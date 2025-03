Assassin’s Creed Shadows: Das sind die besten Fähigkeiten für Yasuke – Guide, Tipps

Achtung, es folgen Spoiler: Mit „Assassin’s Creed Shadows“ wagt Ubisofts Hit-Franchise endlich erstmals den Sprung ins feudale Japan. In der Rolle von Kunoichi Naoe und Samurai Yasuke gehen Spielerinnen und Spieler im Laufe des Abenteuers einem großen Mysterium auf den Grund, das natürlich etwas mit einer gewissen Organisation, den ewigen Rivalen der Assassinen, zu tun hat.

Um den zahlreichen Gefahren, die im Action-Adventure auf euch warten, erfolgreich trotzen zu können, solltet ihr regelmäßig die Fähigkeiten der beiden Protagonisten verbessern. Wir verraten euch nachfolgend, welche Skills ihr für Yasuke unbedingt freischalten solltet.

Wie könnt ihr Naoe und Yasuke verbessern?

Um Naoe und Yasuke zu verbessern, benötigt ihr neben Waffen und Rüstungen in erster Linie zwei Dinge: Kenntnispunkte und Wissen. Für erfolgreich abgeschlossene Herausforderungen und Missionen erhaltet ihr Erfahrungspunkte (XP). Überschreiten diese einen gewissen Wert, steigen beide Charaktere im Level auf und erhalten einen Kenntnispunkt. Diese wiederum investiert ihr in jeweils sechs Kenntnisbäumen, um Skills, Gadgets und Boni zu erhalten.

Damit ihr die besten Fähigkeiten in „Assassin’s Creed Shadows“ freischalten könnt, reichen Kenntnispunkte allerdings nicht aus. Hierfür benötigt ihr Wissenspunkte, die ihr für unterschiedliche Aktivitäten in der Spielwelt erhaltet. Habt ihr eine vorgegebene Anzahl an Wissenspunkten gesammelt, steigt euer Wissensrang und gewährt euch Zugriff auf neue Kenntnisse. So werdet ihr dazu angehalten, regelmäßig die Spielwelt aufmerksam zu erkunden.

Diese Kenntnisse solltet ihr für Yasuke freischalten

Im Gegensatz zu seiner Freundin Naoe kann Yasuke im direkten Zweikampf deutlich mehr einstecken und austeilen. Mit seiner wuchtigen Statur und seiner enormen Kraft kann er sich gegen jeden noch so starken Gegner behaupten. Die Skills, die ihr in seinen Kenntnisbäumen in „Assassin’s Creed Shadows“ freischalten könnt, helfen euch dabei, noch besser in den Nahkämpfen bestehen zu können. Außerdem gewähren sie euch Zugriff auf Fernkampfoptionen.

Oukatana-Kenntnisse

Mächtiger Sprint: Yasuke sprintet zu einem Gegner, fügt diesem 50% Fähigkeiten-Schaden zu und begibt sich dann hinter diesen, damit der Gegner verwundbar wird

Yasuke sprintet zu einem Gegner, fügt diesem 50% Fähigkeiten-Schaden zu und begibt sich dann hinter diesen, damit der Gegner verwundbar wird Riposte: Lasst L1 direkt nach einem erfolgreichen Block los, um eine Riposte auszuführen

Lasst L1 direkt nach einem erfolgreichen Block los, um eine Riposte auszuführen Verhüllter Angriff: Haltet L1 gedrückt und drückt R1 oder R2, um das Katana wegzustecken und einen stärkeren Schlag auszuführen, der die Abwehr des Gegners durchbricht; alle Rang 1

Haltet L1 gedrückt und drückt R1 oder R2, um das Katana wegzustecken und einen stärkeren Schlag auszuführen, der die Abwehr des Gegners durchbricht; alle Rang 1 Stärkende Verteidigung: Riposte stellt nun 5% von Yasukes Gesundheit wieder her; Rang 2

Riposte stellt nun 5% von Yasukes Gesundheit wieder her; Rang 2 Vergeltung: Yasuke fügt einem einzelnen Gegner mit drei Hieben jeweils 35% Fähigkeiten-Schaden zu und stellt dabei 10% Gesundheit wieder her

Yasuke fügt einem einzelnen Gegner mit drei Hieben jeweils 35% Fähigkeiten-Schaden zu und stellt dabei 10% Gesundheit wieder her Verhüllte Haltung: Verhüllter Angriff kann nun zum Haltungsangriff werden, wenn ihr R1/R2 drückt; beide Rang 3

Verhüllter Angriff kann nun zum Haltungsangriff werden, wenn ihr R1/R2 drückt; beide Rang 3 Rüstungsvermeidung: Mächtiger Sprint hat nun 100% Rüstungsstich

Mächtiger Sprint hat nun 100% Rüstungsstich Samurai-Showdown: Yasuke verhöhnt bis zu drei Gegner, greift diese an und fügt ihnen jeweils 15% Fähigkeiten-Schaden zu

Yasuke verhöhnt bis zu drei Gegner, greift diese an und fügt ihnen jeweils 15% Fähigkeiten-Schaden zu Überrennen: Erhöht den Schaden durch Vergeltung um 1% pro 1% fehlender Gesundheit; alle Rang 4

Erhöht den Schaden durch Vergeltung um 1% pro 1% fehlender Gesundheit; alle Rang 4 Adrenalinschub: Verhüllte Angriffe füllen bei einem Treffer 50% eines Adrenalinsegments auf

Verhüllte Angriffe füllen bei einem Treffer 50% eines Adrenalinsegments auf Unaufhaltsam: Vergeltung kann nicht mehr geblockt/pariert werden

Vergeltung kann nicht mehr geblockt/pariert werden Zerschmettern: Erhöht den Rüstungsschaden von Samurai-Showdown um 50%; alle Rang 5

Erhöht den Rüstungsschaden von Samurai-Showdown um 50%; alle Rang 5 Mächtiger Kettensprint: Yasuke kann zwei Mächtige Sprints miteinander verketten

Yasuke kann zwei Mächtige Sprints miteinander verketten Ruf der Ehre: Yasuke kann mit Samurai-Showdown nun bis zu vier Gegner gleichzeitig verhöhnen; beide Rang 6

Naginata-Kenntnisse

Halbmondschlag: Yasuke sprintet zu einem Gegner und wirbelt die Naginata in einem Halbkreis vor sich, was 25% Fähigkeiten-Schaden verursacht und Gegner zurückdrängt

Yasuke sprintet zu einem Gegner und wirbelt die Naginata in einem Halbkreis vor sich, was 25% Fähigkeiten-Schaden verursacht und Gegner zurückdrängt Langer Arm: Gegner, die von der Spitze der Naginata getroffen werden, erleiden 15% mehr Schaden; beide Rang 1

Gegner, die von der Spitze der Naginata getroffen werden, erleiden 15% mehr Schaden; beide Rang 1 Wirbelwind: Haltet L1 gedrückt und drückt „R1, R2, R2, R1, R2“, um eine Kombi auszulösen, die mit jedem Treffer 5% mehr Schaden verursacht; Rang 2

Haltet L1 gedrückt und drückt „R1, R2, R2, R1, R2“, um eine Kombi auszulösen, die mit jedem Treffer 5% mehr Schaden verursacht; Rang 2 Aufspießen: Yasuke spießt einen Gegner auf und fügt ihm 15%v Fähigkeiten-Schaden zu, während er sich bis zu 13 Meter mit dem Gegner bewegt

Yasuke spießt einen Gegner auf und fügt ihm 15%v Fähigkeiten-Schaden zu, während er sich bis zu 13 Meter mit dem Gegner bewegt Tiefer Schnitt: Halbmondschlag verursacht nun einen Aufbau von 35% Bluten

Halbmondschlag verursacht nun einen Aufbau von 35% Bluten Todbringender Arm: Erhöht die Volltrefferwahrscheinlichkeit von Langer Arm um 15%; alle Rang 3

Erhöht die Volltrefferwahrscheinlichkeit von Langer Arm um 15%; alle Rang 3 Aufkommender Sturm: Wirbelwind füllt bei einem Treffer 10% eines Adrenalinsegments

Wirbelwind füllt bei einem Treffer 10% eines Adrenalinsegments Todbringender Sturm: Yasuke bewegt sich mit einem aufgespießten Gegner nun weiter; beide Rang 4

Yasuke bewegt sich mit einem aufgespießten Gegner nun weiter; beide Rang 4 Trampelnder Sturm: Aufspießen drängt nun im Weg stehende Gegner zurück

Aufspießen drängt nun im Weg stehende Gegner zurück Tödlicher Arm: Langer Arm füllt bei einem Treffer 10% eines Adrenalinsegments; beide Rang 5

