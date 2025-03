FBC Firebreak: Release im Sommer als PS-Plus-Titel – Gameplay-Details enthüllt

Remedy Entertainment bringt mit “FBC: Firebreak" einen kooperativen Ego-Shooter im “Control”-Universum auf den Markt. Das Spiel erscheint im Sommer 2025 und ist direkt ab Release in PlayStation Plus Extra/Premium sowie im Game Pass enthalten.

Remedy Entertainment, bekannt für Titel wie “Control” und “Alan Wake 2”, wagt sich mit “FBC: Firebreak” erstmals in das Genre der kooperativen Multiplayer-Shooter. Der Titel spielt im “Oldest House” und knüpft erzählerisch an das “Control”-Universum an. Spieler übernehmen die Rolle von Mitarbeitern des Federal Bureau of Control (FBC), die sich gegen paranormale Bedrohungen behaupten müssen.

Während Remedy für storylastige Einzelspielertitel bekannt ist, markiert “FBC: Firebreak” einen strategischen Schritt in den Multiplayer-Bereich. Das Studio verspricht unabhängig davon eine dichte Atmosphäre und kreative Gameplay-Elemente, die Fans der Reihe erwarten dürfen.

Release, Plattformen und Preisstruktur

Remedy Entertainment veröffentlicht “FBC: Firebreak” im Sommer 2025 für PS5, Xbox Series X/S sowie PC über Steam und den Epic Games Store. Das Spiel wird direkt ab Release im Extra-Katalog von PlayStation Plus sowie im Game Pass (Konsole & PC) enthalten sein.

Es handelt sich letztlich nicht um einen Free-to-Play-Titel, sondern um ein sogenanntes Mid-Price-Spiel, das voraussichtlich zwischen 30 und 40 Euro kosten wird. Gleichzeitig plant Remedy, “FBC: Firebreak” langfristig mit kostenlosen Inhaltsupdates zu erweitern.

Nachfolgend einige Eindrücke aus dem Shooter. Ein weiteres Video ist am Ende des Artikels eingebettet:

Krisen-Kits mit Gartenzwerg und Teekanne

“FBC: Firebreak” setzt auf ein kooperatives Gameplay für drei Spieler. In verschiedenen Missionen müssen Teams paranormalen Krisen begegnen, die das “Oldest House” heimsuchen. Neben übernatürlichen Feinden wie den aus “Control” bekannten Hiss treten neue Bedrohungen auf, die sich zu monströsen Wesen formieren können.

Das Spiel nutzt ein missionsbasiertes System, das einen hohen Wiederspielwert bieten soll. Spieler können aus verschiedenen Krisen-Kits wählen, die individuelle Tools, Waffen und jeweils ein Altered Augment enthalten.

Zu den Augmentierungen gehören:

Der Gartenzwerg (AI9): Sieht aus wie ein gewöhnlicher Gartenzwerg, ist aber gefährlich. Kann mit dem Elektrokinetischen Ladungsimpaktor abgefeuert werden, beschwört nach der Landung einen Blitzsturm, der Gegner betäubt und Batterien entlädt. Er bewegt sich unkontrolliert und unterscheidet nicht zwischen Freund und Feind.

Das Sparschwein (AI16): Wird an einem Schraubenschlüssel befestigt und verursacht massiven Schaden. Beim Zerbrechen entfesselt es einen Münztornado, der Feinde verletzt, bevor es sich wieder zusammensetzt. Der Tornado trifft auch Verbündete.

Die Teekanne (AI44): Wird am kurbelbetriebenen Fluid-Ejektor (COFE) angebracht und schießt kochendes Wasser auf Gegner, das „Brennen“ verursacht. Sie kann nicht überhitzen, macht den COFE aber für Verbündete gefährlich und verhindert Heilungseffekte außer gegen „Kälte“.

Auf dem PlayStation-Blog sind einige Gameplay-Schnippsel mit den recht ungewöhnlichen Waffenaufsätzen zu sehen.

Ob Remedy den Wechsel vom Einzelspielerstudio zum erfolgreichen Multiplayer-Entwickler meistert, bleibt abzuwarten. Fest steht: “FBC: Firebreak” wird durch die Platzierung im Game Pass und PlayStation Plus Extra/Premium für viele Spieler leicht zugänglich sein. In den kommenden Monaten sind weitere Details und Gameplay-Eindrücke zu erwarten.

