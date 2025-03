Monster Hunter Wilds: Gratis-Items für alle Jäger – Capcom startet Belohnungsaktion

Mit „Monster Hunter Wilds“ veröffentlichte Capcom Ende Februar das bislang erfolgreichste Spiel seiner Unternehmensgeschichte: Nur drei Tage nach dem Release konnte sich das Action-Rollenspiel bereits mehr als 8 Millionen Mal verkaufen – so schnell war noch kein anderes Spiel des japanischen Entwicklers und Publishers.

Das sorgte dafür, dass sich am Startwochenende allein auf Steam fast 1,4 Millionen Spieler in „Monster Hunter Wilds“ tummelten, was zu einem historischen Nutzerrekord auf Valves Online-Plattform führte. Und jetzt beschenkt Capcom all die Jäger mit einigen Gratis-Items. Im Gegenzug müssen die Spieler jedoch auch eine Kleinigkeit dafür tun.

Capcom-ID beschert kostenlose Items für Monster Hunter Wilds

Wie Capcom in einem Beitrag auf dem Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) bekannt gegeben hat, erhalten alle Spieler ein kostenloses Item-Paket, die ihre Plattform, auf der sie „Monster Hunter Wilds“ spielen, mit ihrer Capcom-ID verknüpfen. „Hast du ein Capcom-ID-Konto? Verknüpfe es mit der Plattform, auf der du Monster Hunter Wilds spielst, und schalte im Spiel ein Item-Paket mit nützlichen Gegenständen frei“, so die Entwickler.

Wer noch nicht im Besitz einer Capcom-ID ist, kann sich ganz einfach und ohne zusätzliche Kosten ein Konto über die offizielle Webseite erstellen. Sobald man die Verknüpfung zwischen Spielplattform und Account vorgenommen hat, lassen sich die Items beim Support Desk im Spiel anfordern. Wer seine Capcom-ID bereits registriert hat, erhält die Gratis-Items natürlich trotzdem. Freuen können sich die Spieler über folgende Gegenstände:

Panzerkugel × 10

Dämonenpulver × 5

Harthülsenpulver × 5

Kräuterpulver × 5

Lebenspulver × 10

Megatrank × 30

Silbernes Ei × 1

Durchgebratenes Steak × 10

„Monster Hunter Wilds“ ist seit dem 28. Februar 2025 für die PS5, Xbox Series X/S und den PC erhältlich. Für den großen Erfolg des Action-Rollenspiels machen die Entwickler vor allem die Tatsache verantwortlich, dass die Story verstärkt in den Fokus gerückt wurde. Dadurch würde man vor allem neue Spieler anziehen. Unter den Spielern kam es jedoch auch zu gemischten Reaktionen, da sich ein Teil in ihrer spielerischen Freiheit eingeschränkt sieht.

Um die Spieler auch langfristig bei Laune zu halten, hat Capcom bereits eine Reihe von zeitlich begrenzten Event-Quests ins Spiel gebracht. Außerdem wurde für nächsten Monat das erste große Inhalts-Update angekündigt. Dadurch finden unter anderem neue Monster ihren Weg ins Spiel. Zudem versprechen die Entwickler eine besondere Herausforderung. Laut Roadmap ist für den Sommer dann das zweite große Update angesetzt. Die langfristigen Pläne für das „Monster Hunter“-Franchise gehen laut Capcom aber bereits über „Wilds“ hinaus.