Langer Arm füllt bei einem Treffer 10% eines Adrenalinsegments; beide Rang 5 Anhaltender Sturm: Drückt nach der Ausführung des ersten Schlags R1 oder R2, um den Wirbelwind fortzusetzen; Rang 6

Kanabou-Kenntnisse

Rückgratbrecher: Yasuke greift sich mit seinem Kanabou einen Gegner und fügt ihm 50% Fähigkeiten-Schaden zu (normale Gegner werden dabei bewusstlos)

Yasuke greift sich mit seinem Kanabou einen Gegner und fügt ihm 50% Fähigkeiten-Schaden zu (normale Gegner werden dabei bewusstlos) Verheerung: Wechselt am Ende einer Kombo die Angriffsart, um einen weiteren Kombo-Abschluss auszulösen

Wechselt am Ende einer Kombo die Angriffsart, um einen weiteren Kombo-Abschluss auszulösen Vorwärtsschwung: Trefft ihr einen Gegner, drückt R1 oder R2, um den nächsten Angriff schneller abzuschließen; alle Rang 1

Trefft ihr einen Gegner, drückt R1 oder R2, um den nächsten Angriff schneller abzuschließen; alle Rang 1 Aufruhr: Kombo-Abschlüsse von Verheerung füllen 50% eines Adrenalinsegments auf

Kombo-Abschlüsse von Verheerung füllen 50% eines Adrenalinsegments auf Kraftanstieg: Jeder erfolgreiche Vorwärtsschwung vor einem Kombo-Abschluss erhöht dessen Schaden um 15%; beide Rang 2

Jeder erfolgreiche Vorwärtsschwung vor einem Kombo-Abschluss erhöht dessen Schaden um 15%; beide Rang 2 Erdrückende Schockwelle: Ein Schlag nach unten, der 90% Fähigkeiten-Schaden verursacht, die Gegner außer Gefecht setzt und weitere Gegner im Umkreis von 3 Metern ins Taumeln bringt; Rang 3

Ein Schlag nach unten, der 90% Fähigkeiten-Schaden verursacht, die Gegner außer Gefecht setzt und weitere Gegner im Umkreis von 3 Metern ins Taumeln bringt; Rang 3 Endlose Verheerung: Drückt nach einer Verheerung die jeweils andere Angriffstaste, um eine weitere auszuführen

Drückt nach einer Verheerung die jeweils andere Angriffstaste, um eine weitere auszuführen Größere Schockwelle: Erdrückende Schockwelle belegt Gegner nun mit dem Statuseffekt Benebelt

Erdrückende Schockwelle belegt Gegner nun mit dem Statuseffekt Benebelt Schlagsturm-Randale: Eine Reihe wirbelnder Schläge, die jeweils 20% Fähigkeiten-Schaden verursachen und alle Gegner in der Nähe zurückwerfen

Eine Reihe wirbelnder Schläge, die jeweils 20% Fähigkeiten-Schaden verursachen und alle Gegner in der Nähe zurückwerfen Unaufhaltbare Kraft: Rückgratbrecher ist nun auch gegen große Gegner maximal effektiv; alle Rang 4

Rückgratbrecher ist nun auch gegen große Gegner maximal effektiv; alle Rang 4 Ständiger Druck: Eine Trefferbestätigung für Vorwärtsschwung ist nicht länger nötig – drückt jederzeit R1 oder R2, um einen Angriff schneller abzuschließen; Rang 5

Eine Trefferbestätigung für Vorwärtsschwung ist nicht länger nötig – drückt jederzeit R1 oder R2, um einen Angriff schneller abzuschließen; Rang 5 Absolute Schockwelle: Vergrößert die Erdrückende Schockwelle um 167%; Rang 6

Hinawajuu-Kenntnisse

Ruhige Hand: Wenn Yasuke stehen bleibt, während er zielt, könnt ihr weiter heranzoomen und den Schaden um 10% erhöhen

Wenn Yasuke stehen bleibt, während er zielt, könnt ihr weiter heranzoomen und den Schaden um 10% erhöhen Rüstungsbrecher: Ladet die Teppou nach und lasst direkt einen Schuss folgen, der 100% Fähigkeiten-Schaden zufügt und die Rüstung des Ziels durchbricht; beide Rang 1

Ladet die Teppou nach und lasst direkt einen Schuss folgen, der 100% Fähigkeiten-Schaden zufügt und die Rüstung des Ziels durchbricht; beide Rang 1 Aus nächster Nähe: Yasuke schwingt seine Teppou gegen einen Gegner und fügt diesem 60% Fähigkeiten-Schaden zu, schlägt ihn nieder und schießt anschließend automatisch auf ihn

Yasuke schwingt seine Teppou gegen einen Gegner und fügt diesem 60% Fähigkeiten-Schaden zu, schlägt ihn nieder und schießt anschließend automatisch auf ihn Größerer Beutel 1: Erhöht die maximale Kapazität aller Munition

Erhöht die maximale Kapazität aller Munition Teppou-Tempo: Haltet am Ende einer erfolgreichen Kombo R2 gedrückt, um auf den Gegner zu schießen; alle Rang 2

Haltet am Ende einer erfolgreichen Kombo R2 gedrückt, um auf den Gegner zu schießen; alle Rang 2 Eingesperrt: Ruhige Hand kann nicht unterbrochen werden

Ruhige Hand kann nicht unterbrochen werden Explosive Überraschung: Yasuke wirft einen Schwarzpulverbeutel und schießt automatisch darauf, um eine Explosion zu verursachen, die 35% Fähigkeiten-Schaden verursacht

Yasuke wirft einen Schwarzpulverbeutel und schießt automatisch darauf, um eine Explosion zu verursachen, die 35% Fähigkeiten-Schaden verursacht Stahlkugeln: Schaltet einen neuen Munitionstyp frei, der Gegner bei einem Treffer verwundbar macht

Schaltet einen neuen Munitionstyp frei, der Gegner bei einem Treffer verwundbar macht Teppou-Macht: Aus nächster Nähe hat nun 25% Rüstungsstich; alle Rang 3

Aus nächster Nähe hat nun 25% Rüstungsstich; alle Rang 3 Betäubungskugeln: Schaltet einen neuen Munitionstyp frei, die den Statuseffekt Benebelt aufbaut

Schaltet einen neuen Munitionstyp frei, die den Statuseffekt Benebelt aufbaut Größerer Beutel 2: Erhöht die maximale Kapazität aller Munition

Erhöht die maximale Kapazität aller Munition Sprengsalve: Explosive Überraschung wird ein zweites Mal verkettet

Explosive Überraschung wird ein zweites Mal verkettet Verwundbarkeit des Ziels: Teppou-Tempo macht den Gegner verwundbar; alle Rang 4

Teppou-Tempo macht den Gegner verwundbar; alle Rang 4 Schrapnellkugeln: Schaltet einen neuen Munitionstyp frei, der den Statuseffekt Bluten aufbaut

Schaltet einen neuen Munitionstyp frei, der den Statuseffekt Bluten aufbaut Schwerer Treffer: Rüstungsbrecher stößt Gegner nun bei Aufprall zurück; beide Rang 5

Rüstungsbrecher stößt Gegner nun bei Aufprall zurück; beide Rang 5 Explosive Kriegsführung: Die durch Explosive Überraschung ausgelöste Explosion wirft nun alle getroffenen Gegner zurück

Die durch Explosive Überraschung ausgelöste Explosion wirft nun alle getroffenen Gegner zurück Größerer Beutel 3: Erhöht die maximale Kapazität aller Munition

Erhöht die maximale Kapazität aller Munition Schnelles Zielen: Teppou-Tempo verwendet nun eine schnellere Nachladetechnik; alle Rang 6

Samurai-Kenntnisse

Bullenwut: Beim Sprinten wirft Yasuke gewöhnliche Gegner zurück und einige Türen zerbersten beim Aufprall

Beim Sprinten wirft Yasuke gewöhnliche Gegner zurück und einige Türen zerbersten beim Aufprall Grausames Attentat: Drückt R1 um Yasuke seine eigene Art eines Attentats ausführen zu lassen

Drückt R1 um Yasuke seine eigene Art eines Attentats ausführen zu lassen Kettenangriff: Wechselt während einer Kombo mit einem Druck auf den rechten Pfeil des Digikreuzes die Waffe, um eure Angriffsserie auszubauen

Wechselt während einer Kombo mit einem Druck auf den rechten Pfeil des Digikreuzes die Waffe, um eure Angriffsserie auszubauen Kriegstritt: Yasuke führt einen kräftigen Tritt gegen einen Gegner aus, der 20% Fähigkeiten-Schaden zufügt und ihn zurückstößt

