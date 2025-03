God of War: Ein exklusives Goodie zum 20. Jubiläum – So könnt ihr es euch sichern

God of War:

Das 20. Jubiläum der "God of War"-Reihe begehen die Entwickler der Santa Monica Studios mit diversen Goodies. Eines könnt ihr mit den entsprechenden Codes kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen.

In dieser Woche feiert die „God of War“-Reihe ihren 20. Geburtstag. Ein Jubiläum, das Sony und die Entwickler der Santa Monica Studios mit diversen Goodies begehen.

Darunter einem exklusiven Avatar, das sich die Spieler und Fans der Reihe kostenlos aus dem PlayStation Store herunterladen können. Für den Download benötigt ihr lediglich den passenden Code für eure Region. Um diesen einzulösen, ruft ihr den PlayStation Store auf, meldet euch an und sucht den Reiter „Code einlösen“ in eurem Profil auf.

Anschließend gebt ihr je nach Region den entsprechenden Code ein.

Nord/Süd-Amerika: F27X-L946-8PTH

Europa: HMCJ-N3JM-4TT2

Japan: 6F3K-RR8X-2KEM

Korea: HRLN-L4AG-88GD

Asien: 8RC3-DEFT-NJPC

Nachdem ihr euch das Avatar gesichert habt, findet ihr dieses in eurem PSN-Profil und könnt es anwenden.

Dark Odyssey-Collection ab sofort verfügbar

Bei dem exklusiven Avatar beließen es Sony und die Santa Monica Studios nicht. Stattdessen stellten die Entwickler in dieser Woche die „Dark Odyssey“-Collection bereit. Ein DLC, den Besitzer von „God of War: Ragnarök“ auf der PS4, der PS5 und dem PC ohne zusätzliche Kosten herunterladen können.

Die „Dark Odyssey“-Collection umfasst exklusive kosmetische Extras. Darunter die namensgebende Rüstung für Kratos, die sich aus einem Brustschild, Armschienen und einem Gürtel zusammensetzt.

Hinzukommen der „Dark Odyssey“-Look für Kratos und Skins für mehrere Waffen und Rundschilder. Zu beachten ist, dass die Skins erst dann angewendet werden können, wenn ihr mit den jeweiligen Gegenstände die maximale Stufe der Verbesserung erreicht habt. Neben den kosmetischen Extras hielt mit dem Update die „Aussehen bearbeiten“-Funktion Einzug.

Weitere Details und Eindrücke zu den Inhalten der „Dark Odyssey“-Collection findet ihr hier.

Keine Ankündigung neuer Titel zum Jubiläum zu erwarten

Um erst gar keine falschen Erwartungen zu schüren, wiesen die Verantwortlichen der Santa Monica Studios darauf hin, dass wir im Rahmen der Feierlichkeiten zum 20. Jubiläum nicht mit der Ankündigung neuer Spiele rechnen sollten. Eine Aussage, mit der die Entwickler auf die Gerüchte der letzten Monate reagierten.

So meldeten in der Vergangenheit mehrere Insider und vermeintliche Leaker zu Wort, die von einer Remaster-Collection erfahren haben wollten, die unter anderem die ersten drei Teile der Reihe in technisch überarbeiteten Versionen enthalten sollte.

Gerüchte, die Sony und die Santa Monica Studios bislang nicht bestätigten.

