Cronos The New Dawn: Entwickler zeigen Gameplay-Schnipsel und verraten mehr zu Story und Kampf

Cronos The New Dawn:

„Cronos: The New Dawn“ zeigt sich in einem neuen Entwicklertagebuch, dass jetzt von Bloober Team veröffentlicht wurde. Darin gibt es nicht nur kurze Einblicke in das Gameplay, sondern auch jede Menge Details zum kommenden Horrorspiel, die unter anderem die Story und den Kampf betreffen.

Mit „Cronos: The New Dawn“ kündigten die Horror-Experten vom polnischen Entwicklerstudio Bloober Team, die zuletzt vor allem durch das Remake von „Silent Hill 2“ auf sich aufmerksam machten, im Herbst des vergangenen Jahres ein brandneues Horrorspiel an.

Im Rahmen des gestrigen Frühlings-Showcases der Future Games Show präsentierten die Macher jetzt ein neues Entwicklertagebuch, das umfangreiche Einblicke in ihren kommenden Titel gewährt. Neben kurzen aber frischen Gameplay-Ausschnitten wurden unter anderem auch jede Menge Informationen zur Handlung und zum Kampfsystem enthüllt.

Tiefseetaucher durch die Zeit

Im Video kommen die beiden Co-Directors Jacek Zięba und Wojciech Piejko zu Wort, die zunächst einmal über ihre Inspirationsquellen für „Cronos: The New Dawn“ sprechen. Demnach habe man sich von Videospielen wie „Dead Space“ und auch „Dark Souls“ beeinflussen lassen, während aus dem Filmbereich Werke wie „Das Ding aus einer anderen Welt“ von John Carpenter und „12 Monkeys“ Pate standen. Aber auch die Netflix-Serie „Dark“ wurde genannt.

„Cronos: The New Dawn“ wird die Spieler bekanntlich in eine alternative Realität führen, nachdem am Ende der 80er Jahre ein apokalyptisches Ereignis namens „Der Wandel“ eingetreten ist. In der Rolle eines Reisenden gilt es, in die Vergangenheit zu reisen, um die Menschen zu retten, die diese Katastrophe nicht überleben konnten. Die Reisenden sind jedoch keine typischen Soldaten. Die Entwickler beschreiben sie eher als Zeitreisende, die an Tiefseetaucher erinnern. Das spiegelt sich auch im Design ihrer Anzüge wider.

Orphans bieten jede Menge Body-Horror

Die Reisenden sind nicht nur in der Lage, durch die Zeitrisse in die Vergangenheit zu reisen, sondern auch die einzigen, die sich den monströsen „Orphans“ stellen können. Diese Kreaturen sind die entstellten Überreste der Menschheit, die in verschiedenen Formen und mit unterschiedlichen Fähigkeiten auftreten. Vor allem Fans von Body-Horror können sich den Entwicklern zufolge auf ein intensives Erlebnis freuen.

Am Ende des Entwicklertagebuchs werden zudem einige Community-Fragen beantwortet, wodurch weitere Details enthüllt werden. Demnach wird es in „Cronos: The New Dawn“ ähnlich wie in „Dead Space“ ein Zerstückelungssystem geben, auch wenn die Entwickler ihren eigenen Ansatz verfolgen. Zudem stehen verschiedene Waffen zur Verfügung, darunter auch eine Art Flammenwerfer. Der Nahkampf wird ebenso möglich sein, während die Spieler zudem auf gefährliche Bossgegner treffen werden.

Erscheinen soll „Cronos: The New Dawn“ noch im Laufe dieses Jahres für die PS5, Xbox Series X/S und den PC. Eine ausführliche Gameplay-Präsentation dürfte bald erfolgen: Am Ende des Videos versprechen die Entwickler, dass „bald etwas zum Gameplay kommt“ und die Fans zukünftig weitere Details erwarten können.