Yasuke führt einen kräftigen Tritt gegen einen Gegner aus, der 20% Fähigkeiten-Schaden zufügt und ihn zurückstößt Regeneration: Das Töten eines Gegners stellt 1% von Yasukes Gesundheit wieder her; alle Rang 1

Das Töten eines Gegners stellt 1% von Yasukes Gesundheit wieder her; alle Rang 1 Eifer 1: Erhöht Yasukes Adrenalinsegment um +1

Erhöht Yasukes Adrenalinsegment um +1 Schweer Aufprall: Kriegstritt hat nun auch bei großen Gegnern den vollen Effekt

Kriegstritt hat nun auch bei großen Gegnern den vollen Effekt Verbessertes Grausames Attentat: Yasuke kann sein Attentat nun auch gegen große Gegner einsetzen; alle Rang 2

Yasuke kann sein Attentat nun auch gegen große Gegner einsetzen; alle Rang 2 Eifer 2: Erhöht Yasukes Adrenalinsegment um +1

Erhöht Yasukes Adrenalinsegment um +1 Kampfschrei: Bringt alle Gegner im Umkreis von 10 Metern ins Taumeln

Bringt alle Gegner im Umkreis von 10 Metern ins Taumeln Undurchdringliche Verteidigung: Yasuke kontert 20 Sekunden lang sofort jeden gegnerischen Angriff und bis zu fünf zusätzliche Treffer; alle Rang 3

Yasuke kontert 20 Sekunden lang sofort jeden gegnerischen Angriff und bis zu fünf zusätzliche Treffer; alle Rang 3 In der Unterzahl: Für jeden von Kampfschrei betroffenen Gegner wird der Schaden für 10 Sekunden lang um 4% erhöht

Für jeden von Kampfschrei betroffenen Gegner wird der Schaden für 10 Sekunden lang um 4% erhöht Samuraihaltung: Yasuke gerät in Rage, wodurch 10 Sekunden lang alle Angriffe zu Haltungsangriffen werden

Yasuke gerät in Rage, wodurch 10 Sekunden lang alle Angriffe zu Haltungsangriffen werden Unüberwindbarer Wächter: Undurchdringliche Verteidigung macht nun Gegner verwundbar

Undurchdringliche Verteidigung macht nun Gegner verwundbar Verteidigungsbruch: +100% Schaden beim Zusammenstoß mit Gegnern; alle Rang 4

+100% Schaden beim Zusammenstoß mit Gegnern; alle Rang 4 Eifer 3: Erhöht Yasukes Adrenalinsegment um +1

Erhöht Yasukes Adrenalinsegment um +1 Heilender Ruf: Kampfschrei stellt nun außerdem über 10 Sekunden hinweg bis zu 50% der maximalen Gesundheit wieder her; beide Rang 5

Kampfschrei stellt nun außerdem über 10 Sekunden hinweg bis zu 50% der maximalen Gesundheit wieder her; beide Rang 5 Ewiger Samurai: Während Yasuke in der Samuraihaltung ist, wird seine Gesundheit bei 10% fixiert, wodurch Gegner keine tödlichen Treffer landen können

Während Yasuke in der Samuraihaltung ist, wird seine Gesundheit bei 10% fixiert, wodurch Gegner keine tödlichen Treffer landen können Vollständiger Schutz: Undurchdringliche Verteidigung wirkt nun auch gegen unaufhaltsame Angriffe; beide Rang 6

Bogen-Kenntnisse

Flinke Hand: Erhöht Bogenspannungstempo um 3%

Erhöht Bogenspannungstempo um 3% Giftpfeile: Schaltet einen neuen Pfeiltyp frei, der zum Statuseffekt Gift führt

Schaltet einen neuen Pfeiltyp frei, der zum Statuseffekt Gift führt Schützenschuss: Trefft ihr den Kopf eines Gegners mit einem Haltungsschuss, kann Yasuke durch das Gedrückthalten von R2 einen zweiten Pfeil abfeuern

Trefft ihr den Kopf eines Gegners mit einem Haltungsschuss, kann Yasuke durch das Gedrückthalten von R2 einen zweiten Pfeil abfeuern Taumelschuss: Yasuke schießt einen mächtigen Pfeil auf einen Gegner, der 60% Fähigkeiten-Schaden verursacht und ihn zurückstößt; alle Rang 1

Yasuke schießt einen mächtigen Pfeil auf einen Gegner, der 60% Fähigkeiten-Schaden verursacht und ihn zurückstößt; alle Rang 1 Größerer Köcher 1: Erhöht die maximale Kapazität für alle Pfeile

Erhöht die maximale Kapazität für alle Pfeile Klarer Geist: Die Zeit um euch herum verlangsamt sich für 10 Sekunden

Die Zeit um euch herum verlangsamt sich für 10 Sekunden Schützenhaltung: Gezielter Schuss ist nun ein Haltungsschuss

Gezielter Schuss ist nun ein Haltungsschuss Stille Pfeile: Schaltet einen neuen Pfeiltyp mit 100% Rüstungsstich frei, der bei ahnungslosen Gegnern mit Kopfschüssen 5 Gesundheitssegmente entfernt; alle Rang 2

Schaltet einen neuen Pfeiltyp mit 100% Rüstungsstich frei, der bei ahnungslosen Gegnern mit Kopfschüssen 5 Gesundheitssegmente entfernt; alle Rang 2 Automatischer Kopfschuss: Taumelschuss zielt nun automatisch auf den Kopf eines Gegners

Taumelschuss zielt nun automatisch auf den Kopf eines Gegners Kyuudou-Meister: Lasst die R2-Taste los, wenn der Pfeil aufblitzt, um Kyuudou-Meister zu aktivieren, womit für fünf Sekunden ein längeres Haltungsfenster und schnelleres Nachladen aktiviert werden

Lasst die R2-Taste los, wenn der Pfeil aufblitzt, um Kyuudou-Meister zu aktivieren, womit für fünf Sekunden ein längeres Haltungsfenster und schnelleres Nachladen aktiviert werden Rückzugsschuss: Yasuke schießt vier Pfeile auf den nächsten Gegner und fügt ihm damit jeweils 10% Fähigkeiten-Schaden zu, während er gegnerischen Attacken ausweicht

Yasuke schießt vier Pfeile auf den nächsten Gegner und fügt ihm damit jeweils 10% Fähigkeiten-Schaden zu, während er gegnerischen Attacken ausweicht Schützentrick: Schützenschuss hat nun 100% Rüstungsstich

Schützenschuss hat nun 100% Rüstungsstich Stille Pfeile 2: Yasuke entfernt +2 Gesundheitssegmente mit Stille Pfeile; alle Rang 3

Yasuke entfernt +2 Gesundheitssegmente mit Stille Pfeile; alle Rang 3 Größerer Köcher 2: Erhöht die maximale Kapazität aller Pfeile

Erhöht die maximale Kapazität aller Pfeile Stille Pfeile 3: Yasuke entfernt +2 Gesundheitssegmente mit Stille Pfeile

Yasuke entfernt +2 Gesundheitssegmente mit Stille Pfeile Wirkungsvolle Einstellung: Während Klarer Geist aktiviert ist, erhöht sich Yasukes ausgeteilter Schaden für jeden getöteten Gegner um 15%

Während Klarer Geist aktiviert ist, erhöht sich Yasukes ausgeteilter Schaden für jeden getöteten Gegner um 15% Zeitbeherrschung: Kyuudou-Meister verlangsamt nun die Zeit beim nächsten Schuss; alle Rang 4

Kyuudou-Meister verlangsamt nun die Zeit beim nächsten Schuss; alle Rang 4 Rückzugsarsenal: Rückzugsschuss verschießt +1 zusätzlichen Pfeil

Rückzugsschuss verschießt +1 zusätzlichen Pfeil Sägezahnpfeile: Schaltet einen neuen Pfeiltyp frei, der zum Statuseffekt Bluten führt; beide Rang 5

Schaltet einen neuen Pfeiltyp frei, der zum Statuseffekt Bluten führt; beide Rang 5 Jägermal: Taumelschuss fügt nun automatisch den Statuseffekt Benebelt zu

Taumelschuss fügt nun automatisch den Statuseffekt Benebelt zu Größerer Köcher 3: Erhöht die maximale Kapazität aller Pfeile

Erhöht die maximale Kapazität aller Pfeile Reflexartige Haltung: Kyuudou-Meister macht nun automatisch alle Schüsse zu Haltungsschüssen; alle Rang 6

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps rund um Naoes und Yasukes Abenteuer im feudalen Japan haben möchtet, dann werft sehr gerne einen Blick in unseren anderen Guides. Bis dahin wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit „Assassin’s Creed Shadows“.

