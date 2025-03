Minecraft: Jack Black war zunächst für eine schweinische Rolle bestimmt

Im „Minecraft“-Film wird Jack Black als Steve eine der Hauptrollen übernehmen, doch ursprünglich sollte der Schauspieler, der zudem über 100 Stunden in dem Sandbox-Spiel verbrachte, eine andere Figur verkörpern.

„Minecraft“ ist mit über 300 Millionen verkauften Exemplaren das meistverkaufte Videospiel aller Zeiten und die Popularität ist seit der Erstveröffentlichung im November 2011 nahezu ungebrochen. Im Laufe der Jahre wurden zudem zahlreiche Spin-offs veröffentlicht, darunter auch das Adventure „Minecraft: Story Mode“ oder das Action-Rollenspiel „Minecraft Dungeons“.

Im nächsten Monat wird das Sandbox-Phänomen auch den Sprung auf die Leinwand schaffen, wenn „Minecraft“ in den Kinos seine Premiere feiern wird. In dem Film wird unter anderem Jack Black als Steve zu sehen sein. Doch ursprünglich sollte der Schauspieler eine andere, schweinische Rolle übernehmen. Außerdem wurde enthüllt, wie ausgiebig sich Black auf den Film vorbereitete – und unzählige Stunden „Minecraft“ spielte.

Jack Black sollte ursprünglich ein sprechendes Schwein spielen

Wie Torfi Frans Ólafsson, Senior Director of Original Content bei „Minecraft“-Entwickler Mojang, jetzt in einem Gespräch mit Variety verraten hat, erfolgte Blacks Besetzung als Steve erst „sehr, sehr, sehr spät“, als man feststellte, „einen Experten und Moderator“ zu brauchen. „Seine Figur war ursprünglich ein sprechendes Schwein“, sagte Ólafsson und erklärte zudem, dass es „nicht mein Steve oder euer Steve“ ist – stattdessen ist es „Jack Blacks Steve“.

Ólafsson verriet, dass die Figur des Steve dem Schauspieler sehr viel bedeute und er sie dementsprechend auch „buchstäblich“ interpretiere. Damit die Darsteller und Crew am Set „Minecraft“ spielen konnten, besorgte das Team Xbox-Konsole und richtete private Server ein und Black verbrachte letztendlich über 100 Stunden im Spiel.

„Er war völlig manisch, hortete Zeug in den Minen und suchte nach Lapislazuli, weil ihm der Klang gefiel“, so Ólafsson. Dabei handelt es sich um die blauen Steine, die im Spiel zur Herstellung oder Verzauberung genutzt werden können. „Er fragte immer wieder: Kann ich im Film über Lapislazuli sprechen?“

Worum geht es im Minecraft-Film?

Den Aussagen von Ólafsson nach zu urteilen, können sich die Fans wohl auf eine hingebungsvolle Darstellung von Jack Black freuen. Neben Black wird außerdem auch Jason Momoa in der Rolle von Garrett Garrison zu sehen sein. Weitere Darsteller sind Emma Myers, Danielle Brooks, Sebastian Eugene Hansen und Jennifer Coolidge. Auf dem Regiestuhl nahm Jared Hess Platz, während sich Chris Bowman und Hubbel Palmer für das Drehbuch verantwortlich zeichnen.

Der „Minecraft“-Film erzählt die Geschichte von den vier Außenseitern Garrett, Henry, Natalie und Dawn, die eines Tages durch ein geheimnisvolles Portal in die aus dem Videospiel bekannte „Oberwelt“ gezogen werden. Um ihren Weg nach Hause zu finden, müssen sie ihr Überleben sichern und gegen feindliche Wesen wie Piglins und Zombies kämpfen. Unterstützung erhalten sie dabei vom erfahrenen Crafter Steve.

Hierzulande wird „Minecraft“ ab dem 3. April 2025 in den Kinos zu sehen sein. Zudem befindet sich aktuell auch noch eine Animationsserie in Arbeit, die zusammen mit Netflix und den WildBrain Studios („Sonic Prime“) entsteht. Sollte der Kinofilm Erfolg haben, ist zudem mit weiteren Projekten zu rechnen. Dass Microsoft ohne mehr Film- und Serien-Adaptionen seiner Marken plant, gab Gaming-CEO Phil Spencer erst kürzlich in einem Interview bekannt.

