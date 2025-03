Kingdom Come Deliverance 2: Beeindruckende Zahlen aus den USA untermauern den Erfolg

Für die tschechischen Warhorse Studios entwickelte sich das Rollenspiel "Kingdom Come Deliverance 2" schnell zu einem Erfolg. Wie beeindruckende Zahlen zeigen, hatte der US-Markt an dem Erfolg einen entscheidenden Anteil.

Zu den ersten Hits des Videospieljahres 2025 gehörte das von den Warhorse Studios entwickelte Rollenspiel „Kingdom Come Deliverance 2“, das im Februar für die Konsolen und den PC erschien.

Wie sich in den Tagen nach dem Release abzeichnete, sollten nicht nur die internationalen Wertungen überzeugen. Auch der kommerzielle Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. In rund zwei Wochen verkaufte sich „Kingdom Come Deliverance 2“ mehr als zwei Millionen Mal. Einen nicht zu unterschätzenden Anteil am Erfolg scheint der US-Markt zu haben.

Darauf deuten aktuelle Statistiken hin, die der Circana-Analyst Mat Piscatella anlässlich der US-amerikanischen Software-Charts aus dem Februar 2025 veröffentlichte.

Verkaufszahlen in den USA haben sich verfünffacht

Wie sich den Charts entnehmen ließ, sicherte sich „Kingdom Come Deliverance 2“ im letzten Monat den zweiten Platz der Software-Charts. Im Februar musste sich das Mittelalter-Rollenspiel lediglich „Monster Hunter Wilds“ geschlagen geben. Weiter ging aus den Zahlen von Piscatella hervor, dass sich „Kingdom Come Deliverance 2“ in den USA zum zweitmeistverkauften Premium-Spiel des Jahres 2025 aufschwang.

Genau wie in den Charts aus dem Februar verkaufte sich in den USA lediglich „Monster Hunter Wilds“ besser. Vor allem im Vergleich mit dem 2018 veröffentlichten ersten Teil konnte „Kingdom Come Deliverance 2“ in den USA deutlich zulegen.

Laut Piscatella waren die Gesamtumsätze von „Kingdom Come: Deliverance 2“ im Startmonat Februar 2025 mehr als fünfmal höher als die des ersten Teils. Da beide Spiele zum Preis von 59,99 US-Dollar ins Rennen gingen, verkaufte sich der Nachfolger im US-Launch-Monat im Endeffekt fünf Mal so oft wie der erste Teil.

In diesem Zusammenhang sei jedoch zu beachten, dass „Kingdom Come: Deliverance 2“ hier einen kleinen Vorteil genoss und in seinem ersten Verkaufsmonat über mehr Tage verfügte. Während der Nachfolger am 4. Februar erschien, erfolgte der US-Launch von „Kingdom Come: Deliverance“ in den USA am 13. Februar 2018.

Warhorse plant drei Story-Erweiterungen

Da sich der erste Teil über einen langen Zeitraum verkaufte und es mittlerweile auf mehr als sechs Millionen verkaufte Einheiten bringt, ist davon auszugehen, dass es bei „Kingdom Come: Deliverance 2“ ähnlich läuft. Dafür dürfte auch die umfangreiche Post-Launch-Unterstützung sorgen.

Zu den geplanten Inhalten gehören insgesamt drei Add-ons. Diese erscheinen im Laufe der nächsten Monate und bereichern die Welt des Mittelalter-RPGs durch neue Charaktere und Geschichten.

Den Anfang macht das im Sommer erscheinende Add-on „Begegnungen mit dem Tod“, in dem die Spieler auf einen geheimnisvollen Künstler treffen. Weiter geht es mit „Das Erbe der Schmiede“ im Herbst und „Mysteria Ecclesia“ im Winter. Weitere Details und Termine zu den Add-ons möchte das Team nennen, wenn die Zeit dafür reif ist.

„Kingdom Come Deliverance 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

