsschaden zufügen; beide Rang 5 Attentatsschaden 3: Naoe entfernt mit einem Attentat +1 Gesundheitssegment

Naoe entfernt mit einem Attentat +1 Gesundheitssegment Eifer 3: Erhöht Naoes Adrenalinsegmente um +1; beide Rang 6

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps rund um Naoes und Yasukes Abenteuer im feudalen Japan haben möchtet, dann werft sehr gerne einen Blick in unseren anderen Guides. Bis dahin wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit „Assassin’s Creed Shadows“.

