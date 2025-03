The Last of Us Part 2 Remastered: PC-Release beschert der PS5-Version neue Inhalte und Trophäen

The Last of Us Part 2 Remastered:

„The Last of Us Part 2 Remastered“ wird Anfang April für den PC erscheinen und neue Inhalte mit sich bringen, die auch der PS5-Version hinzugefügt werden. Spieler können sich auf weitere Charaktere und Karten für den „Kein Zurück“-Modus, frische Trophäen und ein ganz besonderes Outfit für Ellie freuen.

In exakt zwei Wochen wird „The Last of Us Part 2 Remastered“ auch für den PC veröffentlicht. Das Spiel wird dabei alle Verbesserungen und Features aus der 2024 veröffentlichten PS5-Version enthalten. Außerdem hat Naughty Dog in Zusammenarbeit mit Iron Galaxy und Nixxes Software, die sich für die Portierung verantwortlich zeichnen, auch neue Inhalte hinzugefügt.

Die frischen Inhalte sind für den Roguelike-Überlebensmodus „Kein Zurück“, in dem die Spieler ihr Können in zufälligen Kampf-Begegnungen auf die Probe stellen können. Und Besitzer der PS5-Version kommen ebenfalls in den Genuss der neuen Inhalte – ohne zusätzliche Kosten. Obendrauf gibt es zudem passende Trophäen und ein spezielles Outfit, das von Naughty Dogs nächstem Spiel inspiriert ist.

Neue Charaktere, Karten und Trophäen für den „Kein Zurück“-Modus

Wie im offiziellen PlayStation Blog bekannt gegeben wurde, erhält der „Kein Zurück“-Modus mit Bill und Marlene zwei neue spielbare Charaktere, die jeweils über ihren eigenen einzigartigen Spielstil verfügen. Während Bill als Schmuggler doppelte Belohnungen aus Beutelieferungen erhält und Zugriff auf eine modifizierte Pumpgun hat, ist Marlene mit einem angepassten Automatikgewehr und „Alles oder nichts“-Gambits ausgestattet, die ihr in jedem Durchgang diverse Vorteile verschaffen.

Neben den Charakteren wird der „Kein Zurück“-Modus zudem um vier brandneue Karten erweitert: Aussichtspunkt, Schule, Straßen und Nest. Außerdem warten passende Trophäen darauf, freigeschaltet zu werden. Zu guter Letzt erhält Ellie ein neues Outfit – die Jacke von Kopfgeldjägerin Jordan A. Mun aus Naughty Dogs kommendem Spiel „Intergalactic: The Heretic Prophet“.

Ellie kann schon bald die Jacke von Jordan A. Mun aus „Intergalactic: The Heretic Prophet“ tragen.

PC-Spieler können das Kleidungsstück freischalten, indem sie ihr Spiel mit dem PlayStation Network verknüpfen – was ansonsten keine Pflicht ist. Besitzer einer PS5 können die Jacke hingegen durch Bonuspunkte direkt im Spiel erhalten. Der entsprechende Patch 2.0.0 für die Konsolenfassung wird gemeinsam mit der PC-Version am 3. April 2025 erscheinen.

PC-Version mit zahlreichen Optimierungen sowie Unterstützung für Maus und Tastatur

Wer „The Last of Us Part 2 Remastered“ auf dem PC spielen möchte, freut sich unter anderem über eine Vielzahl von Features, die speziell für diese Version entwickelt wurden. Dazu zählen eine anpassbare Texturqualität, Detailgrad-Entfernungsbereich, Qualität volumetrischer Effekte, Schattenqualität, Umgebungsverdeckung, Reflexionsqualität und mehr.

Außerdem unterstützt die PC-Version NVIDIA DLSS 3 Super Resolution, AMD FSR 4.0 mit Hochskalierung und Frame-Generierung, VSync und Bildfrequenz-Limitoptionen (einschließlich einer Option für eine unbegrenzte Bildfrequenz), DirectStorage und weitere Funktionen.

Zudem besteht die Möglichkeit, „The Last of Us Part 2 Remastered“ auf dem PC nicht nur mit einem Controller oder dem DualSense inklusive haptischem Feedback zu spielen. Auch Maus und Tastatur werden unterstützt und bieten eine Vielzahl neuer Optionen und Anpassungsmöglichkeiten. Wie bereits erwähnt, wird die PC-Version – ebenso wie das PS5-Update – ab dem 3. April 2025 erhältlich sein.

