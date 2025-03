Forza Horizon 5: Vor PS5-Launch – Xbox-Rennspiel erreicht neue Spielerzahl

„Forza Horizon 5“ wird im nächsten Monat für die PS5 erscheinen, doch auch auf den Xbox-Konsolen erfreut sich das Open-World-Rennspiel nach wie vor großer Beliebtheit. So ist die Spielerzahl allein in den letzten vier Wochen um fast 500.000 gestiegen.

Während PS5-Spieler auf den Release von „Forza Horizon 5“ noch etwa fünf Wochen warten müssen, ist das Open-World-Rennspiel von Entwickler Playground Games für die Xbox Series X/S, Xbox One und den PC bereits seit dem 9. November 2021 erhältlich.

Nichtsdestotrotz gelingt es dem Arcade-Racer, nach wie vor neue Spieler anzulocken. Nachdem die Spielerzahlen schon in den letzten Monaten kontinuierlich nach oben geklettert sind, konnte jetzt eine weitere Bestmarke erreicht werden. Mit dem PS5-Release im nächsten Monat dürfte die Anzahl der Spieler in „Forza Horizon 5“ dann nochmals deutlich ansteigen.

Forza Horizo 5 mit fast 44,5 Millionen Spielern

Im Sommer des vergangenen Jahres konnte „Forza Horizon 5“ die magische Marke von insgesamt 40 Millionen Spielern knacken und in den darauffolgenden Monaten sind noch einmal drei Millionen dazu gekommen. Mit 43 Millionen Spielern im Januar und 44 Millionen Mitte Februar verzeichnet das Spiel nach wie vor ein kräftiges Wachstum. Und in den letzten vier Wochen haben sich erneut fast eine halbe Million Rennfahrer dem Spiel angeschlossen.

Wie sich der globalen Bestenliste in „Forza Horizon 5“ entnehmen lässt, konnten bis zum gestrigen Abend exakt 44.587.939 Spieler verzeichnet werden. Sobald das Spiel für die PS5 veröffentlicht wurde, dürfte die 50-Millionen-Marke in Reichweite sein. Gerüchten zufolge könnte „Forza Horizon 5“ zudem auch für die Switch 2 erscheinen, was einen weiteren Anstieg der Spielerzahlen zur Folge hätte.

PS5-Vorbestellungen deuten großen Spielerzuwachs an

Dass der bevorstehende PS5-Release von „Forza Horizon 5“ einen deutlichen Anstieg der Spielerzahlen verspricht, wird auch durch die beeindruckenden Vorbestellungszahlen unterstrichen. Das Rennspiel dominierte nach dem Vorbestellungsstart nahezu weltweit die Pre-Order-Charts. Auch die Tatsache, dass Microsoft keine Disk-Version geplant hat, scheint die Begeisterung der PlayStation-Community nicht zu trüben

Ab dem 29. April 2025 können PS5-Besitzer „Forza Horizon 5“ in drei verschiedenen Editionen erwerben: Die Standard Edition für 69,99 Euro enthält das Basisspiel, während die Deluxe Edition für 89,99 Euro zusätzlich den Autopass bietet. Für 99,99 Euro erhalten Spieler mit der Premium Edition das volle Paket, inklusive Autopass, beiden Erweiterungen, einem Willkommenspaket und Frühzugriff ab dem 25. April.

Weitere Meldungen zu Forza Horizon 5.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren