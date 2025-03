Doom The Dark Ages: Spiel zu leicht? Game Director verteidigt anpassbaren Schwierigkeitsgrad

Doom The Dark Ages:

Das kommende "Doom: The Dark Ages" lässt die Spieler neben dem Schwierigkeitsgrad auch noch weitere Faktoren anpassen. Dies sei jedoch nicht nur dafür gedacht, den Titel einfacher oder schwerer zu machen, so der Game Director.

Am 15. Mai erscheint mit „Doom: The Dark Ages“ das Prequel der modernen „Doom“-Spiele, bei dem sich die Nutzer im Mittelalter gegen die Horden der Hölle erwehren müssen. Zwar schlüpfen die Spieler wieder in die Rolle des Doom-Slayers, allerdings wollen die Entwickler von id Software bei dem Game einige Veränderungen einbringen.

Unter anderem sollen die Waffen in „Doom: The Dark Ages“ für eine frische Spielerfahrung sorgen. Auch der anpassbare Schwierigkeitsgrad, um den es viele Diskussionen gibt, könnte für frischen Wind in der Reihe sorgen.

Game Director verteidigt Schwierigkeitsregler

In „Doom: The Dark Ages“ könne die Spieler nicht nur den allgemeinen Schwierigkeitsgrad des Titels einstellen. Dazu gibt es noch eine ganze Reihe anderer Regler, mit denen unterschiedliche Optionen in dem Shooter an die eigenen Wünsche angepasst werden können.

Dies wird von einigen Nutzern im Internet kritisiert, weshalb sich der Game Director von „Doom: The Dark Ages“, Hugo Martin, nun für die Einführung dieser Funktion aussprach.

In einem neuen Video ging Hugo auf die Kritik ein, dass die neue Option nur dazu dienen würde, „Doom: The Dark Ages“ einfacher zu machen. Wie der Game Director jedoch angab, wolle man den Nutzern damit eher die Möglichkeit geben, eine Erfahrung zu schaffen, die ihnen zusagt, wenn ihnen die voreingestellten Optionen nicht gefallen oder reichen.

„Wenn man über Optionen wie die Schieberegler nachdenkt, lautet die Devise: Es muss für Leute mit weißen und schwarzen Gürteln gut sein“, erklärte Martin. „Wenn wir euch erlauben, das Spiel zu verlangsamen, müssen wir euch auch die Möglichkeit geben, das Spiel zu beschleunigen. Und das war eine wirklich gute Strategie für alles.“

Spieler können unter anderem Schaden und Geschwindigkeit der Projektile anpassen

„Doom: The Dark Ages“ wird den Spielern erlauben, mehr einzustellen, als das Spiel nur „superschwer“ oder „supereinfach“ zu machen. Game Director Martin erklärte, dass Spieler, die sich ein „klassisches DOOM“-Gefühl wünschen, etwa die Geschosse verlangsamen und ihren Schaden erhöhen können, um sich ein Retro-3D-Shmup zu basteln.

Das Hinzufügen dieser unterschiedlichen Regler sei „wie das Herumspielen mit dem Equalizer eines Radios“, so Hugo Martin weiter. Das Studio hat darüber eigene Einstellungen für Nutzer bereitgestellt, die nicht von den Schwierigkeitsreglern Gebrauch machen wollen.

