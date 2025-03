Assassin’s Creed Shadows: So schaltet ihr „Der Verdrehte Baum“ aus – Guide, Tipps

In "Assassin's Creed Shadows" bekommt ihr es in der Rolle von Naoe und Yasuke mit verschiedenen mächtigen Gruppierungen zu tun. Hierzu zählt unter anderem der Verdrehte Baum und wir verraten euch, wie ihr dessen Mitglieder ausschaltet.

Achtung, es folgen Spoiler: Mit „Assassin’s Creed Shadows“ erfüllt Ubisoft vielen Fans der beliebten Spielereihe einen lange gehegten Traum, denn endlich wagt ein Hauptteil des Franchise den Sprung ins feudale Japan. In der Rolle von Naoe und Yasuke gehen Spielerinnen und Spieler im Action-Adventure einem großen Mysterium auf den Grund, das natürlich etwas mit einer gewissen Organisation, den ewigen Rivalen der Assassinen, zu tun hat.

Darüber hinaus treiben noch zahlreiche weitere Gruppierungen ihr Unwesen in der Spielwelt von „AC Shadows“. Hierzu zählt unter anderem Der Verdrehte Baum, um den es in den nachfolgenden Zeilen gehen soll. Wir geben euch in diesem Guide einen kleinen Tipp mit auf den Weg, der durchaus ein nicht unerhebliches Risiko birgt, euch dafür jedoch ebenfalls eine ganz spezielle Chance eröffnet. Hierbei kommen wir nicht um kleine Spoiler zu dieser optionalen Quest herum.

Was ist Der Verdrehte Baum in AC Shadows?

Wie bereits kurz angerissen, treiben verschiedene Organisationen in der Welt von „Assassin’s Creed Shadows“ ihr Unwesen. In nahezu jeder größeren Stadt gibt es Gruppierungen, die ein finsteres Spiel treiben. Der verdrehte Baum hält Kyotou in Atem. Natürlich stolpern Naoe und Yasuke im Laufe ihres Abenteuers im feudalen Japan über Informationen rund um diese Gruppe und bekommen Informationen, mit denen sie dieser hoffentlich das Handwerk legen können.

Hinter Der Verdrehte Baum versteckt sich der Takahashi-Klan, angeführt von seinem Patriarchen Inoshichi. Hinzukommen satte fünf seiner Verwandten, die ins Familiengeschäft verwickelt sind. Ihr könnt die einzelnen Zielpersonen natürlich nach und nach einzeln ausschalten, allerdings gibt es eine wirklich coole Möglichkeit, wie ihr direkt mehrere eurer Ziele an einen Ort locken und eliminieren könnt. Allerdings ist das mit einem großen Risiko verbunden.

Falls ihr diesen Weg gehen möchtet, müsst ihr euch zunächst um das Oberhaupt des Klans, Takahashi Inoshichi, kümmern. Dieser wähnt sich auf seinem gut bewachten Anwesen in Sicherheit, doch das hält eine exzellent ausgebildete Kunoichi wie Naoe oder einen kampferprobten Samurai wie Yasuke selbstverständlich nicht von ihrer Mission ab. Wir haben uns mit Naoe in Inoshichis Gemächer geschlichen und ihn mit der versteckten Klinge erledigt.

So könnt ihr mehrere Zielpersonen schnell nacheinander ausschalten

Wählt ihr anschließend im Menü die Ziel-Übersicht aus, schaut euch Der Verdrehte Baum an und schleicht danach zum Haupteingang des Anwesens, wird dieser von mehreren Gegnern versperrt. Hierbei handelt es sich jedoch nicht um irgendwelche gewöhnlichen Feinde, sondern vier Söhne eurer Zielpersonen! Diese haben vom Tod ihres Vaters erfahren und hoffen, den Attentäter zu stellen. Hier eröffnet sich euch nun die Möglichkeit, vier Ziele auf einen Schlag zu erledigen.

In der Rolle von Naoe könnt ihr nun versuchen, die Gegner voneinander zu trennen und sie so an einem abgelegenen Ort auszuschalten. Alternativ könnt ihr natürlich auch einen aggressiveren Ansatz wählen: Mit einer oder zwei Rauchbomben lassen sich eure „Assassin’s Creed Shadows“-Zielpersonen gut auseinandertreiben. Solange ihre Deckung unten ist und ihr schnell genug seid, könnt ihr ein oder zwei von ihnen mit einem Attentat töten.

Falls ihr Yasuke spielt, könnt ihr selbstverständlich auch den offenen Kampf wählen und die vier Der-Verdrehte-Baum-Mitglieder bezwingen. Mit Naoe ginge das selbstverständlich ebenfalls, da sie allerdings nicht ansatzweise so viel aushält wie ihr Samurai-Freund, seid ihr mit diesem in solchen Situationen deutlich besser beraten. Habt ihr alle vier Gegner erledigt, bleiben nur noch zwei weitere Zielpersonen übrig: Inoshichis Tochter und sein letzter Sohn.

Sie könnt ihr in der Nähe des Anwesens bei einem Schrein antreffen. Anders als ihre Brüder lässt sich mit ihr übrigens reden, falls ihr das denn möchtet. Mit ihrem letzten verbleibenden Bruder lässt sich indes nicht sprechen. Ihn könnt ihr in einem Tempel im Norden von Kyouto finden. Nachdem er besiegt wurde, habt ihr der Organisation Der Verdrehte Baum in „Assassin’s Creed Shadows“ erfolgreich das Handwerk gelegt und diese optionale Questreihe erledigt.

Damit sind wir nun auch schon am Ende unseres kleinen Guides angelangt. Falls ihr noch weitere Tipps rund um Naoes und Yasukes Abenteuer im feudalen Japan haben möchtet, dann werft sehr gerne einen Blick in unseren anderen Guides. Bis dahin wünschen wir euch natürlich auch weiterhin viel Spaß mit „Assassin’s Creed Shadows“.

Welches ist eure Lieblings-Side-Quest in „Assassin’s Creed Shadows“?

Weitere Meldungen zu Assassin's Creed Shadows.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren