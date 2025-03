Lollipop Chainsaw RePOP: Auf der Suche nach einer Herausforderung? Dragami hat etwas für euch

In den Monaten nach dem Launch von „Lollipop Chainsaw: RePOP“ versorgten die Entwickler von Dragami Games das Remaster des Action-Titels mit diversen Updates.

Im Februar hielten beispielsweise ein Fotomodus und ein exklusives Outfit Einzug. Wie das japanische Studio in dieser Woche ankündigte, ist es damit noch lange nicht getan. Stattdessen arbeitet Dragami Games an einem weiteren Gratis-Update, das einen neuen Modus umfasst. Dieser richtet sich an alle Spieler, die in der Welt von „Lollipop Chainsaw: RePOP“ auf der Suche nach einer knackigen Herausforderung sind.

Das Update im April umfasst nämlich den „Nightmare“-Modus, der eure Fähigkeiten im Kampf auf eine ernsthafte Probe stellt und es euch ermöglicht, Power-Ups freizuschalten, die Juliets Fähigkeiten verbessern.

Das hat es mit dem Nightmare-Modus auf sich

Um „Nightmare“ freizuschalten, müsst ihr zunächst die Geschichte im klassischen oder im „RePOP“-Modus mit dem „guten Ende“ abschließen. Anschließend dürft ihr in den „Nightmare“-Modus eintauchen, in dem sich die San Romero High School in eine düstere Alptraumwelt verwandelt hat.

Während die Geschichte die gleiche bleibt, wurden alle Zombies durch zum Teil deutlich stärkere Gegner ersetzt, die auch neue Verhaltensweisen an den Tag legen.

Um euch der neuen Herausforderung zu stellen, sammelt ihr im „Nightmare“-Modus die „Erwachen“ genannten Power-Ups, die Juliets Fähigkeiten verbessern. Die folgende Übersicht verrät euch, in welchen Bereichen die Power-Ups für einen Boost sorgen.

Hochleistungs-Hanteln : Erhöhen die Angriffskraft.

: Erhöhen die Angriffskraft. Geschwindigkeits-Armband : Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit.

: Erhöht die Angriffsgeschwindigkeit. Geflügelte Sneaker : Erhöhen die Bewegungsgeschwindigkeit.

: Erhöhen die Bewegungsgeschwindigkeit. Power-Motor : Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Kettensäge.

: Erhöht die Bewegungsgeschwindigkeit der Kettensäge. Smart-Chip : Beschleunigt die Sparkle-Hunting-Effekte.

: Beschleunigt die Sparkle-Hunting-Effekte. Kettenmotor : Beschleunigt das Schneide-QTE.

: Beschleunigt das Schneide-QTE. Hochgeschwindigkeitslader : Erhöht die Feuerrate des Blasters.

: Erhöht die Feuerrate des Blasters. Spezial-Rucksack: Erhöht die maximale Munitionskapazität.

Zu Beginn des „Nightmare“-Modus sind unter anderem die Hochleistungshanteln und das Speed-Armband verfügbar. Alle anderen Gegenstände müssen die Spieler zunächst im Ingame-Shop freischalten. Zusätzlich können die Spieler durch das Erreichen von Level 6 die legendäre Zombiejäger-Fähigkeit „Aura der Legende“ freischalten. Diese vergrößert Juliets Kettensäge und erhöht ihre Angriffsreichweite.

„Diese erweckten Fähigkeiten können auch in andere Modi (Originalmodus, RePOP-Modus und Time Attack) übernommen werden. Mit wenigen Ausnahmen können Spieler ihre Effekte im Optionsmenü ein- und ausschalten“, führen die Entwickler aus.

„LolliPop Chainsaw: RePOP“ erschien 2024 für den PC und die Konsolen.

