PS Plus Extra/Premium: PS Portal lässt fast alle März-Spiele ohne PS5 streamen

PS Plus Extra/Premium:

Sony erweitert das Cloud-Streaming von PlayStation Portal kontinuierlich. Auch meisten der Extra/Premium-Neuzugänge von PS Plus im März 2025 sind direkt spielbar, ohne eine PS5 zu benötigen.

PlayStation Portal wurde ursprünglich als Remote-Play-Gerät für die PS5 vermarktet. Seit der Unterstützung des Cloud-Streamings hat sich der Handheld jedoch zunehmend zu einer mehr oder weniger eigenständig nutzbaren Plattform entwickelt.

Notwendig für die Cloud-Nutzung ist eine Mitgliedschaft bei PlayStation Plus Premium. Passend dazu landeten die in dieser Woche freigeschalteten Spiele direkt in der Liste der unterstützten Games – mit nur zwei Ausnahmen.

PS-Plus-Spiele des März 2025 über PS Portal spielbar

Mit der Cloud-Streaming-Erweiterung für PS-Plus-Premium-Mitglieder lassen sich fast alle im März 2025 veröffentlichten PS Plus-Spiele der Stufen Extra und Premium direkt über PS Portal streamen.

Zu den spielbaren Titeln zählen:

UFC 5

Prince of Persia: The Lost Crown

Syberia: The World Before

Bang-On Balls: Chronicles

Arcade Paradise

You Suck at Parking

Armored Core

Armored Core: Project Phantasma

Armored Core: Master of Arena

Lediglich „Captain Tsubasa: Rise of New Champions“ und „Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy“ sind nicht über die Cloud auf PS Portal streambar, berichtet PlayStation Lifestyle.

Die Cloud-Streaming-Funktion wurde Ende 2024 eingeführt und ist zunächst als Beta-Version für PS-Plus-Premium-Nutzer verfügbar. Dadurch ist es möglich, PS5-Spiele direkt aus der Cloud zu streamen, ohne eine Konsole zu benötigen. Der Haken: Die benötigte Premium-Mitgliedschaft schlägt mit 151,99 Euro pro Jahr zu Buche.

Für etwa 70 Euro mehr gibt es ein Exemplar des Handhelds:

Das Cloud-Portfolio umfasst mittlerweile über 200 Titel, darunter bekannte Spiele wie „Ghost of Tsushima“, „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“, „Monster Hunter Rise“ und „Ratchet & Clank: Rift Apart“.

Weitere unterstützte Spiele sind im folgenden Artikel aufgelistet:

Technische Ausstattung von PlayStation Portal

PlayStation Portal verfügt über einen 8-Zoll-LCD-HD-Bildschirm mit einer Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln bei 60 Hz. Die Steuereinheit entspricht einem vollwertigen DualSense-Controller, inklusive haptischem Feedback und adaptiven Triggern.

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal:

Für die Audioausgabe setzt Sony auf das proprietäre PlayStation-Link-Protokoll. Ein 3,5-mm-Klinkenanschluss für Kopfhörer ist ebenfalls vorhanden, Bluetooth bleibt außen vor. Jüngst wurde bekannt, welche Unterschiede es beim Nutzungsverhalten gegenüber der PS5 gibt.

Weitere Meldungen zu PlayStation Portal.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren