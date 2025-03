Helldivers 2: CEO riet Spielern vom Kauf ab – und erhielt prompt einen Anruf von Sony

Als „Helldivers 2“ auf den Markt kam, wurde es von Spielern weitgehend mit Begeisterung aufgenommen. Der Koop-Shooter von Arrowhead Game Studios erlebte einen rasanten Popularitätsschub, der jedoch zu erheblichen Serverproblemen führte.

Aufgrund dieser Überlastung entschied sich Johan Pilestedt, der damalige CEO des Studios, zu einer für die Branche ungewöhnlichen Äußerung. Er riet potenziellen Käufern mit begrenztem Budget, das Spiel erst später zu erwerben. Diese Empfehlung rief allerdings eine zügige Reaktion von Publisher Sony Interactive Entertainment hervor.

Pilestedt äußerte sich auf der Game Developers Conference rückblickend zu dieser recht kuriosen Situation und beschrieb sie aus seiner Sicht. „Die Community war super begeistert von dem Gameplay, das wir auf die Beine gestellt haben, und alle strömten herbei, und es wurde zu einem Lauffeuer“, erklärte er.

Die hohe Nachfrage nach „Helldivers 2“ führte dazu, dass die Server an ihre Grenzen stießen. In einem Twitter-Post im Februar 2024 riet er daher Spielern, die finanziell vielleicht nicht so gut bestückt sind, abzuwarten. „Wenn ihr kein Geld habt, holt euch das Spiel später. Wir haben zwar ein wirklich spaßiges Spiel entwickelt, aber es lohnt sich zu warten, bis die Server die Kapazität unterstützen können“, schrieb Pilestedt.

Er betonte, dass er als CEO zwar an einem möglichst profitablen Spiel interessiert sei, ihm aber die Frustration von Spielern, die ihr letztes Geld ausgeben und dann in den Warteschlangen von „Helldivers 2“ feststecken, am Herzen liege.

Diese Aussage sorgte durchaus für Aufmerksamkeit. Dass ein CEO öffentlich davon abriet, sein eigenes Spiel sofort zu kaufen, war höchst ungewöhnlich. Und auch die Reaktion von Sony Interactive Entertainment ließ nicht lange auf sich warten.

„Es dauerte 5 Minuten, bis ich einen Anruf von den freundlichen Leuten bei PlayStation bekam, die mich fragten, was zum Teufel ich da rauche“, berichtete Pilestedt. Er habe von Sony die klare Anweisung erhalten: „Empfehle den Leuten nicht, das Spiel nicht zu kaufen.“ Laut Pilestedt sei es „eine unglaublich konventionelle Weisheit“.

Neue Kriegsanleihe bringt Wildwest-Flair

Trotz der ersten Herausforderungen entwickelte sich „Helldivers 2“ zu einem der erfolgreichsten PlayStation-Spiele. Es wurde nicht nur millionenfach verkauft, sondern auch regelmäßig mit neuen Inhalten versorgt.

Am heutigen 20. März 2025 erscheint etwa die Kriegsanleihe „Grenzwertige Gerechtigkeit“. Die Erweiterung führt neue Waffen, Ausrüstungen und kosmetische Anpassungen ein, die das Spiel mit einem Wildwest-Thema versehen.

Unter den neuen Waffen befindet sich das R-6-Deadeye-Repetiergewehr, das für hohe Präzision und Durchschlagskraft bekannt ist. Der LAS-58-Talon-Revolver nutzt Energietechnologie und verfügt über einen speziellen Kühlmechanismus. Zudem gibt es das TED-63-Dynamit mit einstellbarem Timer und das LIFT-860-Hover-Paket, das es Spielern ermöglicht, sich über das Schlachtfeld zu erheben.

Zusätzlich zu den regelmäßigen Updates wurde kürzlich bekannt, dass „Helldivers 2“ eine Brettspiel-Adaption erhält. Entwickler Arrowhead Game Studios arbeitet hierfür mit Steamforged Games zusammen, einem Unternehmen, das bereits mehrere Videospiele erfolgreich für den Tabletop-Markt umgesetzt hat.

