Xbox: Aus Halo gelernt? Bessere Games-Adaptionen sollen kommen

Obwohl die TV-Serie von „Halo“ nicht den gewünschten Erfolg erzielen konnte, dürfen sich Fans in Zukunft auf weitere Adaptionen bekannter Xbox-Spiele freuen. Das hat Microsoft-Gaming-Chef Phil Spencer jetzt in einem aktuellen Interview verraten.

Film- und Serien-Adapationen von Videospielen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit: Nintendo ist es gelungen, mit dem „Super Mario Bros.“-Film die erfolgreichste Umsetzung aller Zeiten abzuliefern, Segas „Sonic the Hedgehog“-Reihe feierte an den Kinokassen große Erfolge und die zweite Staffel von Sonys „The Last of Us“-Serie wird aktuell mit großer Spannung erwartet.

Und auch Microsoft ist mit der Adaption von „Fallout“ ein echter Glücksgriff gelungen. Im Gegensatz dazu steht jedoch die „Halo“-Serie, die nicht den gewünschten Erfolg bringen konnte und nach nur zwei Staffeln wieder abgesetzt wurde. Dennoch plant das Unternehmen, in Zukunft weitere Xbox-Marken für Film und Fernsehen umzusetzen. Das hat jetzt auch Phil Spencer, seines Zeichens Oberhaupt von Microsofts Gaming-Abteilung, in einem Interview bestätigt.

Phil Spencer verspricht den Fans: „Ihr werdet mehr sehen“

Anlässlich der bevorstehenden Kino-Premiere des „Minecraft“-Films, der hierzulande am 4. April 2025 in den Lichtspielhäusern starten wird, sprach Spencer mit dem Magazin Variety über Microsofts Pläne. Demnach habe man aus der „Halo“-Serie gelernt und entsprechendes Vertrauen gewinnen können, sodass mit weiteren Entwicklungen zu rechnen ist. „Wir lernen und wachsen durch diesen Prozess, was uns mehr Selbstvertrauen gibt, mehr zu tun“, sagte Spencer im Interview.

Der Gaming-CEO weiter: „Wir haben von Halo gelernt. Wir haben von Fallout gelernt. All diese Projekte bauen aufeinander auf. Und natürlich werden wir auch ein paar Fehlschläge haben. Aber der Xbox-Community, die diese Arbeit mag, sage ich: Ihr werdet mehr sehen, denn wir gewinnen an Selbstvertrauen und lernen dadurch.“

Zunächst einmal ist der Blick von Microsoft jedoch auf den „Minecraft“-Film gerichtet. Sollte die Verfilmung, in der unter anderem Schauspieler Jason Momoa und Jack Black zu sehen sind, an den Kinokassen floppen, könnte ihr das gleiche Schicksal wie der „Halo“-Serie drohen. Im Erfolgsfall könnte es jedoch weitere Filme oder Spin-Offs aus der Welt des beliebten Crafting-Spiels geben.

Welche Xbox-Marken könnte Microsoft adaptieren?

Für zukünftige Serien- oder Filmprojekte hätte Microsoft aber noch genügend Marken zur Verfügung. Dazu gehört beispielsweise „Gears of War“: Bereits 2022 kündigte Netflix einen Film an und zuletzt forderte Schauspieler Dave Bautista den Streaming-Giganten dazu auf, die Adaption endlich voranzubringen.

Auch ein „Halo“-Film mit hohem Budget wäre denkbar, genauso wie eine Fantasy-Serie im „The Elder Scrolls“-Universum von Bethesda. Und dann wären da noch die bekannten Franchises von Activision Blizzard, wie „Warcraft“, „Starcraft“, „Diablo“ oder „Overwatch“. Dass entsprechende Umsetzungen möglich wären, ließ zuletzt auch Blizzard-Chefin Johanna Faries durchblicken.

Auch Sony treibt seine Adaptionen bekannter Videospiele weiter voran: Nächsten Monat startet der „Until Dawn“-Film in den Kinos, während erst im Januar Verfilmungen von „Helldivers 2“ und „Horizon Zero Dawn“ angekündigt wurden. Zudem ist ein Anime zu „Ghost of Tsushima“ in Planung und Amazon hat bereits zwei Staffeln der „God of War“-Serie bestellt. Nintendo setzt ebenfalls weiter auf bekannte Marken und plant eine Fortsetzung des „Super Mario Bros.“-Films sowie eine Realverfilmung von „The Legend of Zelda“.

Weitere Meldungen zu Filme & Serien, Halo, Xbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren