Astro Bot: Team Asobi ermutigt Entwickler – Auch kleine Spiele können Großes bewirken

In den letzten Jahren ist es ein Trend geworden, Videospiele immer umfangreicher zu gestalten. Open-World-Spiele wie das jüngst veröffentlichte „Assassin’s Creed Shadows“ strotzen nur so vor Inhalt und Rollenspiele mit einer Spielzeit von mehr als 100 Stunden sind heutzutage auch keine Seltenheit mehr.

Doch Spiele müssen nicht immer einen riesigen Umfang bieten, um erfolgreich zu sein. Das beste Beispiel dafür lieferte Team Asobi im vergangenen Jahr mit „Astro Bot“. Der PS5-Plattformer konnte zahlreiche Auszeichnungen gewinnen und wurde mehrfach zum Spiel des Jahres gekürt. Jetzt rief auch Studioleiter Nicolas Doucet die Spieleentwickler dazu auf, sich wieder mehr auf kleinere, qualitativ hochwertige Spiele zu konzentrieren – zum Wohle aller.

„Es ist in Ordnung, ein kleines Spiel zu machen“

Wie GamesRadar berichtet, sprach Doucet im Rahmen eines Panels auf der Game Developers Conference 2025 in San Francisco über die Vorteile von kleineren Spielen. Wie er verriet, war auch das Ziel bei der Entwicklung von „Astro Bot“ ein Spiel zu erschaffen, dass die Spieler auch in einer angebrachten Zeit durchspielen können. „Wir waren von Anfang an der Meinung, dass es in Ordnung ist, ein kompaktes Spiel zu machen … es ist in Ordnung, ein kleines Spiel zu machen“, sagte Doucet während seines Vortrags.

Zudem würden nicht nur die Spieler von kleineren Titeln profitieren, sondern auch die Entwickler, die mehr Kontrolle darüber erhalten, was entwickelt und wie es umgesetzt wird. Doucet weiter: „Für uns bedeutet das, dass wir etwas von so großer Größe entwickeln, dass wir es vollständig kontrollieren können. Das gilt aus Entwicklungssicht. Aber nicht nur das. Wir alle wissen, dass Spieler heutzutage einen Rückstand an Spielen haben und ihre Spiele nicht abschließen können. Die Aussicht auf ein Spiel, das man tatsächlich abschließen kann, ist daher ein wirklich überzeugendes Argument.“

Team Asobi strebte für Astro Bot nie eine lange Spielzeit an

Bereits vor dem Release von „Astro Bot“ äußerte sich Doucet in einem Interview zur Spielzeit des Jump & Runs und stellte etwa 12 bis 15 Stunden in Aussicht. „Es ist ein Spiel, in dem man viele Charaktere sammelt … Aber das war nie wirklich der Schwerpunkt. Wir haben nie gesagt, dass es unbedingt 20 bis 30 Stunden Spielzeit sein müssen“, erläuterte er damals. Stattdessen wollte man ein Erlebnis schaffen, dass durchgehend eine konstante Qualität und ein gleichbleibendes Tempo bietet.

„Astro Bot“ erschien am 6. September 2025 exklusiv für die PS5 und wurde seitdem auch mit kostenlosen Inhalten erweitert. Dazu zählen ein stimmungsvolles Winter-Update zur Weihnachtszeit sowie eine Reihe herausfordernder Speedrun-Level, die zusätzliche Spezialbots zum Sammeln boten. Ob weitere Inhalte geplant sind, ist derzeit nicht bekannt. Angesichts des großen Erfolgs des Spiels ist die Wahrscheinlichkeit jedoch sehr hoch.

