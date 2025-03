Dragon Age The Veilguard: BioWare überrascht mit Gratis-DLC – Aber es gibt einen Haken

Wie Electronic Arts vor ein paar Wochen einräumte, konnte das im letzten Herbst veröffentlichte Rollenspiel „Dragon Age: The Veilguard“ die internen Erwartungen nicht erfüllen und entwickelte sich für den Publisher zu einem kommerziellen Misserfolg.

Trotz dieser Entwicklung haben die verantwortlichen Entwickler von BioWare ihr neuestes Projekt zumindest noch nicht ganz aufgegeben. Stattdessen überraschte das Studio die Spieler kurz vor dem Start ins Wochenende mit einem DLC, den Besitzer des Spiels kostenlos herunterladen können.

Enthalten sind neue Waffen, zu denen ihr hier erste Bilder findet. Für Konsolenspieler hat die ganze Sache jedoch einen kleinen Haken.

DLC bisher nur für den PC verfügbar

Zum Zeitpunkt dieser Meldung steht der Gratis-Waffen-DLC nämlich lediglich für die PC-Version von „Dragon Age: The Veilguard“ zum Download bereit. Wie ein Blick auf die offizielle Beschreibung des DLCs auf Steam verdeutlicht, bietet BioWare die kostenlosen Waffen auch nur für eine begrenzte Zeit an.

So haben Besitzer des Rollenspiels auf dem PC bis zum 9. April 2025 die Möglichkeit, sich den kostenlosen DLC zu sichern.

„Dieses Angebot umfasst Rooks Waffen-Anpassungen-Set für alle Spiele, die das Spiel auf PC besitzen, und ist für alle erhältlich, die das Spiel bis zum 9. April 2025 kaufen. Die Objekte erscheinen in Rooks Zimmer, wenn du dich bei Dragon Age: The Veilguard anmeldest“, heißt es dazu.

Im PlayStation Store hingegen ist der DLC noch nicht verfügbar. Unklar ist zudem, ob und wann die Konsolen mit dem Gratis-DLC versorgt werden.

Rollenspiel ab sofort über PS Plus verfügbar

Wer „Dragon Age: The Veilguard“ bislang nicht gespielt haben sollte und dem Rollenspiel von BioWare eine Chance geben möchte, bekommt über PlayStation Plus in diesem Monat die Möglichkeit geboten, den Titel ohne weitere Kosten herunterzuladen und zu spielen.

So gehört „Dragon Age: The Veilguard“ zum März-Line-Up von PlayStation Plus Essential.

„Dragon Age: The Veilguard“ erschien am 31. Oktober 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S. Nach ersten Erfolgsmeldungen zum Launch wurde es recht still um das Fantasy-RPG, was bereits drauf hindeutete, dass sich der Titel schlechter verkaufte, als von EA und BioWare erhofft.

Das enttäuschende kommerzielle Abschneiden führte zu einer Neuausrichtung von BioWare, die zum Verlust von Arbeitsplätzen führte. Zudem verfolgt BioWare zukünftig eine neue Strategie und wird sich nur noch einem großen Titel gleichzeitig widmen.

