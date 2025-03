God of War Ragnarök: Dark Odyssey-Collection steht zum Download bereit – Das steckt drin

In dieser Woche feiert die "God of War"-Reihe ihren 20. Geburtstag. Ein Jubiläum, das Sony und die Santa Monica Studios mit der Veröffentlichung der kostenlosen "Dark Odyssey"-Collection begehen. Wir verraten euch, auf welche Inhalte ihr euch freuen dürft.

Auch wenn die Santa Monica Studios kürzlich noch einmal klarstellten, dass zum 20. Jubiläum von „God of War“ nicht mit der Ankündigung eines neuen Spiels zu rechnen ist, gehen die Fans nicht leer aus.

Stattdessen kündigten Sony und die Santa Monica Studios in der letzten Woche die „Dark Odyssey“-Collection an. Diese können Besitzer von „God of War: Ragnarök“ ab sofort kostenlos herunterladen. Ob ihr das Abenteuer von Kratos und Atreus für die PS4, die PS5 oder den PC besitzt, macht keinen Unterschied.

So steht die „Dark Odyssey“-Collection auf allen drei Plattformen zum Download bereit und bereichert euer Spiel durch kosmetische Extras, die sich am ursprünglichen Arbeitstitel des ersten „God of War“ aus dem Jahr 2005 und dem gleichnamigen Skin aus dem Nachfolger „God of War 2“ anlehnen.

Die besagten Extras findet ihr in Truhen für verlorene Gegenstände oder erhaltet sie automatisch in Valhall.

Die Inhalte der Dark Odyssey-Collection in der Übersicht:

Sets für Kratos : Die “Dark-Odyssey”-Rüstung umfasst Brustschild, Armschienen und Gürtel. Hinzu kommt das „Dunkle Odyssee“-Aussehen.

: Die “Dark-Odyssey”-Rüstung umfasst Brustschild, Armschienen und Gürtel. Hinzu kommt das „Dunkle Odyssee“-Aussehen. Sets für Begleiter : Atreus erhält das “Dark-Odyssey”-Gewand, während Freya mit einer neuen Hexenkleidung ausgestattet wird.

: Atreus erhält das “Dark-Odyssey”-Gewand, während Freya mit einer neuen Hexenkleidung ausgestattet wird. Waffen-Designs : Die Leviathanaxt, Chaosklingen und der Draupnir-Speer erhalten jeweils ein individuelles Aussehen mit passenden Zusatzteilen (Knauf, Griffe oder Schaft).

: Die Leviathanaxt, Chaosklingen und der Draupnir-Speer erhalten jeweils ein individuelles Aussehen mit passenden Zusatzteilen (Knauf, Griffe oder Schaft). Schilde und Rundschilde : Mehrere Schilde erhalten den „Dunkle Odyssee“-Look, darunter: Wächterschild Furchtloser Schild Steinmauerschild Schmettersternschild Ansturmschild Spartaner-Aspis-Schild Rundschild

: Mehrere Schilde erhalten den „Dunkle Odyssee“-Look, darunter:

In der offiziellen Ankündigung der „Dark Odyssey“-Collection wiesen die Entwickler darauf hin, dass die neuen Looks zur Verfügung stehen, wenn die maximale Verbesserungsstufe eines Gegenstands erreicht wurde. Erst dann könnt ihr die exklusiven Skins anbringen.

Neben den kosmetischen Extras hielt mit dem heutigen Update die „Aussehen bearbeiten“-Funktion Einzug. Das Feature ermöglicht es euch, das Erscheinungsbild von Waffen und Schilden anzupassen. „God of War: Ragnarök“ erschien im November 2022 für die PS5 und die PS4. Im September 2024 folgte zudem eine Umsetzung für den PC.

Solltet ihr ein aktives Extra- oder Premium-Abo von PlayStation Plus euer Eigen nennen, könnt ihr den gefeierten Action-Titel ohne weitere Kosten herunterladen und spielen, da Sony „God of War: Ragnarök“ im Januar in das Abo aufnahm.

Weitere Meldungen zu God of War: Ragnarok.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren