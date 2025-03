Assassin’s Creed Shadows: Diese Verbesserungen braucht euer Versteck – Guide, Tipps

Wie schon in einigen vorherigen Titeln könnt ihr auch in "Assassin's Creed Valhalla" wieder euer Versteck ordentlich ausbauen und upgraden. In diesem Guide verraten wir euch, welche Verbesserungen ihr unbedingt in Angriff nehmen solltet.

Achtung, es folgen Spoiler: Mit „Assassin’s Creed Shadows“ erfüllt Ubisoft vielen Fans der beliebten Spielereihe einen lange gehegten Traum, denn endlich wagt ein Hauptteil des Franchise den Sprung ins feudale Japan. In der Rolle von Naoe und Yasuke gehen Spielerinnen und Spieler im Action-Adventure einem großen Mysterium auf den Grund, das natürlich etwas mit einer gewissen Organisation, den ewigen Rivalen der Assassinen, zu tun hat.

Darüber hinaus treiben noch zahlreiche weitere Gruppierungen ihr Unwesen in der Spielwelt von „AC Shadows“. Hierzu zählt unter anderem Der Verdrehte Baum, um den es in den nachfolgenden Zeilen gehen soll. Wir geben euch in diesem Guide einen kleinen Tipp mit auf den Weg, der durchaus ein nicht unerhebliches Risiko birgt, euch dafür jedoch ebenfalls eine ganz spezielle Chance eröffnet. Hierbei kommen wir nicht um kleine Spoiler zu dieser optionalen Quest herum.

Wie könnt ihr euer Versteck in AC Shadows verbessern?

Um euer Versteck in „Assassin’s Creed Shadows“ verbessern zu können, benötigt ihr unterschiedliche Ressourcen. Hierzu zählen unter anderem verschiedene Holzarten und Stoffe sowie natürlich auch Mon beziehungsweise Geld. All die für den Ausbau eures Verstecks benötigten Ressourcen könnt ihr in der Spielwelt finden, vor allem in größeren Gegnerlagern oder anderweitig wichtigen Orten, die teilweise von mehreren Feinden bewacht werden.

Hierbei gilt die alte Regel: Je mehr Gegner in einem solchen Areal lauern – und je stärker diese sind – desto höher fällt die Belohnung aus. Besonders große Batzen erwarten euch oft in abgeschlossenen Vorratsräumen, für die ihr einen Schlüssel benötigt. Habt ihr diese aufgeschlossen, kommen eure Späher ins Spiel. Hierbei handelt es sich um NPC-Rekruten, die Naoe und Yasuke anwerben können. Diese können wichtige Ressourcen ins Versteck schmuggeln.

Diese Verbesserungen für das Versteck braucht ihr für die Hauptgeschichte

In „Assassin’s Creed Shadows“ stehen euch sechs sogenannte Haupträume zur Verfügung, die euch besonders wichtige Boni gewähren. Fünf dieser Räume, mit Ausnahme des Hiroma (Hauptgebäude) könnt ihr jeweils maximal auf Rang 3 mit euren Ressourcen upgraden. Diese Ränge empfehlen wir euch für die einzelnen Haupträume während der Hauptgeschichte des Action-Adventures, die euch rund 40 bis 50 Stunden beschäftigen dürfte:

Arbeitszimmer: Die Zentrale des Informationsnetzwerks eurer Liga, über die ihr neue Späher rekrutiert. Empfehlung: Rang 3

Die Zentrale des Informationsnetzwerks eurer Liga, über die ihr neue Späher rekrutiert. Empfehlung: Rang 3 Doujo: An diesem Ort könnt ihr eure Verbündeten ausbilden, wodurch sie noch effizienter werden. Empfehlung: Rang 2

An diesem Ort könnt ihr eure Verbündeten ausbilden, wodurch sie noch effizienter werden. Empfehlung: Rang 2 Kakurega: Schaltet Kakurega (kleine Verstecke & Schnellreisepunkte) in ganz Japan frei und gewährt euch die Möglichkeit, euren Spähern Erholung zu verschaffen. Empfehlung: Rang 3

Schaltet Kakurega (kleine Verstecke & Schnellreisepunkte) in ganz Japan frei und gewährt euch die Möglichkeit, euren Spähern Erholung zu verschaffen. Empfehlung: Rang 3 Schmiede: Hier könnt ihr Naoes und Yasukes Waffen und Rüstungen verbessern lassen, auf Stufe 40 (Rang 2) und später auf Stufe 60 (Rang 3). Empfehlung: Rang 2

Hier könnt ihr Naoes und Yasukes Waffen und Rüstungen verbessern lassen, auf Stufe 40 (Rang 2) und später auf Stufe 60 (Rang 3). Empfehlung: Rang 2 Stall: Unterbringungsort für eure Pferde und Materialien; je höher die Stufe desto mehr Ressourcen können eure Späher schmuggeln. Empfehlung: Rang 3

Mit eurer eigenen Schmiede könnt ihr in „Assassin’s Creed Shadows“ eure Ausrüstung verbessern.

Warum die Schmiede nur auf Rang 2? Während unseres Playthroughs sind wir im Rahmen der Hauptgeschichte des Spiels mit Naoe und Yasuke gerade so an Stufe 40 herangekommen. Aus diesem Grund gehen wir davon aus Rang 2 der Schmiede für die Story des Games ausreichen dürfte. Für das anschließende Endgame spricht indes selbstverständlich nichts dagegen, die Schmiede in eurem Versteck auf Rang 3 zu erhöhen, um weitere nützliche Boni freizuschalten.

Diese Verbesserungen für das Versteck sind gute optionale Investitionen

Neben den erwähnten Haupträumen könnt ihr euer Versteck in „Assassin’s Creed Shadows“ darüber hinaus mit Themenräume erweitern. Insgesamt stehen euch neun dieser Themenräume zur Auswahl, die für unser Empfinden allerdings nicht ähnlich essentiell für das Spielerlebnis waren wie die Haupträume. Dennoch kann es nicht schaden, euer Versteck um diese vier Themenräume zu erweitern, wenn ihr die dafür benötigten Ressourcen zusammentragen könnt:

Nando: Reduziert die Kosten für die Erholung eurer Späher in den Kakurega

Reduziert die Kosten für die Erholung eurer Späher in den Kakurega Schrein: Beten verleiht euch für 15 Minuten einen Segen & der Effekt von Schrein-Segen erhöht sich um 20%

Beten verleiht euch für 15 Minuten einen Segen & der Effekt von Schrein-Segen erhöht sich um 20% Teezimmer: Erhöht den Effekt von Mahlzeiten um 20%

Erhöht den Effekt von Mahlzeiten um 20% Tempel: Erhöht die erhaltene Erfahrung um 10%

Ein Tempel ist eine sinnvolle (optionale) Erweiterung für euer Versteck in „AC Shadows“.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps rund um Naoes und Yasukes Abenteuer im feudalen Japan haben möchtet, dann werft sehr gerne einen Blick in unseren anderen Guides. Bis dahin wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit „Assassin’s Creed Shadows“.

