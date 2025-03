Assassin’s Creed Shadows: Ubisoft entschärft das Spiel nach Aussagen von Japans Premierminister

Die Kritik an „Assassin’s Creed Shadows“ durch einen japanischen Politiker führte zu einer Diskussion auf höchster Ebene, inklusive einer Stellungnahme von Premierminister Shigeru Ishiba. Ubisoft reagierte prompt mit einem Patch, um die beanstandeten Inhalte anzupassen und die Kontroverse zu entschärfen.

„Assassin’s Creed Shadows“ ist ab sofort erhältlich und führt Spieler in das feudale Japan der Sengoku-Zeit. Damit erfüllte Entwickler Ubisoft den Spielern einen langjährigen Setting-Wunsch. Doch das Action-Abenteuer sorgte bereits für Ärger mit japanischen Beamten, die sich über die Möglichkeit, im Spiel Schreine zerstören zu können, empört zeigten.

Zwar hatte sich Ubisoft im Vorfeld der Veröffentlichung mehrfach entschuldigt und deutlich gemacht, dass es sich lediglich um ein Spiel und eine „fesselnde historische Fiktion“ und nicht um eine faktenbasierte Darstellung handelt, doch jetzt wurde die Kontroverse von einem japanischen Politiker neu entfacht. Dadurch wurde sogar Premierminister Shigeru Ishiba auf den Plan gerufen.

Japans Premierminister äußert sich zu Assassin’s Creed Shadows

Hiroyuki Kada ist Mitglied des Oberhauses und kandidiert in diesem Sommer für seine Wiederwahl. Er befürchtet, dass „Assassin’s Creed Shadows“ zu illegalem Verhalten verleiten könnte: „Ich befürchte, dass das unerlaubte Angreifen und Zerstören realer Orte im Spiel ähnliches Verhalten im echten Leben fördern könnte. Auch Vertreter des Schreins und Anwohner sind darüber besorgt. Natürlich muss die Meinungsfreiheit respektiert werden, aber Handlungen, die die lokale Kultur herabwürdigen, sollten vermieden werden.“

Darauf antwortete Japans Premierminister Ishiba: „Wie wir dies rechtlich angehen, müssen wir mit dem Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie, dem Ministerium für Bildung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technologie sowie dem Außenministerium besprechen.“

Weiter sagte er: „Die Verunstaltung eines Schreins kommt nicht infrage – sie ist eine Beleidigung der Nation. Als die Selbstverteidigungskräfte im irakischen Samawa stationiert wurden, haben wir dafür gesorgt, dass sie sich vorher mit den islamischen Bräuchen vertraut machten. Respekt vor der Kultur und Religion eines Landes ist grundlegend, und wir müssen klarstellen, dass wir Handlungen, die diese missachten, nicht einfach hinnehmen werden.“

Ubisoft veröffentlicht speziellen Patch, um die Kontroverse zu entschärfen

Doch wie genau lassen sich diese Aussagen einordnen? Um die Situation zu verstehen, bat IGN die japanischen Kollegen um Hilfe. Demnach ging es bei der Haushaltssitzung um das Thema „Übertourismus“, mit dem sich Japan seit dem Ende der Corona-Pandemie und der Wiedereröffnung der Grenzen sowie aufgrund des schwachen Yen konfrontiert sieht. Dementsprechend befürchtet Kara einen Anstieg von Vandalismus.

Die Möglichkeit, in „Assassin’s Creed Shadows“ Tempel zu zerstören oder Menschen mit einem Katana zu verletzen, könnte zu Nachahmern in der Realität führen. Die Aussagen des Premierministers bezogen sich schließlich auf theoretische Nachahmungsaktionen und nicht auf das Spiel. Zudem wies Masaki Ogushi, Japans Vizeminister für Wirtschaft, Handel und Industrie daraufhin, dass es Ubisoft laut Gesetz ohnehin erlaubt ist, den Schrein im Rahmen eines künstlerischen Werkes darzustellen.

Um die Kontroverse zu entschärfen, hat Ubisoft jedoch prompt reagiert und passend zum heutigen Release einen Patch für „Assassin’s Creed Shadows“ veröffentlicht. Dadurch ist es nicht mehr möglich, Tische und Regale in Schreinen zu zerstören. Zudem wurde die Darstellung von Blutvergießen in Schreinen und Tempeln reduziert, während das Blut bei Angriffen auf unbewaffnete NPCs komplett entfernt wurde. Bislang ist allerdings noch nicht klar, ob dieser Patch nur speziell in Japan verfügbar ist.

